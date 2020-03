Ascolti Tv 11 marzo tutti i dati: Speciale Tg1 5,6 milioni, Tg5 (extra) 7 e GFVIP 3,7, TGLa7 (extra) 2,3, Chi l’ha visto? e The Martian 1,8, Palombelli e Cacciatore 1,6

Ascolti, sovrapposizione: video Conte, Giorgino a 6,7 milioni e 21,05%, Mentana a 2,4 milioni e 7,57%, Palombelli a 1,833 milioni e 5,74%; prima serata, Giorgino 4,8 mln e 16,66% e Signorini 4,7 milioni e 16,43%.

Il contesto: il discorso di Conte, lo speciale di Giorgino, quello di Palombelli, Mentana, Signorini, Il cacciatore, Sciarelli, Purgatori

Vivo in parte il calendario internazionale del calcio, ma ancora per poco, a quanto pare. Era quasi incredibile ieri, mercoledì 11 marzo, vedere Anfield pieno e urlante per Liverpool-Atletico Madrid, finita con la vittoria spagnola dopo i tempi supplementari (su Sky il match di Champions League ha riscosso ben 974mila spettatori, Psg-Borussia Dortmund 241mila). La griglia di prima serata ieri è stata scossa e rimodellata dall’intervento di una quindicina di minuti che dalle 21.45 circa in poi il premier Giuseppe Conte ha fatto al Paese, annunciando un inasprimento delle misure di sicurezza già adottate per contrastare il contagio del corona virus. Il discorso ha trovato naturalmente spazio dentro lo Speciale del Tg1 affidato a Francesco Giorgino, ma anche in Chi L’ha Visto? sulla terza rete; dopo Striscia la Notizia è partita pure un’edizione straordinaria del Tg5, mentre era già prevista un’edizione speciale di Stasera Italia in prima serata. Dopo Lilli Gruber e Otto e mezzo, inoltre, è ripartito Enrico Mentana con la fase supplementare del TgLa7, prima di dare spazio ad una replica di Atlantide (Sindrome cinese). Completavano il quadro il film The Martian su Italia1, ma anche il Grande Fratello Vip su Canale 5, oltre che il finale de Il cacciatore su Rai2.

Ma ecco come Auditel ha messo in fila le principali reti generaliste considerati gli ascolti ottenuti.

La graduatoria per ascolti: Rai1, Canale 5, La7 fino alle 22.10. Dalle 22.20 avanti GF VIP su The Martian



Su Rai1 lo Speciale Pandemia Tg1 dedicato al coronavirus con Francesco Giorgino alla conduzione, ha conquistato 5,6 milioni di spettatori e il 18,6% dalle 21.33 alle 22.56. In seconda serata per il film The English Teacher, 1,271 milioni di telespettatori e 7%.

Su Canale 5 Tg5 edizione straordinaria a 7,040 mln e 21,73% tra le 21.37 e le 21.56. Per la nuova puntata di GfVip, Vip con Alfonso Signorini alla conduzione, Pupo e Wanda Nara tra gli opinionisti, ha avuto 3,742 milioni e il 19% tra le 22.06 e le 25.10, dopo apertura a 5,145 mln e 16,32%. Quindi per GF Vip Night 1,7 mln e 23,87% e per Gf Vip Live 1,035 milioni e 16,17%.

Dopo l’edizione speciale del TgLa7 (2,352milioni e 7,4%) di Enrico Mentana tra le 21.27 e le 22.11, su La7 Atlantide – Sindrome cinese con Andrea Purgatori alla conduzione, a 775mila spettatori e 3,45%.

Su Rai Tre per la nuova puntata del nuovo anno di Chi l’ha visto?, con Federica Sciarelli alla conduzione 1,792 milioni di spettatori e 6,7% dopo la presentazione a 1,2 milioni e 3,8%. Quindi per Linea Notte 1,153 milioni e 9,74%.

Su Italia 1 per il titolo cult The Martian-Il sopravvissuto, con Matt Damon e Jessica Chastain, 1,787 milioni di spettatori e 7%; quindi per Champions League, 664mila e 7,75%.

Su Rete 4 per Stasera Italia-Speciale Coronavirus, con Barbara Palombelli alla conduzione e tantissimi ospiti, 1,636 milioni di spettatori e 5,61% tra le 21.29 e le 23.16. Quindi per The Gift 354mila e 2,95%.

Su Rai2 la fiction Il Cacciatore, con Francesco Montanari, Edoardo Pesce, Miriam Dalmazio, ha ottenuto 1,622 milioni di spettatori e il 5,6% di share. Quindi per Mai stati uniti, 609mila e 4,7%.

Nel preserale questi i risultati degli ascolti. Insinna a 6 milioni. Boom Tg3 e TgR

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto 4,131 milioni di spettatori e il 18,61%, L’Eredità ha riscosso 6 milioni di spettatori ed il 22,75%. Su Canale 5 Avanti il primo! ha convinto 3,285 milioni di spettatori (15,4%) e poi Avanti un altro! ha avuto 4,9 milioni di spettatori ed il 19%. Su Rai3 Tg3 a 3,252 milioni e 13,22%; TgR 4,531 milioni e 16,6%. Su Rete 4 per Tempesta d’amore 1 milione e 3,6%.

Alle 20 questi gli ascolti: Tg1 a 7,9 milioni, Tg5 6,5 mln,



Per il Tg1 7,9 milioni di spettatori ed il 26,81%. Su Canale 5 per il Tg5 6,490 milioni e 21,8% di share. Su La7 TGLa7 1,7 milioni di spettatori e 5,77%

In access prime time questo il bilancio degli ascolti: Amedeus a 6,3 milioni. Boom Gruber, Moreno e Palombelli



Su Rai1 I Soliti Ignoti a 6,363 milioni e 20,18%. Su Canale 5 Striscia la Notizia è arrivato a 5,388 milioni di spettatori con uno share del 17,1%. Su Rai Due per il Tg2 2,746 milioni e 8,91% e per Tg2 Post 2,182 milioni e 6,87% con Manuela Moreno alla conduzione e tra gli ospiti Andrea Marcucci, Eugenio Gaudio e Antonio Gasbarrini. Su Rai3 per Non ho l’età 1,539 milioni e 5,1%, per Un posto al sole 1,9 milioni e 6,04%. Su Rete4 Stasera Italia con Barbara Palombelli alla conduzione e tra gli ospiti Alessandro Sallusti, Giampiero Massolo, Mario Calabresi, Fabiana Dadone, ha ottenuto 1,856 milioni e 6,1% e 2 milioni e 6,34% fino alle 21.28. Su La7 per Otto e mezzo, con Lilli Gruber alla conduzione e tra gli ospiti Massimo Giannini, Marco Travaglio, Paolo Mieli e Vittoria Colizza ha conquistato 2,593 milioni di spettatori e il 8,25%.

(in apertura Speciale Tg1, ieri su Rai1)