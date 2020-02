Stasera in Tv: cosa vedere sabato 29 febbraio 2020

Su Rai 1 “Una storia da cantare”, su Rai 2 “F.B.I.”, su Rai 3 “Sapiens”, su Rete 4 “Chi trova un amico trova un tesoro”, su Canale 5 “C’è Posta per Te”, Su Italia 1 “Kung Fu Panda”, su La7 “Sette anni in Tibet”, su Tv8 “Agente 007 – Missione Goldinger”, su Nove “Clandestino”, su Sky Cinema “The Crash”, su Fox “The Big Bang Theory”, su Premium Cinema “John Wick”, su Iris “Rendition”, su Rai Movie “Last Knights”.

I programmi di prima serata in tv di sabato 29 febbraio 2020

RAI

Rai 1 – Una storia da cantare, la prima puntata prende le mosse da Capri, un’isola dove si sono intrecciati i miti greci e la storia romana. Entreremo a Villa Jovis, scelta da Tiberio come centro di comando dell’Impero Romano, e dentro Villa Lysis, scenario di un amore tragico. Poi saremo al Palazzo Reale di Torino, il luogo dove si sono svolti incontri e sono state prese decisioni che hanno scandito la storia dell’Unità d’Italia. Attraversare le sue immense, magnifiche e sfarzose sale è come fare un viaggio nel passato, nei cinque secoli di storia che qui sono andati in scena. L’ultima tappa è a Roma tra le sue fontane e i suoi acquedotti. Testimoni d’eccezione: Carlo Verdone a Roma, Mario Martone a Capri e Arturo Brachetti a Torino.

Rai 2 – F.B.I., una banca viene assaltata, ma non per svuotarne le casse. Nel frattempo, Kristen viene dimessa dall’ospedale e messa a lavorare alla Centrale Operativa…

Rai 3 – Spaiens, un solo pianeta, esiste un pianeta delle piante diverso da quello degli uomini? Le piante sono intelligenti? Perché dovremmo difendere le foreste? Il viaggio di Mario Tozzi prosegue nel pianeta delle piante, ponendo attenzione al mondo vegetale e alla sua straordinaria capacità di sopravvivere ai cambiamenti. Grazie all’aiuto del neurobiologo vegetale Stefano Mancuso, capiremo come le piante siano capaci di propagarsi anche negli ambienti più ostili, come sappiano risolvere innumerevoli problemi di sopravvivenza, e come siano in grado di sopravvivere perfino alla ricaduta radioattiva a seguito di un’esplosione nucleare. Mario Tozzi è andato in Norvegia dove, incastonate tra fiordi e montagne, vivono in un ecosistema più che millenario decine di specie di animali, piante, funghi, licheni. Dal freddo glaciale del Nord Europa alle alte temperature del nord Africa, più precisamente in Tunisia ai margini del deserto del Sahara, nelle Oasi di Montagna dove la nazione delle piante mostra la sua straordinaria resilienza.

Rai Movie – Last Knights, Raiden, comandante di un gruppo di cavalieri, viene nominato erede dal suo signore Bartok. Quando quest’ultimo viene ingiustamente giustiziato dall’imperatore, per il cavaliere scatta la sete di vendetta.

MEDIASET

Rete 4 – Chi trova un amico trova un tesoro, due amici partono alla volta di un’isola del Pacifico per cercare un tesoro risalente alla Seconda Guerra Mondiale. Non sono i soli a cercarlo..

Canale 5 – C’è posta per te, people show ideato e condotto da Maria De Filippi. Protagoniste le storie delle persone, le loro emozioni e i loro sentimenti.

Italia 1 – Kung Fu Panda, un panda goffo e pasticcione ha un grande sogno nella vita: diventare un eroe del Kung Fu. Inaspettatamente un giorno viene associato alla scuola del Maestro Shifu.

Premium Cinema – John Wick, dopo l’improvvisa morte della moglie, John Wick riceve un suo ultimo dono: un cucciolo di beagle con un biglietto che lo esorta a non dimenticare mai come si fa ad amare. Il profondo dolore di John viene interrotto, quando rifiuta di vendere la sua Ford Mustang Boss del ’69 al sadico malvivente Iosef Tarasof. I suoi tirapiedi rubano l’auto, picchiando John fino a fargli perdere i sensi e uccidendo il cucciolo. La banda non sa però di aver risvegliato uno dei più crudeli assassini che la malavita abbia mai conosciuto!

Iris – Rendition, un cittadino egiziano da anni residente in America e occupato nel settore dell’ingegneria chimica, viene accusato di terrorismo.

ALTRE EMITTENTI

La7 – Sette anni in Tibet, Nel 1939 l’alpinista austriaco Heinrich Harrer parte per una spedizione in Tibet con l’intento di scalare il Nanga Parbat, senza curarsi delle preoccupazioni della moglie Ingrid incinta, che affida all’amico Horst. Nel frattempo in Tibet, un bimbo di quattro anni viene designato come nuovo Dalai Lama e venerato dai fedeli. Quando gli scalatori arrivano al campo base, nel turbine della tempesta di neve, vengono fatti prigionieri dai soldati inglesi e scoprono che è scoppiata la guerra e loro, come austriaci, sono considerati nemici della Gran Bretagna. Portati in un campo di prigionia, dopo qualche tempo Harrer comincia a leggere libri che parlano del Tibet mistico, e poi riceve una lettera in cui la moglie chiede il divorzio per poter sposare Horst. Insieme ad altri compagni fugge dal campo, poi prosegue da solo. Dopo molte vicende, si ritrova col capo della spedizione Peter, insieme raggiungono Lhasa, la capitale del Tibet, dopo un viaggio che ha trasformato il carattere di Heinrich. Ormai adolescente, il Dalai Lama fa chiamare a palazzo Heinrich, e con lui passa molte giornate. Intanto la Cina invade ed occupa il Tibet. Di fronte all’invasione, Heinrich capisce che è il momento di fuggire e vorrebbe che il Dalai Lama lo seguisse. Ma il ragazzo rimane. Heinrich torna a Vienna, va dal figlio che non ha mai visto. Poi arrivano notizie sulla fuga del Dalai Lama in India. L’amicizia tra i due dura tuttora.

Tv8 – Agente 007 – Goldfinger, Dopo aver distrutto, in America Latina, un laboratorio in cui si fabbricavano droghe, James Bond raggiunge Miami. Qui riceve nuove istruzioni da M, attraverso l’agente della CIA Felix Leiter. Questa volta 007 dovrà tenere d’occhio Auric Goldfinger, losco quanto ricco individuo sospettato di contrabbandare oro…

Nove – Clandestino – Cosa nostra, il reporter David Beriain porta alla luce scioccanti rivelazioni sulle più grandi organizzazioni criminali.

Sky Cinema 1 – The Crash, film di genere Poliziesco. In un futuro non troppo lontano, un ex uomo di Wall Street viene arruolato dal Segretario del Tesoro per contrastare un attacco informatico che minaccia di distruggere l’economia americana. Con l’aiuto della moglie, recluta la sua squadra di disadattati e si prepara a salvare il mondo da una totale implosione finanziaria. Non sarà semplice, riuscire nell’impresa, ma alla fine i nostri eroi escogiteranno un piano molto particolare per contrastare il cyber attacco imminente..

Fox – The Big bang Theory, le avventure di un gruppo di geniali nerd in una delle serie più popolari degli ultimi anni.

