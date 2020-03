Stasera in Tv: I programmi di lunedì 23 marzo 2020

I programmi di stasera in tv di lunedì 23 marzo 2020

Rai

Rai 1 – La concessione del telefono – C’era una volta Vigata, Vigàta, 1891. Pippo Genuardi è un commerciante di legnami sempre pronto a cacciarsi nei guai. Appassionato di tecnologia e di belle donne, pur di arrivare ad ottenere la tanto agognata “concessione del telefono” per installare una linea tra il suo magazzino e la casa del suocero, l’uomo è disposto a tutto: dal tirare in mezzo funzionari statali al chiedere appoggio alla mafia, fino a tradire il suo migliore amico. Tratto dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri.

Rai 2 – Stasera tutto è possibile, il comedy show dove i protagonisti del mondo dello spettacolo si sfidano in nuovi giochi sempre più spericolati all’inseg na del sano divertimento… Conduce Stefano De Martino Prodotto in collaborazione con Endemolshine Italy Produttore esecutivo Domenica Durante Regia di Sergio Colabona

Rai 3 – In arte Mina, Rai3 dedica una serata speciale, con la conduzione di Pino Strabioli, alla regina indiscussa della canzone italiana. Sulle tracce della “voce più bella del mondo”, Strabioli ripercorre i luoghi simbolo della vita e della carriera della grande artista, propone video e immagini inediti dell’ultima Mina, esplora il ricchissimo repertorio degli archivi Rai, incontra musicisti, attori, produttori discografici, personalità dello spettacolo, esperti di comunicazione, che hanno condiviso con lei, e talvolta continuano a condividere, parte del suo percorso artistico. Tra i protagonisti della serata Fiorello, Giorgia, Giuliano Sangiorgi.

Rai Movie – Pronti a morire, nel Vecchio West, una pistolera in cerca di vendetta si iscrive a una gara di duelli gestita dal boss locale. Il predicatore Cort e il giovane Kid le tengono gli occhi addosso.

Mediaset

Rete 4 – Stasera Italia – Speciale, programma a cura della redazione del Tg4, che si occupa di politica e dei principali casi di cronaca e attualità.

Canale 5 – La vita è una cosa meravigliosa, spassosa commedia corale che si avvale di un ricco cast. Le storie di tre uomini d’oggi che non esitano a ricorrere a comode scorciatoie.

Italia 1 – Harry Potter e la pietra filosofale, primo capitolo della saga di J.K.Rowling. A 11 anni Harry Potter, Daniel Radcliffe, frequenterà la scuola di magia di Hogwarts, dove lo attendono tante avventure.

Premium Cinema – Moglie e marito, li incontriamo durante la loro prima seduta di terapia di coppia: il marito Andrea, neurochirurgo e la moglie Sofia un volto televisivo emergente, non si sopportano più. Sono sposati da molti anni ormai e hanno due figli piccoli, ma restano polarizzati sulle rispettive posizioni, incapaci di comprendere le reciproche difficoltà. Ci penserà il destino e un esperimento scientifico mal riuscito, a far entrare Andrea nel corpo di Sofia e Sofia nel corpo di Andrea, con esiti ovviamente tragicomici.

Iris – L’esorcista, vincitore di 2 Premi Oscar e 4 Golden Globes, e’ tratto dalla vera storia di una ragazzina che viene posseduta dal Demonio.

Altre emittenti

La7 – Speciale TgLa7 – La trincea in corsia, speciale tg a cura della redazione News

Tv8 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti, la produzione originale Sky realizzata da DRYMEDIA. La sfida riparte da una città cosmopolita e affascinate come Hong Kong, territorio autonomo nel Sudest della Cina e centro nevralgico tra Oriente e Occidente. E’ qui che Chef Borghese aprirà le danze in cucina, la prima delle sette puntate in arrivo vedranno sfidarsi i migliori ristoratori in circolazione. Chi vincerà la gara al di là dei confini nazionali? Chi tra i quattro ristoratori italiani porterà a casa la vittoria? A individuare il miglior rappresentante della cucina tricolore della metropoli asiatica sarà, come sempre il nostro Alessandro Borghese.

Nove – Little Big Italy, Francesco Panella torna in America, dove incontra tre italiani che lo porteranno a mangiare nel loro ristorante del cuore, il luogo che più li fa sentire a casa.

Sky Cinema 1 – Cetto c’è senzadubbiamente, L’ex politico Cetto la Qualunque vive in Germania ed è proprietario di una catena di ristoranti e pizzerie. E’ sposato con una bella donna tedesca con la quale ha avuto una figliola. La zia materna che lo ha cresciuto lo chiama al capezzale così Cetto fa ritorno in Calabria, precisamente a Marina di Sopra, dove ora è sindaco suo figlio Melo. Qui scopre un segreto di famiglia: lui non è figlio di un venditore ambulante di candeggina come ha sempre saputo, ma l’erede naturale del principe Luigi Buffo di Calabria…

Fox – The Walking Dead, in contemporanea con gli Stati Uniti. La minaccia del ritorno dei Sussurratori porta un’ondata di panico sui cittadini di Alexandria

