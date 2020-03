Oggi in edicola: la brutta figura di Canal+ (Vivendi) sul coronavirus e l’Italia

La gaffe di Canal Plus sulla “pizza Corona”, poi le scuse (imbarazzate) di Parigi

Corriere della sera, pagina 13, di Stefano Montefiori.

Un pizzaiolo che starnutisce proprio sulla pizza e il sottotitolo: «La nuova pizza italiana che farà il giro del mondo: Covid-19». Le immagini andate in onda sabato sera sulla rete tv francese Canal Plus (gruppo Vivendi) hanno provocato l’indignazione della presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, che ha protestato per prima, e poi di altri politici italiani, tra cui la ministra delle Politiche agricole Teresa Bellanova – «Un video vergognoso e raccapricciante che ha l’effetto di denigrare un intero Paese» -, e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, già protagonista l’anno scorso dell’incidente diplomatico con la Francia (da vicepremier andò a incontrare un leader dei gilet gialli) che ieri è subito intervenuto: «Esigiamo rispetto, soprattutto in una situazione delicata come questa».

A pochi giorni dal vertice italo-francese di Napoli, che ha visto Il presidente Macron e il premier Conte voltare pagina dopo le passate incomprensioni e rilanciare l’amicizia tra i due Paesi vicini, e proprio mentre Roma e Parigi collaborano per arginare la diffusione del virus, la gaffe del video non ci voleva.

Le scuse

Così l’ambasciata francese a Roma ha preso immediatamente le distanze, e nel giro di poche ore Canal Plus ha ritirato il video offrendo le sue scuse. «È una breve sequenza all’interno di una trasmissione umoristica, ma in un periodo come questo si tratta di immagini di cattivo gusto, inopportune, che non avrebbero mai dovuto andare in onda», ha detto subito la direttrice della comunicazione Emilie Pietrini.

Il video era andato in onda lo scorso sabato sera all’interno della trasmissione Groland Le Zapoi, l’ultima versione di una fortunata serie parodistica inaugurata nel 1992 che assieme al Guignols de l’info ha fatto la fortuna di Canal Plus, la prima pay tv francese. «Groland» è un Principato immaginario che confina con 19 Stati e due città francesi e ha per motto «Gioia, ospitalità e viltà».

(Nella foto un momento dello sketch incriminato)