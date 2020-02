Stasera in Tv: cosa vedere mercoledì 19 febbraio 2020

I programmi di prima serata in tv di mercoledì 19 febbraio 2020

Rai

Rai 1 – C’est la vie – Prendila come viene, l’esperto wedding planner Max Angély viene incaricato di sovrintendere al matrimonio di Pierre e Héléna, che si terrà presso un magnifico castello rinascimentale vicino a Parigi. La coppia sogna una cerimonia perfetta, impeccabile, ma lo staff di Max è composto da persone con un carattere decisamente sui generis, che lui stesso spesso fatica a contenere. All’imprevedibile brigata basterà poco per innescare una serie di bizzarri comportamenti che finiranno per rendere le nozze indimenticabili, ma non proprio come i due sposini avevano sempre sognato.

Rai 2 – Il cacciatore, Nel giorno del suo matrimonio con Giada, Saverio riceve dal pentito Tony Calvaruso l’indirizzo della villa dove potrebbe nascondersi Giovanni Brusca. Il mafioso, nel frattempo, si trova impegnato su due fronti: da un lato deve risolvere le questioni coi narcotrafficanti del New Jersey, dall’altro deve gestire la situazione di suo fratello Enzo che, sentendosi escluso, comincia a sfidarlo apertamente.

Rai 3 – Chi l’ha visto?, un programma di Federica Sciarelli, Gianluca Nappo A cura di Serena Fazzina e Viviana Saita.

Rai Movie – Remember, Il 90enne Zev scopre che la guardia nazista che assassinò la sua famiglia circa 70 anni fa vive attualmente in America sotto falso nome. Malgrado le evidenti sfide che la scelta comporta, Zev decide di portare a termine una missione per rendere una giustizia troppo a lungo rimandata ai suoi cari, portandola a compimento con la sua stessa mano ormai tremolante. La sua decisione dà l’avvio a uno straordinario viaggio intercontinentale con conseguenze sorprendenti.

Mediaset

Rete 4 – #CR4 La repubblica delle donne, torna in prima serata Piero Chiambretti con il suo programma dedicato all’universo femminile, un omaggio chiaro e semplice alle donne con lo stile sempre scanzonato del celebre conduttore.

Canale 5 – Chi vuol essere milionario?, torna con Gerry Scotti, in occasione del ventesimo anniversario, il più amato game show di successo al mondo, trasmesso in più di 120 nazioni.

Italia 1 – Il mistero delle pagine perdute, Sequel de “Il mistero dei templari”. Ben Gates scopre che un suo antenato e’ implicato nell’assassinio di Lincoln. Fara’ di tutto per scagionarlo.

Premium Cinema – Scontro tra titani, Rifacimento dell’omonima pellicola del 1981 di Desmond Davis, racconta le vicende di Perseo, figlio di dei, ma cresciuto come uomo tra gli uomini: Perseo impotente contro la volontà di distruzione che si è abbattuta sulla sua famiglia ad opera di Ade il vendicativo dio degli inferi, senza più nulla da perdere, si mette alla guida di una spedizione che dovrebbe sconfiggere Ade, prima che egli spodesti Zeus e scateni l’inferno in terra. Ad attenderli, creature mitologiche e pericoli…

Iris – Gold – La grande truffa, Basato su una storia vera. Un uomo scopre un’amara realtà: la sua miniera non è altro che una delle più elaborate truffe mai concepite.

Altre emittenti

La7 – Atlantide: Nanga Parbat, L’ultima sfida, speciale storie di Uomini e di Mondi. Conduce Andrea Purgatori.

Tv8 – Italia’s Got Talent, debutta la nuova attesissima decima edizione di Italia’s Got Talent. Sono previste sette puntate di Audizioni e una finale live in cui si esibiranno i 12 talenti selezionati accuratamente dalla giuria e dal pubblico, che avrà il potere del quinto giudice e potrà decidere delle sorti dei concorrenti. Tra le altre novità di quest’anno c’è anche la rinnovata giuria, che vede come portabandiera un incontenibile Frank Matano, alla quinta edizione consecutiva, ormai il veterano del gruppo! Confermate le due donne: la Queen Mara Maionchi e la pluricampionessa Federica Pellegrini. New entry al tavolo, il giudice più temuto di tutti i talent, Joe Bastianich. Alla conduzione è confermata la brillante Lodovica Comello, pronta ad accogliere e sostenere i tantissimi talenti che sognano un posto in Finale. Che avranno però solo cento secondi per convincere i giudici: con almeno tre sì si passa alla fase successiva, altrimenti si torna a casa. A meno che uno dei giudici non voglia premiare il concorrente con l’ambitissimo Golden Buzzer mandandolo direttamente in Finale. Da quest’anno, poi, alla fine di ogni puntata di Audizioni, i giudici decreteranno un finalista tra tutti i quelli che si sono esibiti.

Nove – L’assedio, tornano le interviste di Daria Bignardi per la nuova stagione de “L’Assedio”. Daria Bignardi, col suo stile unico e inconfondibile, intervista i nuovi o i più significativi protagonisti della scena artistica, politica e sociale del nostro tempo. In ogni puntata de “L’Assedio” la partecipazione di Michela Murgia e i contributi di Luca Bottura.

Sky Cinema 1 – Un figlio all’improvviso, Se all’improvviso qualcuno ti dicesse di essere tuo figlio? Nonostante tua moglie sia clinicamente sterile e tu rifiuti categoricamente l’idea di un’improvvisa paternità..E’ proprio ciò che accade alla coppia benestante e agèe composta da Adrè e Laurence. La loro routine quotidiana viene scossa un bel giorno al supermercato da Patrick, un giovane uomo affetto da sordità che si avvicina ad Andrè ritenendolo suo padre. Da quel momento in poi, la coppia dovrà confrontarsi con delle situazioni fino ad allora impensabili.

Fox – Stumptown, Cobie Smulders (Robin di ‘How I Met Your Mother’) è Dex Parios, un’investigatrice privata con un passato nell’esercito, in questo adattamento dell’omonima graphic novel.

(Nella foto Daria Bignardi)