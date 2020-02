Stasera in Tv: cosa vedere sabato 15 febbraio 2020

Su Rai 1 “Una storia da cantare”, su Rai 2 “N.C.I.S.”, su Rai 3 “Sapiens”, su Rete 4 “Non c’è due senza quattro”, su Canale 5 “C’è posta per te”, Su Italia 1 “Cattivissimo Me 2”, su La7 “World Trade Center”, su Tv8 “Agente 007 – Licenza di uccidere”, su Nove “Clandestino”, su Sky Cinema “007 Skyfall”, su Fox “The Big Bang Theory”, su Premium Cinema “Nessuna verità”, su Iris “Delitto perfetto”, su Rai Movie “Black Sea”.

I programmi di prima serata in tv di sabato 15 febbraio 2020

RAI

Rai 1 – Una storia da Cantare, Per il primo appuntamento di ‘Una Storia da Cantare’ il Festival di Sanremo torna protagonista all’indomani dalla fine della 70esima edizione, con le storie di 6 cantautori che con il loro passaggio sul palco dell’Ariston hanno scritto pagine indelebili: da Vasco Rossi con la sua “Vita spericolata”, ad Adriano Celentano e i “24.000 baci” e “Chi non lavora non fa l’amore”, passando per il recordman di vittorie della kermesse Domenico Modugno con pezzi come “Nel blu dipinto di blu” e “Dio, come ti amo” e Ivano Fossati, autore di brani straordinari come “E non finisce mica il cielo” interpretata da Mia Martini o “Le notti di maggio” presentata da Fiorella Mannoia, entrambe vincitrici del Premio della Critica; e ancora, Sergio Endrigo, sul podio sanremese con le sue “Canzone per te” e “Lontano dagli occhi”, fino a “Ciao amore ciao” che segnò l’unica, drammatica partecipazione di Luigi Tenco al Festival.

Rai 2 – N.C.S.I., Ziva arriva nel seminterrato di Gibbs. Lo avvisa di un imminente pericolo e vuole portarlo in una casa sicura. Dopo pochi minuti, i due vengono assaliti da un commando armato..

Rai 3 – Sapiens, Mario Tozzi apre la seconda stagione di Sapiens tornando su uno dei temi più discussi al livello globale: l’emergenza climatica. Le mobilitazioni giovanili e il grande movimento studentesco nato dall’iconica Greta Thunberg, hanno finalmente polarizzato l’attenzione mediatica, politica, sociale e economica di tutto il mondo, creando un acceso dibattito: è naturale il cambiamento climatico in atto? È simile ai cambiamenti climatici del passato o è anomalo? Dipende da cause naturali o dai sapiens? Possiamo e dobbiamo fare qualcosa per contrastarlo?

Rai Movie – Black Sea, Il capitano Robinson accetta di guidare una missione clandestina di recupero nel Mar Nero. L’obiettivo è il relitto di un sottomarino carico d’oro, inabissatosi nel 1941. Ce la farà?

MEDIASET

Rete 4 – Non c’è due senza quattro, Doppio ruolo per la coppia T.Hill – B.Spencer. Un ex galeotto ed uno stuntman devono sostituirsi a due cugini brasiliani minacciati.

Canale 5 – C’è posta per te, People show ideato e condotto da Maria De Filippi. Protagoniste le storie delle persone, le loro emozioni e i loro sentimenti.

Italia 1 – Cattivissimo Me 2, Gru si e’ lasciato alle spalle la vita criminale. Cresce Margo, Edith e Agnes e sta con i Minions, ma la Lega Anti-Cattivi, bussa alla sua porta.

Premium Cinema – Nessuna verità, Roger Ferris è uno dei migliori agenti della CIA: la sua missione è infiltrarsi in un gruppo terroristico ad Amman, in Giodania, per catturare un membro di Al Quaeda che si ritiene stia preparando un attacco ai danni degli Stati Uniti. Ferris dovrà fare i conti con l’Intelligence locale, sospettata di fare il doppio gioco e collaborare a distanza con Ed Hoffmann, uno scaltro veterano della CIA che lo seguirà grazie a moderne apparecchiature. Non sarà facile per Roger capire di chi si possa fidare davvero…

Iris – Delitto perfetto, Remake del quasi omonimo film di Hitchcock. Emily ed il ricco marito sono in crisi e lei avvia una relazione con un pittore squattrinato.

ALTRE EMITTENTI

La 7 – World Trade Center, E’ una giornata calda e soleggiata a New York. Come ogni mattina, John McLoughlin (Nicolas Cage), sergente della Polizia portuale, assegna i compiti ai suoi uomini. E’ l’11 settembre 2001 e sembra un giorno di routine. Qualcuno andrà a pattugliare le strade, qualcun’altro si occuperà di ispezioni. All’improvviso un’ombra attraversa il cielo. Si sente un boato. E inizia l’incubo. Accorsi al World Trade Center, John e colleghi quasi non credono ai propri occhi. Coraggiosamente gli agenti si addentrano nella prima delle due torri per aiutare chi è intrappolato, ma presto la struttura inizia a scricchiolare…

Tv8 – Agente 007 – Licenza di uccidere, Giamaica. John Strangways, agente segreto britannico, viene assassinato insieme alla sua segretaria. In quel di Londra M convoca James Bond e gli ordina di partire al più presto per l’isola per far luce sulla sparizione del collega. Prima avventura cinematografica per la spia più famosa creata dalla penna di Ian Fleming.

Nove – Clandestino – Il cartello di Sinaloa, il reporter David Beriain porta alla luce scioccanti rivelazioni sulle più grandi organizzazioni criminali.

Sky Cinema 1 – 007 Skyfall, Capitolo numero ventitré della saga dedicata all’agente segreto inglese. Stavolta, James Bond è a Istanbul, dove deve portare a termine un compito molto delicato: recuperare un file in cui sono elencati tutti i nomi degli agenti dell’MI6 infiltrati in varie missioni. Durante uno scontro a fuoco con un killer, 007 viene colpito e cade in una cascata. Tutti lo credono morto e la situazione precipita: M deve rispondere del suo operato davanti al governo e l’MI6 subisce un attentato. Ma Bond sta per tornare…

Fox – The Big Bang Theory, torna la pluripremiata comedy che racconta le vicende di un gruppo di geniali nerd alle prese con le complicazioni della vita quotidiana.

(Nella foto C’è posta per te)