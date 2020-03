Ascolti Tv 18 marzo tutti i dati: Assassinio sull’Orient Express 6,3 milioni, GFVIP 3,9. Palombelli precede Carli

Ascolti, dinamiche: il film di Rai1 chiude al 25% e a quel punto Signorini passa al comando e sale fino al 28%, con Vespa al 16%



Il contesto: tre film, il gf vip, quattro speciali corona virus

Pareva incredibile ieri, mercoledì 18 marzo, vedere le liti del Grande Fratello Vip su Canale 5 (fuori Fabio Testi e Valeria Marini, Sossio Aruta già in finale), strano simbolo della normalità che si è persa. La griglia di prima serata ieri comprendeva su Rai1 la prima tv di Assassinio sull’Orient Express in versione Kenneth Branagh, ma anche su Rai2 un nuovo passaggio di X-Men2 e Segnali dal futuro su Italia 1. Covid -19 sempre protagonista: sulla terza rete c’era Speciale Tg3: Ce la faremo che si confrontava con un’edizione speciale di Stasera Italia in prima serata. Dopo Lilli Gruber e Otto e mezzo, inoltre, è andata in onda una puntata di Atlantide parzialmente fresca sempre in parte dedicata al corona virus e poi a Papa Francesco. Su Nove, inoltre, c’era uno speciale Sono le venti di Peter Gomez aperto da Maurizio Crozza (arrivato a 300 mila e 1%).

Ma ecco come Auditel ha messo in fila le principali reti generaliste considerati gli ascolti ottenuti.

La graduatoria per ascolti: Assassinio sull’Orient Express, GFVIP, Segnali dal Futuro, Palombelli, Carli, X-Men2, Purgatori

Su Rai1 la pellicola in prima tv Assassinio sull’Orient Express con Kenneth Branagh, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Penélope Cruz, Judy Dench, Willem Dafoe, Olivia Colman, ha conquistato 6,362 milioni di spettatori e il 22,8%. In seconda serata per Porta a Porta, 2,276 milioni di telespettatori e 16,1%.

Su Canale 5 la nuova puntata di GfVip, Vip con Alfonso Signorini alla conduzione, Pupo e Wanda Nara tra gli opinionisti, ha avuto 3,898 milioni e il 18,8% tra le 21.47 e le 25.03, dopo apertura di pochi minuti a 4,6 mln e 14,7%. Quindi per GF Vip Night 1,8 mln e 23,21% e per Gf Vip Live 1,020 milioni e 14,7%.

Su Italia 1 per il titolo cult Segnali dal futuro, con Nicolas Cage, Rose Byrne, Chandler Canterbury, Lara Robinson, 1,782 milioni di spettatori e 6,5%; quindi per Limitless, 669mila e 6,1%.

Palombelli fa meglio di Carli

Su Rete 4 per Stasera Italia-Speciale Coronavirus, con Barbara Palombelli alla conduzione, Nicola Porro, Flavio Briatore, Matteo Salvini, Gianni Riotta, Paolo Liguori, Maria Giovanna Maglie, 1,658 milioni di spettatori e 6% tra le 21.30 e le 23.26. Quindi per Spy Game 427mila e 3,56%.

Su Rai Tre per lo Speciale Tg3 Ce la faremo, con Alessandra Carli alla conduzione e tra gli ospiti David Sassoli, Pierluigi Lo Palco, Franco Locatelli, Paolo Gentiloni, ha ottenuto 1,558 milioni e 5,3% fino alle 23.03. Quindi per Illuminate 632mila e 3,2%. Quindi per Linea Notte 492mila e 4,04%.

Su Rai2 la pellicola X-Men2, con Patrick Stewart, Hugh Jackman, Ian Mc Kellen, Halle Berry ha raccolto 715mila spettatori e il 2,63% di share. Quindi per The Core, 357mila e 3,27%.

Su La7 Atlantide – La paura ed il coraggio con Andrea Purgatori alla conduzione, a 574mila spettatori e 2,5% dalle 21.28 alle 24.43. Per TgLa7 Notte 164 mila e 1,71%.

Nel preserale questi i risultati degli ascolti. Insinna a 6,1 milioni. Boom TgR

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto 4,344 milioni di spettatori e il 19,1%, L’Eredità ha riscosso 6,161 milioni di spettatori ed il 22,93%. Su Canale 5 Avanti il primo! ha convinto 3,5 milioni di spettatori (15,8%) e poi Avanti un altro! ha avuto 4,987 milioni di spettatori ed il 18,92%. Su Rai3 Tg3 a 3,293 milioni e 13,24%; TgR 4,520 milioni e 16,33%. Su Rete 4 per Tempesta d’amore 976mila e 3,36%.

Alle 20 questi gli ascolti: Tg1 a 7,6 milioni, Tg5 6,4 mln

Per il Tg1 7,673 milioni di spettatori ed il 25,55%. Su Canale 5 per il Tg5 6,477 milioni e 21,4% di share. Su La7 TGLa7 1,8 milioni di spettatori e 5,93%.

In access prime time questo il bilancio degli ascolti: Amadeus a 6 milioni. Gruber 2,3, Un posto al sole 2,1



Su Rai1 I Soliti Ignoti a 6,049 milioni e 19,3%. Su Canale 5 Striscia la Notizia è arrivato a 5,892 milioni di spettatori con uno share del 18,8%. Su Rai Due per il Tg2 2,6 milioni e 8,4% e per Tg2 Post 1,4 milioni e 4,5% con Manuela Moreno alla conduzione e tra gli ospiti il presidente della Rai, Marcello Foa e il cardinale Camillo Ruini. Su Rai3 per Non ho l’età 1,5 milioni e 4,85%, per Un posto al sole 2,141 milioni e 6,81%. Su Rete4 Stasera Italia con Barbara Palombelli alla conduzione e tra gli ospiti Nino Caltabellotta, Antonio Taiani, Alessandro Sallusti, Davide Faraone, Giovanni Rezza, ha ottenuto 1,650 milioni e 5,3% fino alle 21.21. Su La7 per Otto e mezzo, con Lilli Gruber alla conduzione e tra gli ospiti Francesca Masiero, Gennaro Arma, Marco Tarquinio e Vittoria Colizza ha conquistato 2,388 milioni di spettatori e il 7,6%.

(in apertura Assassinio sull’Orient Express, ieri su Rai1)