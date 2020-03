Stasera in Tv: cosa vedere domenica 1 marzo 2020

I programmi di stasera in tv di domenica 1 marzo 2020

Rai

Rai 1 – La vita promessa, New York, 1937. La famiglia Rizzo ha una nuova casa e un nuovo ristorante a Little Italy e, nonostante le dolorosissime perdite che ha dovuto affrontare, sembra aver trovato finalmente la vita promessa in America. Carmela, infaticabile, è sempre l’anima dell’intera famiglia e a lei fanno riferimento tutti, a partire da Rocco. Tutto sembra andare per il meglio, dunque, ma il destino è sempre in agguato.

Rai 2 – Che tempo che fa, Fabio Fazio alla conduzione di un ‘classico’ della tv, tra conversazioni faccia a faccia con grandi ospiti nazionali e internazionali e momenti di intrattenimento e spettacolo. Nel cast anche Luciana Littizzetto, che rilegge l’attualità con la sua ironia, e Filippa Lagerback. Al tavolo la comicità surreale di Nino Frassica, le domande impossibili di Gigi Marzullo, la simpatia di Orietta Berti.

Rai 3 – Amiche da morire, Gilda, Olivia e Crocetta sono tre amiche che vivono in un’isoletta del Sud Italia. La loro vita cambia grazie a un segreto “criminale” che saranno costrette a condividere. Una nomination ai David 2013 per Giorgia Farina come regista esordiente.

Rai Movie – Lo straordinario viaggio di T.S. Spivet, tratto dal romanzo di Reif Larsen, il racconto on-the-road di un’America dimenticata, lirica e meravigliosa, vista attraverso gli occhi di T.S., un bambino tanto geniale quanto coraggioso. Regia di Jean-Pierre Jeunet.

Mediaset

Rete 4 – Colpevole d’innocenza, ingiustamente accusata dell’omicidio di suo marito, Libby esce dal carcere dopo sei anni, in semilibertà, alla ricerca di verità e vendetta.

Canale 5 – Live – Non è la D’Urso, il programma ideato e condotto da Barbara D’Urso che ospiterà personaggi d’eccezione pronti a raccontarsi e a sottoporsi ai commenti del pubblico in studio e a casa.

Italia 1 – Il principe cerca moglie, commedia cult con Eddie Murphy. L’erede al trono di un ricco stato africano va a New York alla ricerca del vero amore, spacciandosi per un povero studente.

Iris – American History X, Derek Vinyard è un giovane skinhead, uscito dalla prigione visibilmente cambiato, mentre suo fratello minore Danny, ne vuole seguire le orme.

Premium Cinema – Justice League, ispirato all’omonimo gruppo di supereroi dei fumetti DC Comics creato da Gardner Fox. Il film è la quinta pellicola del DC Extended Universe. Dopo la morte di Superman, l’umanità è sola e impaurita. Una minaccia antica torna a far sentire la sua apocalittica presenza. Batman prova così a radunare individui speciali, dotati di superpoteri, per formare una squadra di protettori della giustizia: l’amazzone Wonder Woman, l’atlantideo Aquaman, il velocissimo Flash e il mutante Cyborg.

Altre emittenti

La7 – Non è l’Arena, il programma di approfondimento condotto da Massimo Giletti. Terza edizione.

Tv8 – Bruno Barbieri – 4 Hotel, dopo il successo della prima edizione torna “Bruno Barbieri – 4 Hotel”, la gara tv tra gli albergatori d’Italia. A guidare il viaggio tra gli hotel della penisola Bruno Barbieri, esigente e severo esperto di hôtellerie. Nel programma, prodotto da Drymedia, si sfidano gli albergatori di alcuni dei posti più affascinanti di tutta Italia.

Nove – Camionisti in trattoria, Camionisti in trattoria riparte con chef Misha. Oggi si trova in Piemonte per scoprire il segreto della ristorazione nord-occidentale.

Fox – Rosewood, seconda stagione per le vicende di un brillante anatomopatologo che collabora con la Polizia di Miami.

Sky Cinema 1 – Le memorie del cuore, il matrimonio tra Leo e Paige sembra perfetto, finché un incidente automobilistico toglie alla donna la più solida delle basi: la memoria. Al risveglio dal coma lei non ricorda assolutamente chi sia l’uomo che le sta accanto e che dice di amarla. La volontà di Leo di ricostruire la loro vita insieme in attesa che i ricordi riaffiorino si scontra immediatamente con le paure della moglie e soprattutto con la famiglia di lei, diventata a dir poco invasiva. Sarà una sfida riuscire a riconquistarla…

