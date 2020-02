Stasera in Tv: cosa vedere venerdì 14 febbraio 2020

I programmi di prima serata in tv di venerdì 14 febbraio 2020

RAI

Rai 1 – “Panariello, Conti, Pieraccioni” Lo Show, amici di lungo corso, Panariello, Conti e Pieraccioni hanno condiviso spesso le loro carriere, diventando dei numeri uno nel proprio genere per il pubblico italiano: il varietà è una garanzia di divertimento puro. Uno show a 360 gradi in cui cinema, teatro e televisione si intrecciano, tra gag, battute e sketch esilaranti, con uno sguardo rivolto alla stretta attualità. Su tutto l’improvvisazione, il coinvolgimento del pubblico e l’affiatamento tra i tre. Un programma di Giorgio Panariello, Carlo Conti, Leonardi Pieraccioni Scritto con Riccardo Cassini, Walter Santillo, Fabrizio Testini Una produzione Friends & Partners Regia di Leonardo Scucchi

Rai 2 – The Good Doctor, per la prima volta, Shaun esce con una donna. Aoki propone a Glassman di tornare a lavorare in ospedale nelle vesti di presidente. La dottoressa Lim riesce a convincere anche Andrews a tornare…

Rai 3 – Maldamore, Paolo è sposato con Sandra e non hanno figli. La sorella di Paolo, Veronica, è sposata con Marco ed hanno una bambina. Una sera, i due uomini parlano delle loro relazioni segrete, ma le mogli ascoltano…

Rai Movie – La verità è che non gli piaci abbastanza, nove storie romantiche raccontano le geometrie dell’amore. Dal romanzo omonimo di Greg Behrendt e Liz Tuccillo, sceneggiatori di “Sex and the City”.

MEDIASET

Rete 4 – Quarto Grado, approfondimento giornalistico su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca più recente e di quella forse troppo in fretta dimenticata.

Canale 5 – Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini conduce il prime time di Grande Fratello Vip, giunto alla quarta edizione. Emozioni e divertimento coi concorrenti vip all’interno della famosa casa di Cinecittà.

Italia 1 – Security, coinvolgente action-thriller con Antonio Banderas e Ben Kingsley. Un ex veterano dei servizi speciali dovrà proteggere una bambina testimone di un crimine.

Premium Cinema – Prendimi, Hoagie, Bob, Jerry, Randy e Sable sono cinque amici che hanno un’ossessione in comune: un gioco a cui partecipavano tutti e cinque sin da piccolini. Indipendentemente dalle loro vite nel presente e dal loro ruolo sociale di adulti, ogni maggio i cinque sono spinti dall’impulso irrefrenabile di partecipare ad una specie di “acchiapparella”, un inseguimento con ogni mezzo per cercare di “prendersi”a vicenda. Jerry in trent’anni non è mai stato “preso” e gli amici sono disposti a tutto pur di infrangere il suo primato.

Iris – La recluta, a Los Angeles il cinico Strom, aiutato dall’amante controlla il prosperoso traffico di auto di gran marca rubate e poi riciclate. Contro il malvivente è impegnato un poliziotto originario della Polonia, Nick Pulovski che non è ancora riuscito a stroncare l’attività del criminale, malgrado l’aiuto di confidenti più o meno infidi. A Nick viene assegnato un giovane agente, David Ackerman, universitario e di ricchissima famiglia, naturalmente inesperto, ma deciso a lavorare in Polizia per trovare maggiore sicurezza sul piano personale.

ALTRE EMITTENTI

La7 – Propaganda Live, il programma di Diego Bianchi in arte Zoro. Terza edizione.

Tv8 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti, torna la sfida fra 4 ristoratori di una stessa città o area geografica. Ogni concorrente invita a cena gli altri che, accompagnati da Alessandro Borghese, votano location, menù, servizio e conto.

Nove – The Rock, la storia del generale Francis Xavier Hummel, un eroe militare pluridecorato che, stanco di chiedere da anni che lo Stato onori i caduti in azioni militari segrete e riconosca alle famiglie benefici riservati ad altre vittime, dà sfogo alla sua violenta rabbia.

Sky Cinema 1 – The New pope, miniserie che ha riscontrato un grande interesse nel pubblico, composta da nove episodi e scritta dal regista premio Oscar Paolo Sorrentino assieme a Umberto Contarello e Stefano Bises, a poco più di tre anni dall’esordio di The Young Pope che ha visto protagonista Papa Pio III (Jude Law). In questo settimo episodio: Il Cardinale Voiello (Silvio Orlando) esce di scena e le politiche del suo successore intaccano la Chiesa. La minaccia del terrorismo diventa più forte.

Fox – Homeland, torna la serie di spionaggio interpretata da Claire Danes e vincitrice di 5 Golden Globe. Carrie Mathison ha lasciato il suo lavoro alla Casa Bianca, e vive con la figlia a casa della sorella.

(Nella foto “Panariello, Conti, Pieraccioni” Lo Show)