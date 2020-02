Stasera in Tv: I programmi di lunedì 10 febbraio 2020

I programmi di stasera in tv di lunedì 10 febbraio 2020

Rai

Rai 1 – L’amica geniale, Lila è in viaggio di nozze mentre Elena vive una fase di turbamento che si ripercuote su quello che le resta: il rapporto con lo studio e la relazione con Antonio. Quando l’amica torna con dei vistosi lividi addosso, le due ritrovano la loro naturale vicinanza, ma in Lila cresce il desiderio di vendicarsi del marito… Il corpo: Quando Antonio scopre che Elena ha chiesto aiuto ai Solara per fargli saltare il servizio militare, ne è talmente umiliato che la relazione tra i due si incrina definitivamente. Il rapporto tra Stefano e Lila è burrascoso e la foto di lei esposta in un negozio di abiti da sp osa in centro diventa oggetto di nuove discussioni…

Rai 2 – 9-1-1, la detective Athena Grant lavora nella Polizia, Bobby Nash ed il suo team di pompieri eseguono i salvataggi più audaci. Abby Clark lavora al Call Center del 911, ma s’informa costantemente su cosa succede…

Rai 3 – Presa Diretta – Tutti spiati?, Noi navighiamo, usiamo cellulari, auto, elettrodomestici intelligenti e lasciamo delle tracce. Si forma così la nostra identità digitale e con questa si possono prevedere i nostri comportamenti o addirittura influenzarli, dagli acquisti alle scelte politiche. Il mercato dei dati è un business da miliardi di dollari l’anno. Che fare allora, come proteggere i nostri dati e le nostre vite?

Rai Movie – The Homesman, con l’aiuto di un ruvido avventuriero, una donna coraggiosa accompagna attraverso il Paese tre vittime della durissima vita dei pionieri.

Mediaset

Rete 4 – Quarta Repubblica, il nuovo programma condotto da Nicola Porro affronta temi d’attualità, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti.

Canale 5 – Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini conduce il prime time di Grande Fratello Vip, giunto alla quarta edizione. Emozioni e divertimento coi concorrenti vip all’interno della famosa casa di Cinecittà.

Italia 1 – XXX – Il ritorno di Xander Cage, horror con Emily Blunt. Una famiglia deve vivere nel silenzio per evitare che creature mostruose sterminino i suoi membri. Ma non tutti i rumori si possono evitare.

Premium Cinema – Saturno contro, La soglia dei quarant’anni, il mezzo del cammin di nostra vita, momento di riflessione, di bilanci, di dolci o amare considerazioni: un gruppo di amici, che hanno attraversato la giovinezza negli anni ottanta e novanta, si ritrovano a fare i conti con il senso e la tenuta della loro amicizia, dei loro affetti, della loro vita. Il tema della separazione, sia nell’amicizia che nell’amore, e l’impossibilità di accettarla, li costringe a confrontarsi con i loro sentimenti, le loro emozioni e le loro paure più profonde.

Iris – L’uomo dei sogni, Ray e’ un coltivatore. Vive col rimorso di non aver saputo dialogare col padre morto e senza avere realizzato i suoi sogni sportivi.

Altre emittenti

La7 – Eden – Un pianeta da salvare, Licia Colò alla scoperta delle bellezze naturali del nostro pianeta, con una finestra aperta sull’attualità per contribuire a proteggere e migliorare il nostro pianeta.

Tv8 – Rocky V, Dopo aver battuto a Mosca il grande campione Ivan Drago, Rocky Balboa torna in America. Ora gli si pongono due problemi: pena la morte dovrà cessare l’attività perchè ha gravi lesioni cerebrali e poi non ha più soldi, a causa delle malefatte di un commercialista senza scrupoli, al quale il cognato e assistente Paulie aveva incautamente dato la procura generale per gli interessi del pugile. Stremato dalle tasse arretrate e venduta la bella casa, Rocky decide di tornare alla natia Philadelphia e prende casa in un edificio popolare insieme ai suoi cari: la moglie Adriana e il figlio dodicenne Rocky Jr.. Adriana lavora in negozio e al ragazzino il padre comincia intanto ad insegnare come difendersi da qualche compagno di scuola un po’ manesco. Quanto alla boxe, egli vive di ricordi, pensando al suo primo allenatore e alle prime vittorie. Ma ecco che Tommy Gun, un giovanotto suo fan accanito, gli chiede di insegnargli il mestiere. Rocky da prima resiste, poi cede, tutto fiero di un allievo che promette benissimo…

Nove – Little Big Italy, Francesco Panella torna in America, dove incontra tre italiani che lo porteranno a mangiare nel loro ristorante del cuore, il luogo che più li fa sentire a casa.

Sky Cinema 1 – Ted Bundy, Il film inizia con Elizabeth Kloepfer che, visibilmente provata, si reca in carcere per un incontro cruciale con Ted Bundy, l’uomo con cui ha vissuto un’intensa storia d`amore. Si torna poi indietro nel tempo, nel 1969, quando Ted Bundy sembra essere solo un ragazzo affascinante, carismatico e bello, di cui Liz Koepfler, una mamma single, si innamora. Insieme, sembrano la coppia perfetta, ma tutto crolla il giorno in cui Ted viene improvvisamente arrestato con l’accusa di essere un serial killer..

Fox – Emergence, mistery thriller targato Disney: il capo della Polizia di Long Island, Jo Evans, indaga su un incidente aereo la cui unica sopravvissuta è una bambina che non sa nemmeno chi è.

(Nella foto Grande Fratello Vip)