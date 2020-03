Un’intera sezione dedicata ai giochi: Cartoonito App è ricca di novità

In arrivo su Cartoonito App anche nuovi contenuti video.

Divertimento in arrivo sulla Cartoonito App. L’applicazione di Cartoonito – canale 46 del DTT – si arricchisce di una sezione interamente dedicata ai giochi. Oltre a guardare il canale lineare ovunque ci si trovi e a fruire di tanti episodi on demand e contenuti esclusivi, grazie all’app gratuita di Cartoonito sarà possibile cimentarsi su smartphone e tablet in tanti game. Semplici, colorati e sicuri, sono pensati per i più piccoli: aiutare i gattini, tuffarsi in mare, annaffiare i fiori di un intricato giardino, correre, saltare e spostare la frutta sono solo alcune delle sfide che si potranno intraprendere grazie alla App. Non mancheranno i giochi con protagonisti gli show più amati dai bambini, come Trova le differenze di MIKE IL CARLINO e le Scale musicali di TOM&JERRY.

I videoclip delle Miracle Tunes

In arrivo i nuovi contenuti video da marzo sulla Cartoonito App, tra questi i nuovi episodi dei Paw Patrol, i videoclip delle Miracle Tunes, oltre alla nuovissima serie con protagoniste sempre le paladine della musica La casa delle Miracle. In più, sino al 19 marzo, in occasione della Festa del Papà ci saranno tanti episodi a tema tratti dai top show di Cartoonito.

La Cartoonito App, che ha raggiunto fino a oggi più di 490 mila App Users, oltre 4 milioni di lanci e una durata sessione media di 11.3 minuti, è gratuita ed è disponibile su Android (Google Play) e iOS (Apple Store). Nel rispetto della privacy dei suoi utenti, non richiede né registrazione né profilazione dei dati.

L’app permette ai bambini e alle famiglie di guardare la diretta streaming di Cartoonito su smartphone e tablet, avendo inoltre a disposizione tanti episodi in catch up delle novità di ogni mese e il meglio degli show più amati dai fan del canale come: THE HAPPOS FAMILY, MIKE IL CARLINO, SIAMO FATTI COSÌ, KID-E-CATS, DANIEL TIGER, YETI RACCONTA e molti altri. Numerosi anche i contenuti extra e in esclusiva, così come le rubriche dedicate alla musica, ai film, alle canzoni e agli episodi on demand in lingua inglese, per permettere ai bambini di imparare una nuova lingua in compagnia dei loro personaggi più amati.

(nella foto Cartoonito App)