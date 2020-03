Stasera in Tv: cosa vedere martedì 10 marzo 2020

I programmi di prima serata in tv di martedì 10 marzo 2020

Rai

Rai 1 – Tutto il giorno davanti, una giornata nella vita di Adele Cucci, mamma di due figli e tutore legale di quattrocento ragazzi stranieri sbarcati a Palermo. Tra decisioni, ostacoli, problemi, fallimenti e soddisfazioni la donna, soprannominata “la grande madre”, riempie ogni minuto della sua vita con l’impegno che richiedono la sua figura pubblica di assessore e privata di genitore. Liberamente ispirato all’esperienza di Agnese Ciulla, Assessore alle Attività Sociali di Palermo dal 2014 al 2017.

Rai 2 – Pechino Express, 10 coppie di concorrenti, guidate da Costantino Della Gherardesca, si muovono verso Oriente, partendo dall’estate thailandese, passando per la primavera cinese e terminando il loro viaggio nell’inverno coreano.

Rai 3 – #cartabianca, Bianca Berlinguer racconta l’attualità e la cronaca approfondendo i temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro paese. In ogni puntata, un faccia a faccia con un personaggio della politica o dello spettacolo

Rai Movie – Non c’è più religione, Portobuio è una piccola isola del Mediterraneo ”spaccata” a metà: da una parte gli italiani che ci sono nati e che non fanno più figli, dall’altra, invece, i magrebini che a Portobuio sono arrivati da qualche anno e che sono la parte ”viva” dell’isola. Tra le due comunità non corre buon sangue, ma, in vista dei preparativi del presepe vivente, la tradizione locale più importante, saranno costrette a trovare un punto d’incontro.

Mediaset

Rete 4 – Fuori dal coro, gli appuntamenti le inchieste i fatti e l’interpretazione dei temi più caldi dell’attualità politica e di cronaca.

Canale 5 – Valencia – Atalanta, Il Valencia di Albert Celades affronta l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Italia 1 – Tu la conosci Claudia?, Le vite di tre uomini, Aldo, Giovanni e Giacomo, sono sconvolte, ognuna a suo modo, dall’incontro con Claudia: moglie, ex amante e conoscente.

Iris – McLintock, Al giovane ma esperto Johnny MacKay viene affidata una difficile trattativa con una tribu’ indiana ribelle. Sulla diligenza che lo porta verso l’Ovest conosce Nancy, di cui si innamora. Un bianco rinnegato, che si e’ messo a capo di una banda di predoni pellerossa, rende difficile la trattatativa e Johnny rischia persino di morire. Quando finalmente si trova faccia a faccia con il capo dei ribelli.

Premium Cinema – Il pescatore di sogni, È la storia del dottor Alfred Jones, uno scienziato introverso che lavora per il Ministero della Pesca e dell’Agricoltura britannico. Il suo mondo, fatto di un lavoro ormai monotono e di un matrimonio stagnante, è improvvisamente messo sottosopra quando si ritrova, suo malgrado, coinvolto in un progetto escogitato da uno stravagante sceicco che sogna di realizzare qualcosa di apparentemente impossibile: introdurre la pesca al salmone negli aridi altipiani dello Yemen. Una sfida davvero avvincente!

Altre emittenti

La7 – diMartedì, l’appuntamento settimanale con la politica e l’attualità. Conduce Giovanni Floris.

Tv8 – Romanzo a Mitford, Una scrittrice divorziata si reca in una cittadina perfetta per superare il blocco dello scrittore e finisce per innamorarsi della città di Mitford, dei suoi abitanti e del bel prete episcopale che vive accanto.

Nove – Hercules, La storia è ambientata alcuni anni dopo il completamento delle dodici fatiche, quando ormai il semi dio si allontana completamente dagli Dei dell’Olimpo, voltando loro le spalle. Ora si trova con sei amici mercenari ed è stato assunto dal re dei Traci, popolo bellicoso per eccellenza, perché alleni i suoi uomini e li trasformi in una potenza militare in grado di sconfiggere qualunque altro popolo e, sorattutto, perché la regione venga liberata.

Sky Cinema 1 – Io vi dichiaro marito e… marito, Chuck Levine e Larry Valentine sono due stimati vigili del fuoco che si fingono omosessuali per ottenere alcuni benefici economici. Larry è in realtà un vedovo con due bambini da mantenere. Chuck è un single, amante della bella vita. I due si trovano a dover inscenare un matrimonio gay e a certificarne la solidità. A complicare la faccenda, oltre alle difficoltà nel rendere credibile il rapporto, ci pensa anche la sensualità della bellissima avvocatessa Alex McDonough, che rischia di far saltare la copertura del duo.

Fox – S.W.A.T., Shemar Moore è Daniel ‘Hondo’ Harrelson, il capo di una nuova unità operativa speciale creata per affrontare i crimini a Los Angeles.

