Stasera in Tv: cosa vedere venerdì 20 marzo 2020

I programmi di prima serata in tv di venerdì 20 marzo 2020

Rai

Rai 1 – Speciale Tg1, speciale del Tg1 sull’emergenza Coronavirus.

Rai 2 – The Good Doctor, Shaun non riesce a lasciarsi andare con Carly per colpa di un fastidioso tatuaggio. Il caso di una paziente gli farà ca pire che le sue paure derivano da altro…

Rai 3 – Speciale Tg3, speciale del Tg3 sull’emergenza Coronavirus.

Rai Movie – Saving Mrs. Banks, Los Angeles, 1961. Pamela Travers, autrice di “Mary Poppins”, rifiuta per la seconda volta di consentire a Walt Disney l’adattamento del suo celebre libro. Come riuscire a convincerla?

Mediaset

Rete 4 – Quarto Grado, approfondimento giornalistico su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca più recente e di quella forse troppo in fretta dimenticata.

Canale 5 – Amici di Maria, talent show ideato, scritto e condotto da Maria De Filippi che scopre, coltiva e promuove il talento di giovani artisti del mondo della musica e della danza. Italia 1 – Atomica Bionda, Spy story ambientata a Berlino con il premio Oscar Charlize Theron e James McAvoy. Combattimenti serrati e continui colpi di scena sulle note delle hit anni ’80.

Premium Cinema – The Mule, storia vera di Leo Sharp, un veterano della seconda guerra mondiale che divenne un corriere per il cartello di Sinaloa, un cartello di trafficanti di droga messicani che opera nello Stato di Sinaloa, Sonora e Chihuahua. Nel film il protagonista si chiama Earl Stone, interpretato da Clint Eastwood, veterano di guerra, floricoltore specializzato nella cultura di un fiore che vive solo un giorno e da sempre alla guida di un pick-up con cui ha raggiunto 41 stati su 50, senza mai prendere una contravvenzione..

Iris – J. Edgar, una regia ed un cast di prim’ordine per raccontare la controversa vita del creatore e primo direttore dell’FBI, J. Edgar Hoover.

Altre emittenti

La7 – Propaganda Live, il programma di Diego Bianchi in arte Zoro. Terza edizione.

Tv8 – Italia’s Got Talent – Best of, debutta la nuova attesissima decima edizione di Italia’s Got Talent. Sono previste sette puntate di Audizioni e una finale live in cui si esibiranno i 12 talenti selezionati accuratamente dalla giuria e dal pubblico, che avrà il potere del quinto giudice e potrà decidere delle sorti dei concorrenti. Tra le altre novità di quest’anno c’è anche la rinnovata giuria, che vede come portabandiera un incontenibile Frank Matano, alla quinta edizione consecutiva, ormai il veterano del gruppo! Confermate le due donne: la Queen Mara Maionchi e la pluricampionessa Federica Pellegrini. New entry al tavolo, il giudice più temuto di tutti i talent, Joe Bastianich. Alla conduzione è confermata la brillante Lodovica Comello, pronta ad accogliere e sostenere i tantissimi talenti che sognano un posto in Finale. Che avranno però solo cento secondi per convincere i giudici: con almeno tre sì si passa alla fase successiva, altrimenti si torna a casa. A meno che uno dei giudici non voglia premiare il concorrente con l’ambitissimo Golden Buzzer mandandolo direttamente in Finale. Da quest’anno, poi, alla fine di ogni puntata di Audizioni, i giudici decreteranno un finalista tra tutti i quelli che si sono esibiti.

Nove – Fratelli di Crozza, Maurizio Crozza è con “Fratelli di Crozza” sul NOVE e in streaming su Dplay. Monologhi, canzoni, personaggi (Berlusconi, Renzi, Di Maio, Salvini, Conte e tanti altri). Rivedi le puntate intere e tutte clip dei personaggi e non solo!

Sky Cinema 1 – Amici di letto, uscita da una relazione disastrosa, una cacciatrice di teste e il suo nuovo cliente, divenuto il suo migliore amico, fanno il patto di porre fine al sesso occasionale qualora tra i due dovesse nascere qualcosa. All’inizio il piano funziona ma ben presto i due amici s’innamorano e dovranno rivalutare cosa significano l’uno per l’altra.

Fox – Modern Family, i Dunphy sono sfiniti dalla fatica di occuparsi dei gemelli di Haley e Dylan. Ma a un certo punto si rendono conto che i bambini potrebbero anche tornare utili…

(Nella foto Modern Family)