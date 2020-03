Ascolti Tv 9 marzo tutti i dati: Montalbano 9,377 milioni (39%), Palombelli vola a 2,3. Tg2 Post a 2. Mentana large a 2,2. Conte sul Tg1 10,8 mln

Ascolti tv, dinamiche: picco di 11,5 milioni per Conte sul solo Tg1. Poi picco di Zingaretti da 10,3 milioni e finale oltre il 47%



Su Rai1 dalle 22.02 la fiction Il commissario Montalbano-Salvo amato, Livia mia, con Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo e Sonia Bergamasco, ha ottenuto 9,377 milioni di spettatori e il 39,04% di share. Quindi per Frontiere, 2,447 milioni e 23,95%.

Su Rete 4 per Stasera Italia-Speciale Coronavirus, con Barbara Palombelli alla conduzione e tra i tantissimi ospiti Nicola Porro, colpito dal virus, 2,341 milioni di spettatori e 8,54% tra le 21.18 e le 23.36. Quindi per The Peacemaker 426mila e 4,13%.

Su Canale 5 la pellicola Geostorm, con Katheryn Winnick, Gerard Butler, Ed Harris, ha avuto 1,941 milioni e il 7,8%. Quindi per Tg5 Speciale 1 mln e 8,31%.

Su Italia 1 il film Tre uomini e una gamba, con Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti, Marina Massironi, ha convinto 1,6 milioni di spettatori con il 5,85% di share; per Tiki Taka 986mila e 5,15% e 673mila e 7,58%.

Su Rai2 dopo Tg2Post in edizione speciale fino alle 22.22, per Reclaim, 525mila spettatori e 2,37%. Quindi per Weaponized, 188mila e 2,24%.

Su Rai Tre il film Grace di Monaco ha ottenuto 603mila spettatori e 2,1%. Per Commissari 320mila e 1,4% e 322mila e 1,54%. Quindi per Linea Notte e 681mila e 5,66%.

Su La7 per Eden Un Pianeta da salvare, con Licia Colò alla conduzione, in onda dalle 22.06 alle 25.04, 382mila e 1,94%. Quindi per TgLa7 Notte, 182mila e 1,7%.

Nel preserale questi i risultati degli ascolti.

Su Rai 1 per L’Eredità a 4,133 milioni e 20,14% e poi 5,991 milioni ed il 24,47%; su Canale 5 per Avanti il primo! 2,9 milioni e 14,92% e per Avanti un altro! 4,5 milioni e 19,03%. Su Rai3 Tg3 a 3,254 milioni e 14,43%; TgR 4,289 milioni e 16,95%. Su Rete 4 per Tempesta d’amore 968mila e 3,63%.

Alle 20 questi gli ascolti: Tg1 a 7,2 milioni, Tg5 a 6, TgLa7 extralarge a 2,257 milioni fino alle 21.58

Per il Tg1 7,2 milioni di spettatori ed il 25,91%. Su Canale 5 per il Tg5 6 milioni e 21,33% di share. Su La7 TGLa7 2,257 milioni di spettatori e 7,58%

In access prime time questo il bilancio degli ascolti. Amadeus a 6,8 milioni, Tg1 edizione straordinaria a 10,780 milioni

Su Rai1 per I Soliti Ignoti 6,893 milioni e 22,71% e per Edizione straordinaria Tg1 10,780milioni e 34,38%; Camilleri racconta Montalbano a 9 milioni e 29,58%. Su Canale 5 per Striscia la Notizia 5,1 milioni e 16,93% di share e per Edizione straordinaria Tg5 4,381 milioni e 14%. Su Rai Due per il Tg2 2,373 milioni e 8,06%; per il Tg2Post, con Manuela Moreno alla conduzione durata estesa fino alle 22.29, 1,999 milioni e 6,61%; su Rai3 per Non ho l’età 1,380 milioni e 4,78%, per Un posto al sole 1,880 milioni e 6,22%. Su Rete 4 per Stasera Italia, con Barbara Palombelli alla conduzione, 1,457 milioni spettatori e 4,98% di share e 1,481 milioni e 4,92%.

(In apertura Il commissario Montalbano ieri su Rai1)