Sky Sport Quiz Reward: il quiz sullo sport che mancava in tv

I conduttori di Sky Sport Quiz Reward sono Marco Cattaneo e Sara Brusco.

L’atmosfera è quella dei grandi quiz storici. Un po’ Rischiatutto – non c’è la cabina dove si lascia o si raddoppia, ma tra gli autori figurano Francesco Leone e quell’Alvise Borghi deus ex machina dei programmi del Mike Bongiorno anni ’90 e di Gerry Scotti – un po’ Chi vuol essere milionario. Sul mega schermo, davanti ai concorrenti, campeggiano le figurine di sportivi che si perdono nella notte dei tempi. Un giovane impettito con l’aria nobile e belluina in una foto che potrebbe essere degli anni ’50. «È Edoardo Mangiarotti, il campione di scherma degli anni ’30 e ’40», suggerisce una delle possibile risposte che si illuminano al cospetto del concorrente perplesso, indeciso tra la scelta corretta e rischiare su nomi come Maurice Merleau-Ponty, il fenomenologo che con lo sport c’entra come i cavoli a merenda. Appaiono anche figurine Panini più semplici, come quella di un calciatore del Napoli di oggi, così simile al difensore Manolas da poter essere scambiato per Mario Rui con gran costernazione del pubblico. Le prove video

Senza scordare le prove video. Scorre il Motomondiale con le prodezze di Valentino Rossi, a un certo punto il video si ferma: si tratta di indovinare con quali parole esatte, in una rosa di quattro risposte papabili, la linguetta a mitraglia di Guido Meda ha infiocchettato la battaglia su pista. Marco Cattaneo, conduttore, giornalista navigato di Sky e ideatore di questo Sky Quiz Sport Reward (ogni venerdì in prima serata su Sky Sport Uno), instrada i partecipanti senza perdere il gusto per la perculata benevola: «Si sono iscritti personaggi straordinari. Concorrenti che sanno tutte le date di discipline sportive di nicchia, oppure altri che sanno riconoscere il gol di una partita di vent’anni fa dal primo fotogramma o che si sono studiati a memoria vita, morte e miracoli di un campione della Serie A». Al suo fianco ci sarà Sara Brusco, volto SkyTg24 accasato al racconto del Meteo, ex finalista a Miss Italia, a suo agio nel fare da contraltare a Cattaneo alimentando la disfida. Diciamola tutta: un quiz così completo sulla storia dello sport mancava nella tv di oggi. Ci si diverte, con qualche incursione di volti noti di Sky Sport a fare domande (ci sono anche i mitici Franchini e Posa, aedi urlatori del wrestling), senza pensare troppo al montepremi. Che comunque non manca: i premi sono messi in palio grazie a Reward, un’iniziativa di Intesa Sanpaolo che consente ai propri clienti di giocare e provare a vincere riconoscimenti dedicati ed esclusivi.