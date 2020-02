Tuonano i motori su Sky Sport: arriva la nuova Ferrari

L'11 febbraio su Sky Sport F1 appuntamento da non perdere dalle 18.15 con la presentazione della Ferrari 2020 di Sebastian Vettel e Charles Leclerc. Lo show sarà trasmesso integralmente in diretta da Reggio Emilia sul canale 207 e in live streaming sul sito skysport.it.

La nuova Ferrari sarà già in pista per i test di Barcellona, con la prima sessione in programma dal 19 al 21 febbraio e la seconda dal 26 al 28 febbraio.

Continua su Sky Sport il conto alla rovescia verso la nuova stagione dei motori tutta in diretta su Sky, con la Formula Uno in pista il 15 marzo in Australia. L’11 febbraio su Sky Sport F1 appuntamento da non perdere dalle 18.15 con la presentazione della Ferrari 2020 di Sebastian Vettel e Charles Leclerc. Lo show sarà trasmesso integralmente in diretta da Reggio Emilia sul canale 207 e in live streaming sul sito skysport.it e sull’account FB di Sky Sport F1. Su Sky Sport F1 appuntamento con lo studio di Federica Masolin, in compagnia di Jacques Villeneuve e Davide Valsecchi. In contemporanea su Sky Sport 24, aggiornamenti live e prime analisi di Davide Camicioli e Matteo Bobbi, con collegamenti costanti e interviste di Mara Sangiorgio da Maranello. In serata, alle 20.30, appuntamento con Speciale Race Anatomy, condotto da Fabio Tavelli con Leo Turrini, Matteo Bobbi e Jacques Villeneuve. Senza dimenticare il Live Blog con la diretta della presentazione, che sarà anche sull’App di Sky Sport e sui canali social ufficiali di Sky Sport F1.

I TEST DI BARCELLONA IN DIRETTA SU SKY SPORT F1

La nuova Ferrari sarà già in pista per i test di Barcellona, con la prima sessione in programma dal 19 al 21 febbraio e la seconda dal 26 al 28 febbraio. Su Sky Sport F1, per la prima volta in Italia, sarà possibile seguire i test integralmente con 8 ore di diretta al giorno (ore 9-13 e ore 14-18), con l’approfondimento serale di Race Anatomy tutti i giorni di test alle 19. Non mancherà il Live Blog di skysport.it, con tutti i tempi e le curiosità dal circuito.

Fino ai test, fitto il calendario delle presentazioni: dopo la Ferrari, il 12 febbraio toccherà alla Red Bull e alla Renault. Poi McLaren (13/02), Mercedes (14/02), Alpha Tauri (14/02), Racing Point (14/02), Williams (14/02), Haas (19/02) e Alfa Romeo Racing (19/02). Immagini, news e interviste su Sky Sport 24.

(nella foto la Ferrari 2019)