Tante le novità da gennaio sui canali per ragazzi Cartoon Network, Boomerang, Boing e Cartoonito

A gennaio tante le novità previste su Cartoon Network, Boomerang, Boing e Cartoonito.

Cartoon Network

Su Cartoon Network approdano i nuovi episodi in Prima tv assoluta della serie Teen Titans Go!, in onda dal 7 gennaio, alle 18.50.

Il 13 gennaio debutterà invece la nuova serie targata CN, Mao Mao e gli eroi leggendari , in onda dal lunedì al venerdì, alle 19.15.

Boomerang

Su Boomerang un mese ricco di episodi in prima tv assoluta, arrivano infatti le inedite avventure di Mr Bean , da domani, Mike il Carlino dal 13 gennaio e Dorothy e le meraviglie di Oz dal 27 gennaio.

Boing

Boing a partire dal 7 gennaio andrà in onda lo speciale Top of the Titans , spin off con protagonisti i mitici Titans in versione musicale.

Da non perdere anche l’appuntamento cinematografico con Eric – Il mondo segreto, in onda domani alle 19.50: un film magico, dai creatori de L’Era Glaciale e Rio.

Cartoonito

nuovi episodi in Prima tv assoluta di Sissi la giovane imperatrice dal 7 gennaio, tutti i giorni, alle 16.20. Infine su Cartoonito arrivano idal 7 gennaio, tutti i giorni, alle 16.20.

Dal 13 gennaio debutterà inoltre la nuova serie in Prima Tv assoluta Transformers Rescue Bots Academy , mentre dal 20 gennaio approderanno gli episodi in Prima tv free di Daniel Tiger.

Non mancheranno, per finire, gli appuntamenti con le serie cult amatissime dai piccoli spettatori Siamo fatti così – Eslporando il corpo umano e Paw Patrol, in onda dal 13 gennaio.

La Redazione

(ella foto Top of the Titans)