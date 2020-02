L’alleanza europea tra Rai, ZDF e France Televisions porterà alla nascita di nuove serie, tra cui Sopravvissuti

Da Sopravvissuti con Lino Guanciale al thriller Mirage, da Leonardo con Matilda De Angelis a Il quinto giorno: sono tanti i nuovi progetti che nasceranno da questa alleanza europea nata già nel 2018.

In occasione del 70° Festival Internazionale del Cinema di Berlino, I’Alleanza tra i tre grandi broadcaster pubblici europei Rai (Italia), France Télévisions (Francia) e ZDF (Germania) – impegnata dal 2018 nella coproduzione di nuove serie televisive internazionali – si è riunita per confrontarsi sullo stato attuale dei progetti in corso e sullo sviluppo di future opportunità di coproduzione. La collaborazione si pone come obiettivo quello di rafforzare la produzione di serie televisive europee misurandosi con l’attuale contesto competitivo.

«Come dimostrano i tanti progetti che sono attualmente in lavorazione, l’Alleanza rappresenta una grande opportunità e un volano per competere al più alto livello della serialità internazionale. Lo spirito costruttivo e pragmatico della collaborazione ha generato, in poco tempo, una massa critica di progetti e di risultati. Con Sopravvissuti, che partirà il prossimo maggio, siamo a quattro titoli, ciascuno forte della sua identità. È una bella base per dare ancora più slancio all’ambizione di una sfida che grazie a questa intesa si pone come punto di riferimento e risorsa creativa e produttiva dei servizi pubblici. L’Alleanza significa per noi il piacere e la responsabilità di un racconto che può contribuire a proiettare finalmente la fiction europea su scala globale» afferma Eleonora Andreatta, direttore di Rai Fiction.

«Il 2020 sarà un anno importante per l’Alleanza europea, con il lancio dei primi progetti che abbiamo sviluppato negli ultimi due anni: Mirage, Survivors, Il giro del mondo in 80 giorni, Il quinto giorno. Il 2020 sarà anche l’anno in cui lavoreremo a nuove proposte. Crediamo che unendo le nostre forze possiamo offrire al pubblico nuove grandi serie con cast di alto livello» sostiene Nathalie Biancolli, EVP Coproductions and Acquisitions | France TV.

«Abbiamo annunciato i progetti, ora stiamo per portarli a termine. A due anni dall’inizio, le prime due serie saranno prossimamente in onda. Entrambe si contraddistinguono per un cast internazionale di alto livello. L’Alleanza europea ci consente di identificare in una fase iniziale dei progetti straordinari e di implementarli con competenza e talento» sostiene Simone Emmelius, SVP International Coproductions and Acquisitions | ZDF.

I progetti

Il thriller Mirage, primo progetto dell’Alleanza, è in onda in Francia da lunedì 17 febbraio e sarà trasmesso in Germania da domenica 22 marzo. Ambientato ad Abu Dhabi, il thriller racconta la storia di un esperto di sicurezza per i sistemi nucleari preso di mira da misteriosi agenti segreti. Nel cast, oltre agli attori tedeschi Hannes Jaenicke e Jeanette Hein, l’attrice francese Marie-Josée Croze e l’attore britannico Clive Standen. La serie, diretta da Louis Choquette e scritta da Benedicte Charles, Franck Philippon e Olivier Pouponneau, è una produzione Lincoln TV e Wild Bunch Germany.

Il secondo titolo, Il giro del mondo in 80 giorni, sarà trasmesso alla fine del 2020. La serie è basata sull’omonimo romanzo di Jules Verne: nel 1872, il gentiluomo inglese Phileas Fogg (David Tennant) e il suo servitore Passepartout (Ibrahim Koma) partono per un viaggio intorno al mondo in 80 giorni. I due avventurieri sono accompagnati dall’ambiziosa giornalista Abigail Fix (Leonie Bennesch), determinata a ricavare uno scoop dall’impresa del protagonista. La serie, diretta da Steve Barron e scritta da Ashley Pharoah, è una produzione Slim Film Television, Federation Entertainment in collaborazione con France Télévisions e Rai Fiction.

Leonardo

Sono invece in corso a Roma le riprese della serie evento Leonardo, scritta da Frank Spotnitz e Steve Thompson, che si pregia del contributo di importanti talenti internazionali per raccontare la storia del grande genio italiano, protagonista del Rinascimento.

Daniel Percival dirige un cast internazionale: Aidan Turner è Leonardo; Freddie Highmore è Stefano Giraldi, un ufficiale che indaga su Leonardo quale sospettato in un caso di omicidio; Matilda de Angelis interpreta Caterina da Cremona; Robin Renucci è Piero da Vinci e Giancarlo Giannini interpreta Andrea del Verrocchio, maestro di Leonardo.

Leonardo è una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, Big Light Productions, France Télévisions, in co-produzione con Sony Pictures Television.

Sopravvissuti

In primavera partiranno, invece, le riprese di Sopravvissuti, serie mistery in 12 episodi da 50’. Dopo mesi di inutili ricerche e un anno di silenzio, l’imbarcazione Arianna – diretta ai Caraibi con un equipaggio di dodici persone – riappare con a bordo solo sette sopravvissuti. Cosa è successo? Cosa ne è del resto dell’equipaggio? I sopravvissuti sembrano nascondere un grande segreto. La regia è affidata a Carmine Elia (Mare fuori, La porta rossa) e Lino Guanciale interpreterà il protagonista Luca, a cui i naufraghi si appoggeranno nei momenti più duri del loro anno alla deriva e del difficile ritorno a terra. La serie, scritta da Viola Rispoli, Massimo Bacchini, Sofia Bruschetta, Ivano Fachin, Giovanni Galassi, Tommaso Matano, è coprodotta da Rai Fiction-Rodeo Drive-Cinétévé-ZDF.

Il quinto giorno

Un altro progetto di spicco dell’Alleanza Europea è l’adattamento del bestseller di fantascienza Il quinto giorno di Frank Schätzing. L’inizio delle riprese è previsto nell’autunno 2020. Il quinto giorno è prodotto da Intaglio films, ndF International Production. La serie sarà coprodotta dai partner dell’Alleanza europea con la partecipazione di NENT Group, ORF e SRF. Il quinto giorno è un thriller contemporaneo in cui le anomalie e i comportamenti della fauna acquatica causano sconvolgimenti in tutto il mondo. La serie segue un gruppo di scienziati che si uniscono per fronteggiare una delle più grandi sfide che l’umanità abbia mai affrontato: la scoperta di altre forme di vita intelligenti presenti sul nostro pianeta, che hanno subito la devastazione del proprio habitat e ora sono decise a reagire.

