Stasera in Tv: cosa vedere martedì 18 febbraio 2020

I programmi di prima serata in tv di martedì 18 febbraio 2020

Rai

Rai 1 – Purchè finisca bene – Al posto tuo, i gemelli Damiano e Chicco hanno caratteri opposti e non si vedono da quindici anni fino a quando il padre Cesare decide che è arrivato il momento di farli riappacificare lanciando un ultimatum: avranno l’eredità di famiglia solo se per un mese l’uno vivrà nei panni dell’altro! E se per Chicco può essere vantaggioso fare il manager, per Damiano non sarà facile la vita da r ider. Sul lavoro Damiano conosce la giovane rider Agata mentre Chicco conosce Ofelia, la fidanzata di Damiano, e capisce quanto ci si possa sentire soli nell’assumersi grosse responsabilità…

Rai 2 – Pechino Express, 10 coppie di concorrenti, guidate da Costantino Della Gherardesca, si muovono verso Oriente, partendo dall’estate thailandese, passando per la primavera cinese e terminando il loro viaggio nell’inverno coreano.

Rai 3 – #cartabianca, Bianca Berlinguer racconta l’attualità e la cronaca approfondendo i temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro paese. In ogni puntata, un faccia a faccia con un personaggio della politica o dello spettacolo

Rai Movie – Aspettando il re, Alan Clay, un uomo d’affari in crisi, per rimettersi in pista vola in Arabia Saudita nel tentativo di concludere con il re l’affare del secolo.

Mediaset

Rete 4 – Fuori dal coro, gli appuntamenti le inchieste i fatti e l’interpretazione dei temi più caldi dell’attualità politica e di cronaca.

Canale 5 – Atletico Madrid – Liverpool, in diretta dal Wanda Metropolitano di Madrid, la squadra del “Cholo” Simeone sfida i Reds di Jurgen Klopp. Telecronaca di Pierluigi Pardo.

Italia 1 – La pupa e il secchione e viceversa, pupe, secchioni e viceversa convivono in una villa e competono a coppie per scambiarsi il proprio sapere e migliorarsi a vicenda, allo scopo di vincere il premio finale.

Iris – Il mucchio selvaggio, durante la rivoluzione messicana di Pancho Villa, un gruppo di banditi ruba, per denaro, un carico di armi destinate ai ribelli.

Premium Cinema – Gangster Squad, a volte, per acciuffare un criminale della peggior specie, è necessario farsi aiutare da persone altrettanto disposte a tutto. Nella Los Angeles degli anni Quaranta, il re della malavita si chiama Mickey Cohen. I suoi traffici non hanno limite, si occupa di tutto, dalla prostituzione alla droga passando per le scommesse. Ma il sergente John O’Mara è un uomo di polso e di strada e, insieme al collega Jerry Wooters, mette in piedi una piccola squadra pronta a dare del filo da torcere a Cohen.

Altre emittenti

La7 – diMartedì, l’appuntamento settimanale con la politica e l’attualità. Conduce Giovanni Floris.

Tv8 – The Amazing Spider-Man, Peter Parker è un ragazzo introverso, frequenta il liceo ed è innamorato di una sua compagna di scuola, Gwen Stasy (Emma Stone). Rimasto orfano all’età di sette anni, viene affidato agli zii ma non smette di fare domande sulla sua vera identità e su quella dei suoi genitori. Un giorno qualche risposta sembra poterla trovare, dentro una valigetta appartenente al padre, scovata in soffitta. Si reca alla Oscorp dove spera che l’amico e collaboratore di suo padre possa avere delle spiegazioni. In quel laboratorio avverrà l’incontro col ragno: dal suo morso nascerà spider-man…

Nove – The November Man, Peter Devereaux (Pierce Brosnan), un passato da agente operativo della CIA, ha lasciato l’agenzia per una vita più tranquilla e, ora, gestisce un accogliente caffé. Un giorno, arrivato al lavoro, uno dei suoi impiegati gli dice che c’è un uomo che attende di parlargli. Costui è John Hanley (Bill Smitrovich), l’ex capo di Peter. Hanley mostra a Devereaux la documentazione relativa alla morte di tre agenti con i quali Peter, un tempo, aveva lavorato. A quanto pare Arkady Federov (Lazar Ristovski), politico russo con ottime chance di essere eletto Presidente, ha assunto un’assassina professionista, Alexa (Amila Terzimehic), per eliminare coloro che possono ricollegarlo a un passato poco onorevole. Federov, infatti, ha le mani sporche di sangue, sangue ceceno. Ma la CIA sembra aver già fatto la sua mossa. Una donna, Natalia Ulanova (Mediha Musilovic), è in possesso delle informazioni che potrebbero seppellire Federov, ma, astutamente, non intende parlare fino a quando non sarà in salvo. Hanley chiede a Peter di occuparsi della sua “estrazione” e poterla in salvo, da Mosca a San Pietroburgo…

Sky Cinema 1 – Slevin – Patto criminale, uno sprovveduto e sfortunato ragazzo di nome Slevin Kelevra, imperturbabile perché affetto da atarassia, dopo aver perso in un colpo solo il lavoro, la fidanzata e il portafoglio è a New York ospite del suo amico Nick. In città scoppia una vera e propria guerra per il controllo del territorio tra due gang rivali, quella guidata dal Rabbino e quella che fa capo al Boss. Slevin finisce sotto la sorveglianza del detective Brikowski e si rivelerà però meno ingenuo del previsto…

Fox – S.W.A.T., Shemar Moore è Daniel ‘Hondo’ Harrelson, il capo di una nuova unità operativa speciale creata per affrontare i crimini a Los Angeles.

(Nella foto Jurgen Klopp)