Ascolti tv analisi 2 marzo: L’Amica geniale fenomeno pop (48,5% in Campania). Solo GfVip resiste

Ascolti e territorio, ‘dentro’ L’Amica geniale: 48,5% di share in Campania e poco di meno, il 48,3% in Molise. In Friuli meno seguito (13,3%).

Una forza consolidata dalla prima all’ultima puntata

E’ andato bene ieri – lunedì 2 marzo – anche l’ultimo capitolo di Storia del nuovo cognome, quello chiuso dall’incontro in macelleria e poi dalla presentazione del libro di Lenì; il quarto appuntamento, cioè, con L’Amica Geniale2. Con 6,941 milioni di spettatori ed il 28%, il finale provvisorio ha battuto per numero di spettatori pure la prestazione del debutto della seconda stagione. Il primo lancio, trainato da Sanremo, aveva ottenuto su Rai1 ben 6,853 milioni di spettatori e il 29,3% di share. Alla seconda prova, quella di assestamento, il prodotto diretto da Saverio Costanzo aveva tenuto perfettamente botta: 6,560 milioni di spettatori e il 27,8% di share. Alla terza, con l’emergenza corona virus, in una stagione 2019-2020 in cui la produzione di fiction di Viale Mazzini ha spesso dovuto pagare dazio alle nuove abitudini di fruizione, la storia scritta da Elena Ferrante aveva riscosso 6,351 milioni di spettatori ed il 26,3%. Un esito quindfi complessivamente molto favorevole, e che assume un significato ancora più importante se si considera che anche ieri su Canale5 il Gf Vip è cresciuto, con 3,650 milioni di spettatori ed il 18,9% di share, confermandosi, quella di Alfonso Signorini, un’ottima edizione del reality.

Gli altri sono stati compressi dalle ammiraglie

Molto compresse, alla fine, sono risultate le prestazioni delle altre principali generaliste, schiacciate dalle ammiraglie. Su Italia1 il film in prima tv Overdrive ha avuto 1,5 milioni di spettatori circa con il 5,7%. Nicola Porro che pure era l’unico a raccontare l’emergenza corona virus in prima serata, non ha fatto faville: su Rete 4 Quarta Repubblica (tra gli ospiti Pierpaolo Sileri, Giulio Tremonti, Attilio Fontana, Luca Zaia, Nello Musumeci, Alessia Morani, Umberto Galimberti), ha conquistato 1,111 milioni di spettatori e il 5,4% di share. Sopra quota un milione su Rai2 il telefilm Hawaii Five-0 (1,078 milioni di spettatori con il 4,2% nella media dei tre episodi trasmessi), è rimasto sotto sulla terza rete Mister felicità, con Alessandro Siani protagonista, danneggiato dalla napoletanità della proposta di Rai1 (Siani si è fermato a 984mila spettatori e il 3,6%). Licia Colò, infine, si è difesa dignitosamente (Eden Un Pianeta da salvare ha avuto 632mila spettatori e il 2,7%).

La curva di ieri: Amadeus fa il picco, poi dopo l’interludio di Scotti e Manzini, passano al comando Mazzucco e Girace e quindi Alfonso Signorini

Il grafico che raduna le curve delle principali emittenti generaliste mostra come sia andata la sfida inedita tra le ammiraglie in access. Su Rai1 I Soliti Ignoti ha conquistato 5,9 milioni e il 20,85%, mentre su Canale 5 Striscia la Notizia con i nuovi conduttori ha avuto 5,775 milioni e il 20,27% di share. I Soliti Ignoti ha toccato il 26,94% alle 21.24. Subito dopo Francesca Manzini e Gerry Scotti hanno portato il tg satirico al 25,65%. L’Amica Geniale ha fatto un picco da circa 7,4 milioni di spettatori 21.51, chiudendo bottega alle 23.47 circa con il 36,6% di share circa e 6,7 milioni di seguaci ancora davanti a Rai1. Su Canale 5 il Grande Fratello Vip ha preso il volo dopo la fine della fiction di Rai1. Signorini è arrivato al 30% circa alle 24.10 e l’ha superato alle 24.25 e poi a cavallo dell’una di notte.

Interessanti i dati territoriali de l’Amica Geniale: ieri ha fatto il 48,5% di share in Campania e poco di meno, il 48,3% in Molise. Il prodotto è stato capito meno in Friuli (13,3%) e, soprattutto in Valle D’Aosta (4,9%), mentre è andato molto bene anche in Puglia (34,5%).

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento del L’amica geniale)