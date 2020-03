Stasera in Tv: cosa vedere mercoledì 11 marzo 2020

I programmi di prima serata in tv di mercoledì 11 marzo 2020

Rai

Rai 1 – Ricchi di fantasia, Sergio e Sabrina sono due amanti che, per problemi economici, non possono mollare tutto e vivere il loro amore. La loro vita sembra cambiare quando un collega di lui, per vendicarsi degli scherzi di cui spesso è vittima, gli fa credere di aver vinto tre milioni alla lotteria. Sergio, che ora pensa di essere ricco, convince così Sabrina a scappare insieme. Ma la verità, come sempre, viene a galla.

Rai 2 – Il cacciatore, la sorte sorride ironica ai magistrati Mazza e Barone: Giovanni Brusca ha deciso di pentirsi nel giorno dell’anniversario della strage di Capaci. Poco dopo averlo catturato, i due PM sono costretti a offrire all’assassino di Giuseppe Di Matteo e del giudice Falcone degli sconti di pena in cambio delle informazioni di cui è in possesso. Quello che non possono immaginare è che Giovanni Brusca sta giocando la sua partita un passo avanti a loro.

Rai 3 – Chi l’ha visto?, un programma di Federica Sciarelli, Gianluca Nappo A cura di Serena Fazzina e Viviana Saita.

Rai Movie – In Her Shoes, Rose e Maggie sono sorelle ma non potrebbero essere più diverse tra loro. Rose è un avvocato in carriera, dedita soltanto al lavoro ma con sogni sentimentali nel cassetto. Maggie, senza un impiego fisso, è giovane, bella e scarta gli amanti come fossero caramelle.

Mediaset

Rete 4 – Dritto e rovescio, approfondimento politico e di attualità. Protagonisti saranno le persone comuni, che potranno raccontare le difficoltà incontrate nella vita quotidiana.

Canale 5 – Non si ruba a casa dei ladri, i fratelli Vanzina dirigono una spassosa commedia corale che guarda alla cronaca, tra appalti truccati e politici corrotti.

Italia 1 – Alice attraverso lo specchio, sequel di “Alice in Wonderland”. Alice grazie a uno specchio magico, tornerà nel Sottomondo per salvare il Cappellaio Matto, Johnny Depp, e viaggiare nel tempo.

Premium Cinema – Animali fantastici: I crimini di Grindelwald, New York, 1927. Dopo pochi mesi dalla cattura da parte del MACUSA del perfido e potente Grindelwald, come da minaccia, il Mago Oscuro riesce a sfuggire. Grindelwald ha piani estremi e si dirige a radunare i suoi seguaci, soprattutto color che son scontenti per i metodi repressivi e violenti del Ministero della Magia. Ma in particolare cerca Credence, l’Obscuriale miracolosamente scampato alla morte. Anche Newt Scamander, il timido magizoologo, è sulle tracce del ragazzo, per conto di Albus Silente.

Iris – The Bourne Identity, Jason Bourne viene trovato su una spiaggia ferito: quando si sveglia ha un’amnesia totale. Cercherà quindi di scoprire la sua identità.

Altre emittenti

La7 – Atlantide: Fuga dalla guerra, speciale storie di Uomini e di Mondi. Conduce Andrea Purgatori.

Tv8 – Antonino Chef Academy, dieci giovani, talentuosi cuochi e la possibilità di aggiudicarsi un posto ai fornelli della celebre cucina di Villa Crespi, ristorante stellato dello chef Antonino Cannavacciuolo, che questa volta si cala nel ruolo di professore e mentore per i concorrenti di Puntata Show “Antonino Chef Academy”, il nuovo format che lo vede protagonista, produzione originale Endemol Shine Italy per Sky. In una location d’eccezione, il Castello Dal Pozzo di Oleggio Castello, Antonino Cannavacciuolo guiderà i dieci giovanissimi aspiranti chef – tutti tra i 18 e i 23 anni – che, a seguito di un percorso formativo, si sfideranno superando delle prove in cui dovranno mettere in campo tutte le conoscenze professionali e personali in loro possesso per dimostrare di essere all’altezza della cucina di uno dei ristoranti più esclusivi d’Italia: Villa Crespi.

Nove – L’assedio, tornano le interviste di Daria Bignardi per la nuova stagione de “L’Assedio”. Daria Bignardi, col suo stile unico e inconfondibile, intervista i nuovi o i più significativi protagonisti della scena artistica, politica e sociale del nostro tempo. In ogni puntata de “L’Assedio” la partecipazione di Michela Murgia e i contributi di Luca Bottura.

Sky Cinema 1 – Non ci resta che il crimine, Gianfranco, Moreno, Sebastiano e Giuseppe si conoscono da quando erano bambini: Moreno e Sebastiano, che da piccoli bullizzavano il piccolo Gianfranco, sono due sfaccendati, che lo stesso Gianfranco definisce “poracci”, perché lui è un uomo di successo oggi; Giuseppe, commercialista precario, subisce nel frattempo le angherie del suocero. Nel tentativo di sfuggire a Gianfranco, Moreno, Sebastiano e Giuseppe si infilano in un cunicolo spaziotemporale che li catapulta all’epoca in cui erano bambini…

Fox – Stumptown, Cobie Smulders (Robin di ‘How I Met Your Mother’) è Dex Parios, un’investigatrice privata con un passato nell’esercito, in questo adattamento dell’omonima graphic novel.

(Nella foto Paolo Del Debbio)