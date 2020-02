Stasera in Tv: cosa vedere venerdì 7 febbraio 2020

I programmi di prima serata in tv di venerdì 7 febbraio 2020

RAI

Rai 1 – Festival di Sanremo, dal Teatro Ariston di Sanremo, la quarta serata del 70° Festival della Canzone Italiana. Riascoltiamo le 24 canzoni in gara della sezione Campioni e, al termine della serata, viene proclamata la canzone vincitrice della sezione Nuove Proposte.

Rai 2 – N.C.I.S., la serie segue le indagini di un gruppo di agenti speciali della marina del NCIS, un acronimo che sta per Naval Criminal Investigative Service. L’agenzia federale esiste davvero, è stata fondata addirittura nel 1882, e la sua mission è quella di investigare sui crimini associati alla Marina militare americana o al corpo dei Marines. Nei suoi compiti però rientra anche l’attività di controspionaggio e di antiterrorismo.

Rai 3 – Si muore tutti democristiani, Enrico, Fabrizio e Stefano sono tre amici e colleghi di una vita che condividono ideali politici di sinistra. Gestiscono una piccola casa di produzione barcamenandosi tra spot e riprese di matrimoni, ma sperano di tornare a realizzare documentari a tema sociale. Un giorno ricevono una proposta economicamente alettante che sembra andare incontro ai loro desideri. Peccato che la faccenda abbia dei risvolti poco etici.

Rai Movie – I tre moschettieri, Athos, Portos e Aramis, tre moschettieri al servizio della corte di Francia, accompagnati dal Cadetto di Guascogna D’Artagnan, partono per una missione delicata in terra inglese. Rilettura in versione fumettistica-steampunk del classico firmato Dumas.

MEDIASET

Rete 4 – Quarto Grado, approfondimento giornalistico su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca più recente e di quella forse troppo in fretta dimenticata.

Canale 5 – Festival della Papera, Lorella Cuccarini e Marco Columbro presentano il Festival della Papera. Una giuria d’eccezione per incoronare la papera vip “regina”.

Italia 1 – Madre!, inquietante horror con Javier Bardem e Jennifer Lawrence. Una coppia affiatata accoglie in casa due ospiti inattesi. La loro vita si trasforma in un incubo infernale.

Premium Cinema – Una notte da leoni 2, film commedia del 2011 diretto da Todd Phillips, seguito di ‘Una notte da leoni’: dopo la catastrofica avventura dell’addio al celibato a Las Vegas, Phil, Stu, Alan e Doug hanno una nuova destinazione: Bangkok, dove si svolgerà il matrimonio di Stu con Lauren presso la villa dei futuri suoceri. Per evitare i guai della volta precedente Stu ha deciso di fare un pranzo pre-matrimoniale molto modesto e sotto tono, ma la Thailandia riserverà ai quattro amici vicende al di là di ogni immaginazione…

Iris – Il castello, un generale viene condannato dalla corte marziale per non aver eseguito gli ordini causando la morte di otto soldati.

ALTRE EMITTENTI

La7 – Propaganda Live, il programma di Diego Bianchi in arte Zoro. Terza edizione.

Tv8 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti, torna la sfida fra 4 ristoratori di una stessa città o area geografica. Ogni concorrente invita a cena gli altri che, accompagnati da Alessandro Borghese, votano location, menù, servizio e conto.

Nove – Fratelli di Crozza, Maurizio Crozza è con “Fratelli di Crozza” sul NOVE e in streaming su Dplay. Monologhi, canzoni, personaggi (Berlusconi, Renzi, Di Maio, Salvini, Conte e tanti altri). Rivedi le puntate intere e tutte clip dei personaggi e non solo!

Sky Cinema 1 – The New pope, miniserie che ha riscontrato un grande interesse nel pubblico, composta da nove episodi e scritta dal regista premio Oscar Paolo Sorrentino assieme a Umberto Contarello e Stefano Bises, a poco più di tre anni dall’esordio di The Young Pope che ha visto protagonista Papa Pio III (Jude Law). In questo settimo episodio: Il Cardinale Voiello (Silvio Orlando) esce di scena e le politiche del suo successore intaccano la Chiesa. La minaccia del terrorismo diventa più forte.

Fox – Homeland, torna la serie di spionaggio interpretata da Claire Danes e vincitrice di 5 Golden Globe. Carrie Mathison ha lasciato il suo lavoro alla Casa Bianca, e vive con la figlia a casa della sorella.

(Nella foto Si muore tutti democristiani)