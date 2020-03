Stasera in Tv: I programmi di lunedì 9 marzo 2020

Su Rai 1 “Il commissario Montalbano”, su Rai 2 “Hawaii Five-0”, su Rai 3 “Autumn in New York”, su Rete 4 “Quarta Repubblica”, su Canale 5 “Geostorm”, Su Italia 1 “Tre uomini e una gamba”, su La7 “L’impero del sole”, su Tv8 “La tela dell’assassino”, su Nove “Little Big Italy”, su Sky Cinema “Armi chimiche”, su Fox “The Walking Dead”, su Premium Cinema “Armi chimiche”, su Iris “Il tocco del male”, su Rai Movie “Gli ultimi giganti”.

I programmi di stasera in tv di lunedì 9 marzo 2020

Rai

Rai 1 – Il commissario Montalbano, nell’archivio comunale di Vigàta viene uccisa una giovane donna che lavorava lì, ma nessuno comprende perché vi ci fosse recata, visto che gli uffici erano chiusi per ristrutturazione. Le indagini portano alla luce la variegata personalità della vittima e le sue molteplici vite e il legame con Livia, eterna fidanzata di Montalbano. Uno dopo l’altro vari personaggi sono sospettati dell’omicidio, per poi essere scagionati dalle evidenze, in un gioco di continui colpi di scena.

Rai 2 – Hawaii Five-0, la squadra di SEAL con cui Joe White e McGarrett hanno portato a termine una missione in Marocco nel 2002, viene presa di mira da alcuni sicari…

Rai 3 – Autumn in New York, Will Keane, playboy quarantottenne proprietario di un ristorante, incontra Charlotte Fielding, una ragazza con la metà dei suoi anni. Will immagina che sarà l’ennesima storiella romantica, ma la loro relazione non sarà né futile né banale: Charlotte è gravemente malata e la sua vita è appesa a un filo.

Rai Movie – Gli ultimi giganti, 1897, Stati Uniti del Sud. Lo sceriffo Sam cattura il fuorilegge Zach e si mette in pensione. Ma il prigioniero evade per vendicare la morte della sua donna. Dal romanzo “Gun Down” di Brian Garfield.

Mediaset

Rete 4 – Quarta Repubblica, il nuovo programma condotto da Nicola Porro affronta temi d’attualità, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti.

Canale 5 – Geostorm, spettacolare disaster movie con Gerard Butler diretto dal produttore di Independence Day. Un’epica catastrofe climatica sta per abbattersi sulla Terra.

Italia 1 – Tre uomini e una gamba, Aldo, Giovanni e Giacomo nel loro primo film. Giacomo deve sposarsi in Puglia con la figlia del suo capo: Giovanni e Aldo lo accompagnano in un esilarante viaggio.

Premium Cinema – Armi chimiche, un viaggio on the road per l’Italia che cambierà le vite di tre diseredati: Corrado, assistente sociale, licenziato perché dipendente dagli psicofarmaci; Aldo, affetto da sindrome di Asperger, in cerca del suo vero padre a Pescara; Maria, ex detenuta, diretta al porto di Brindisi per incontrare la figlia Lorenza, atleta di canottaggio femminile. I tre si ritrovano a viaggiare insieme, Corrado in realtà progetta di concludere la sua avventura con il suicidio, ma il tragitto riserverà a tutti loro diverse sorprese…

Iris – Il tocco del male, un serial killer viene giustiziato. Il demone che soggiornava in lui, si impossessa di altri corpi e perseguita un detective.

Altre emittenti

La7 – L’impero del sole, 8 dicembre 1941. La vita del giovane James Graham viene sconvolta quando le truppe giapponesi invadono Shanghai. Separato dai genitori, viene condotto in un campo di concentramento dove rimarrà fino alla fine della guerra. Una volta libero si metterà alla ricerca della sua famiglia.

Tv8 – Django Unchained, anno 1858. Nel Sud degli Stati Uniti, alla vigilia della guerra civile, King Schultz (Christoph Waltz), cacciatore di taglie di origine tedesca, è a caccia dei fratelli Brittle per incassare la ricompensa. Per trovarli, libera dalle catene lo schiavo Django (Jamie Foxx), con la promessa di ridargli la libertà, una volta completata la missione. Il sodalizio tra i due, li porterà in giro nell’America razzista e schiavista del tempo, in cerca dei criminali e della moglie di Django, Broomhilda (Kerry Washington), venduta come schiava tempo prima…

Nove – Little Big Italy, Francesco Panella torna in America, dove incontra tre italiani che lo porteranno a mangiare nel loro ristorante del cuore, il luogo che più li fa sentire a casa.

Sky Cinema 1 – Armi chimiche, Adereth è un vecchio agente del Mossad, più vicino alla prigione che alla pensione. Da troppo tempo i suoi superiori non si fidano più di lui, che gonfia le informazioni dei suoi contatti per non farsi rimpatriare. Tenta un’ultima missione per riscattare la sua vita e la sua carriera prima che sia troppo tardi: dimostrare che i ‘siriani’ progettano un attacco chimico. Per farlo deve trovare Angela Caroni, una donna bella e misteriosa che potrebbe condurlo alla risoluzione dell’enigma…

Fox – The Walking Dead, in contemporanea con gli Stati Uniti. La minaccia del ritorno dei Sussurratori porta un’ondata di panico sui cittadini di Alexandria

(Nella foto Il commissario Montalbano)