Stasera in Tv: cosa vedere sabato 21 marzo 2020

RAI

Rai 1 – Viva RaiPlay!, il programma più rivoluzionario di Fiorello, ideato per la piattaforma digitale Rai, arriva su Rai1. Dopo il clamoroso successo di Viva RaiPlay! e di Sanremo, Fiorello ha accettato con piacere la richiesta della Rai di proporre il meglio del suo programma cult. Fiorello terrà compagnia agli italiani attraverso le immagini dei più bei momenti di Viva RaiPlay! montate e confezionate per la prima serata di Rai1. “Il meglio di Viva RaiPlay! #iorestoacasasuraiuno”, grazie a Fiorello, diventa la cifra visibile dell’impegno e dello sforzo che la Rai sta facendo per essere ancora di più la casa degli italiani, offrendo al pubblico il meglio delle proprie risorse.

Rai 2 – Petrolio Files, Petrolio Files dedica un nuovo appuntamento all’emergenza Coronavirus: ANTIVIRUS. Petrolio Files continua il racconto di un Paese che sta mettendo in campo tutte le risorse disponibili per combattere un nemico che ancora non conosciamo del tutto. La corsa al vaccino in Italia e nel mondo, le misure prese in Italia e quelle degli altri Paesi europei. Duilio Giammaria accompagna i telespettatori in un racconto globale, da Pechino a New York, passando per Parigi, Berlino, Madrid, Roma e Milano: dalla tenacia dei medici che si prendono cura di chi si ammala alle ricerche scientifiche di chi sta elaborando terapie e vaccini, dalla forza dei cittadini alle risposte dei leader del mondo.

Rai 3 – Sapiens, un solo pianeta, quello della settima puntata di Sapiens è un viaggio attraverso il genio, la genialità, la scienza e il metodo scientifico di coloro che sono considerati tra i più grandi geni di tutti i tempi: Archimede, Leonardo Da Vinci e Albert Einstein, tre personaggi che hanno cambiato le nostre vite con il loro genio. A cinquecento anni dalla morte, Mario Tozzi ci condurrà alla scoperta degli aspetti meno conosciuti del Leonardo scienziato ed inventore, facendo chiarezza su un personaggio molto celebrato ma non sempre del tutto compreso.

Rai Movie – Tora!Tora!Tora!, spettacolare ricostruzione dell’attacco giapponese a Pearl Harbor, che nel 1941 determinò l’entrata degli Stati Uniti nella Seconda guerra mondiale. Dai memoriali di Prange e Farago.

MEDIASET

Rete 4 – Stasera Italia Weekend – Speciale, programma a cura della redazione del Tg4, che si occupa di politica e dei principali casi di cronaca e attualità.

Canale 5 – Ciao Darwin – Terre desolate, lo show in questa ottava edizione riprende il suo “studio parascientifico” alla ricerca delle caratteristiche dell’uomo e della donna del Terzo Millennio.

Italia 1 – I Croods, i Croods sono una famiglia preistorica che abita nelle caverne. Ma anche per loro è arrivato il momento di aprirsi a nuove scoperte e rischiosissime avventure.

Premium Cinema – Inception, Dominic Cobb, interpretato da Leonardo Di Caprio, è una specie di “spia della mente”, un ladro molto abile e specializzato nell’arte dell’estrazione, ossia, il furto di preziosi segreti dal profondo del subconscio mentre si sogna, quando la mente è al massimo della sua vulnerabilità. Quando però si cimenta nell’impresa opposta, ovvero quella di inserire un’idea nel cervello dell’industriale Robert Fischer, le cose si complicano maledettamente e lo rendono un fuggitivo ricercato in tutto il mondo…

Iris – Sotto il segno del pericolo, l’agente della Cia Jack Ryan, impegnato nella lotta al narcotraffico, riceve dal Presidente in persona un delicato incarico: indagare sull’omicidio di un noto uomo d’affari americano. Il delitto sembra sia stato commissionato da un boss boliviano, ma per Ryan non sarà l’unica sorpresa. Di chi potrà realmente fidarsi se anche i suoi capi tramano nell’ombra?

ALTRE EMITTENTI

La7 – Indovina chi viene a cena?, Joey Drayton decide che è giunto il momento di far conoscere ai genitori il suo fidanzato. John è un medico affermanto, bello, elegante e proviene da una famiglia bene della California. In poche parole un genero impeccabile. Non fosse che John è nero. Ma Joey, cresciuta da genitori liberali nella tollerante San Francisco, non se ne preoccupa. Mamma e papà sapranno certamente accogliere John al meglio. Ben presto la ragazza scoprirà che un conto è predicare l’ugualiganza, l’altro è vedere una figlia sposarsi con un afroamericano nella poco progressista America degli anni Sessanta.

Tv8 – Agente 007 – Al servizio di sua maestà, sesto film della saga di James Bond e primo senza la partecipazione di Sean Connery nei panni dell’agente segreto più celebre al mondo. Il nuovo interprete di Bond, George Lazenby, non riscosse il successo sperato, tanto che i produttori vollero ingaggiare nuovamente Connery nel film successivo, “Agente 007 – Una cascata di diamanti” (1971). L’agente 007 del servizio segreto britannico, James Bond (George Lazenby), s’è visto offrire dal ricchissimo Marc Ange Draco (Gabriele Ferzetti), dell’omonima impresa di costruzioni, la mano della figlia, la contessina Tracy (Diana Rigg). Se la sposerà, Bond riceverà un cospicuo premio in denaro. La ragazza, infatti, ha bisogno di un marito per liberarsi di certi suoi complessi.

Nove – Clandestino – La figlia del generale, un tranquilla base militare della Georgia viene sconvolta dalla morte di un affascinante ufficiale, figlia del generale a comando della base. Tocca all’ufficiale e investigatore militare Paul Bennner indagare sullo scomodo omicidio aiutato da Madeleine Stowe. Le ricerche di Benner presto si scontrano però con il codice d’onore militare della base che vuole coprire i veri motivi della morte della vittima.

Sky Cinema 1 – Scappo a casa, Michele si auto definisce “uno stronzetto viziato egoista” che vuole soltanto godersi la vita senza pensieri. Da meccanico calvo e squattrinato, si trasforma sui social in ricco seduttore dalla discutibile moralità, prendendo in prestito le macchine di lusso che entrano in officina all’insaputa dei suoi clienti. Ma ben presto questo pericoloso giochetto si trasformerà in un incubo. Si ritroverà di lì a poco a Budapest, senza documenti ed effetti personali, scambiato dalla polizia per un clandestino…

Fox – S.W.A.T., Shemar Moore è Daniel ‘Hondo’ Harrelson, il capo di una nuova unità operativa speciale creata per affrontare i crimini a Los Angeles.

