Stasera in Tv: I programmi di lunedì 2 marzo 2020

Rai

Rai 1 – L’amica geniale, destabilizzata dai suoi stessi sentimenti, Pinuccia decide di andar via da Ischia per riprendere il suo posto accanto a Rino, mentre Lila sceglie di abbandonarsi al turbine di emozioni fino ad ora sconosciute. Elena intanto, sopraffatta dal carisma di Lila ed indifferente alla corte di Bruno, si ritrova a custodire un segreto ben più grande e oscuro di quel lo della sua amica

Rai 2 – Hawaii Five-0, la squadra di SEAL con cui Joe White e McGarrett hanno portato a termine una missione in Marocco nel 2002, viene presa di mira da alcuni sicari…

Rai 3 – Mister Felicità, un giovane napoletano vive in Svizzera a casa della sorella, impiegata come donna delle pulizie presso un rinomato “mental-coach”. Quando la ragazza, a causa di un incidente d’auto, è costretta al riposo assoluto, il fratello la sostituisce sul lavoro. Durante un’assenza del dottore, il ragazzo si finge suo assistente e con il nome di Mister Felicità prende in cura una famosa campionessa di pattinaggio in crisi. Gli equivoci, ovviamente, sono dietro l’angolo.

Rai Movie – L’uomo del fiume nevoso, Australia, 1880. Il giovane Jim Craig, dopo la scomparsa del padre, trova lavoro presso un allevatore di bestiame, della cui figlia s’innamora, ricambiato. Ispirato a un componimento di A.B. ‘Banjo’ Paterson.

Mediaset

Rete 4 – Quarta Repubblica, il nuovo programma condotto da Nicola Porro affronta temi d’attualità, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti.

Canale 5 – Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini conduce il prime time di Grande Fratello Vip, giunto alla quarta edizione. Emozioni e divertimento coi concorrenti vip all’interno della famosa casa di Cinecittà.

Italia 1 – Overdrive, acrobazie su ruote e inseguimenti al cardiopalma per i fratelli Foster, ladri di automobili di lusso che si trovano coinvolti negli intrighi della mafia locale.

Premium Cinema – Studio illegale, Andrea Campi è un giovane e rampante avvocato col vizio dell’Inter e del sushi, che lavora in un prestigioso studio legale internazionale specializzato in importanti operazioni societarie. Andrea si è dedicato completamente alla carriera, trascurando la sua vita privata, praticamente inesistente, infatti è un cinico single senza speranze. Il suicidio di un collega e l’acquisizione di un’azienda farmaceutica da parte di una multinazionale araba, lo costringono a ritornare protagonista della sua vita…

Iris – Greystoke, rilettura della leggenda di Tarzan, allevato dalle scimmie e poi entrato in contatto con la civiltà.

Altre emittenti

La7 – Eden – Un pianeta da salvare, Licia Colò alla scoperta delle bellezze naturali del nostro pianeta, con una finestra aperta sull’attualità per contribuire a proteggere e migliorare il nostro pianeta.

Tv8 – La tela dell’assassino, Jessica, una giovane e neo promossa ispettore della polizia, è incaricata di indagare su una serie di terribili omicidi. Affiancata da un protettivo compagno, si troverà essa stessa al centro dei sospetti, e dovrà lottare per convincere i suoi superiori ed il suo partner della propria innocenza..

Nove – Little Big Italy, Francesco Panella torna in America, dove incontra tre italiani che lo porteranno a mangiare nel loro ristorante del cuore, il luogo che più li fa sentire a casa.

Sky Cinema 1 – Attacco al potere 3, Mike Banning è provato dalle molte concussioni subite nella sua carriera di salvatore di Presidenti degli Stati Uniti, ma quando sta per accettare un altro incarico più tranquillo, uno stormo di droni esplosivi scende in picchiata sul Presidente in vacanza di pesca al lago. Il capo di Stato finisce in coma e Banning si ritrova incastrato come capro espiatorio per la congiura. In fuga sia dai cospiratori che vogliono metterlo a tacere, sia dall’FBI che lo ritiene colpevole, non ha che una persona a cui chiedere aiuto..

Fox – The Walking Dead, in contemporanea con gli Stati Uniti. La minaccia del ritorno dei Sussurratori porta un’ondata di panico sui cittadini di Alexandria

