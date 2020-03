Ascolti Tv 2 marzo tutti i dati: L’amica geniale2 boom a 6,9 milioni (28%), GfVIP 3,650 (18,9%)

Ascolti tv, dinamiche: l’ultima puntata della fiction chiude col botto toccando nel finale il 36,5%. Poi il Gf cresce fino al 30%.

Il contesto: la fiction di Saverio Costanzo, Il GfVip, l’action in prima tv di Italia 1, gli episodi freschi di Hawaii Five-0, Porro, Siani sulla terza rete, Colò

C’era ancora il contagio del corona virus al centro della cronaca, ma era meno pressante e presente nella proposta tv di lunedì 2 marzo. In prima serata su Rai1 c’era la quarta puntata della fiction L’amica geniale-Storia del nuovo cognome e Canale 5 schierava Grande Fratello Vip. Viale Mazzini, inoltre, lanciava i nuovi episodi di Hawaii Five-0 su Rai2, mentre sulla terza rete c’era il film Mister Felicità. Gli altri? Su Italia1 andava in onda il film in prima tv Overdrive, su Rete4 Quarta Repubblica, su La7 una puntata di Eden-Un pianeta da salvare. Ma ecco come Auditel ha messo in fila le principali reti generaliste considerati gli ascolti ottenuti.

La graduatoria: fa il botto la Storia del nuovo cognome e stacca un GFVIP in crescita, Overdrive, Quarta Repubblica, Hawaii, Mister felicità ed Eden

Su Rai1 la fiction L’amica geniale-Storia del nuovo cognome, con Francesco Serpico, Margherita Mazzucco, Giovanni Amura, Gaia Girace, Anna Rita Vitolo, Luca Gallone, ha ottenuto 6,941 milioni di spettatori e il 28% di share. Quindi per Frontiere, 1,336 milioni e 12,3%.

Su Canale 5 per la nuova puntata di GfVip, Vip con Alfonso Signorini alla conduzione, Pupo e Wanda Nara tra gli opinionisti, ha avuto 3,650 milioni e il 18,9% tra le 21.47 e le 24.59. Quindi per GF Vip Night 1,741 mln e 27,92% e per Gf Vip Live 1,032milioni e 19,64%.

Bene la prima tv di Italia 1

Su Italia 1 il film Overdrive, con Scott Eastwood, Freddie Thorp, Ana de Armas, Gaia Weiss, ha convinto 1,518 milioni di spettatori con il 5,7% di share; per Tiki Taka 608mila e 3,4% e 429mila e 6,1%.

Su Rete 4 per la nuova puntata del 2020 del talk politico Quarta Repubblica, con Nicola Porro alla conduzione e tra gli ospiti Pierpaolo Sileri, Attilio Fontana, Luca Zaia, Nello Musumeci, Alessia Morani, Licia Ronzulli, Luciano Nobili, Susanna Ceccardi, Walter Ricciardi, Giovanni Di Perri, Alessandro Sallusti, Toni Capuozzo, Stefano Arduini, Gianni Barbacetto, Pietrangelo Buttafuoco, Daniele Capezzone, Stefano Cappellini, Maria Giovanna Maglie, Gianfranco Zoppas, Umberto Galimberti, Lisa Camillo, Alessandro Marzo Magno, 1,111 milioni di spettatori e 5,4% tra le 21.30 e le 24.50.

Il telefilm di Rai2 batte Siani e Abatantuono

Su Rai2 per il telefilm Hawaii Five-0, 1,078 milioni di spettatori e 4,2%. Quindi per Povera Patria, con alla conduzione Annalisa Bruchi, Aldo Cazzullo e Alessandro Giuli, 291mila e 2,6%.

Su Rai Tre, Mister felicità, con Alessandro Siani, Carla Signoris, Diego Abtantuono, ha ottenuto 984mila spettatori e 3,6%. Per Commissari 638mila e 2,63% e 443mila e 2%. Quindi per Linea Notte e 398mila e 4,16%.

Su La7 per Eden Un Pianeta da salvare, con Licia Colò alla conduzione, 632mila e 2,7%. Quindi per TgLa7 Notte, 182mila e 1,7%.

Nel preserale questi i risultati degli ascolti. Insinna leader, bene pure Bonolis e i tg di Rai3

Su Rai 1 per L’Eredità a 3,9 milioni e 20,81% e poi 5,693 milioni ed il 25,5%; su Canale 5 per Avanti il primo! 3,156 milioni e 17,2% e per Avanti un altro! 4,574 milioni e 20,81%. Su Rai3 Tg3 a 2,754 milioni e 13,4%; TgR 3,536 milioni e 15,26%. Su Rete 4 per Tempesta d’amore 894mila e 3,6%.

Alle 20 questi gli ascolti: Tg1 a 6,2 milioni

Per il Tg1 6,2 milioni di spettatori ed il 24,14%. Su Canale 5 per il Tg5 5,382 milioni e 20,61% di share. Su La7 TGLa7 1,553 milioni di spettatori e 5,93%

In access prime time questo il bilancio degli ascolti. Amadeus batte di poco Striscia con Scotti e Manzini. Boom Gruber con Cacciari

Su Rai1 per I Soliti Ignoti 5,9 milioni e 20,85%. Su Canale 5 per Striscia la Notizia 5,775 milioni e 20,27% di share. Su Rai Due per il Tg2 1,977 milioni e 7,2%; per il Tg2Post, con Manuela Moreno alla conduzione e tra gli ospiti Maurizio Martina, Giovanni Rezza, 1,074 milioni e 3,74%; su Rai3 per Non ho l’età 1,445 milioni e 5,35%, per Un posto al sole 1,948 milioni e 6,89%. Su Rete 4 per Stasera Italia, con Barbara Palombelli alla conduzione e Mariarita Gismondo, Maurizio Belpietro, Carlo Calenda, Giancarlo Dotto, Alain Friedman tra gli ospiti, 1,328 milioni spettatori e 4,88% di share e 1,182 milioni e 4,14%. Su La7 per Otto e mezzo, con Lilli Gruber alla conduzione e in diretta Massimo Cacciari, Alessandro Sallusti, Andrea Scanzi e Alessandra Tarquini tra gli ospiti a 2,121 milioni e 7,47%.

Emanuele Bruno

(In apertura L’amica geniale ieri su Rai1)