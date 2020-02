Stasera in Tv: cosa vedere mercoledì 5 febbraio 2020

Su Rai 1 “Festival di Sanremo”, su Rai 2 “Alien Covenant”, su Rai 3 “Chi l’ha visto?”, su Rete 4 “Salvate il soldato Ryan”, su Canale 5 “Chi vuol essere milionario”, su Italia 1 “Auguri per la tua morte”, su La7 “Atlantide”, su Tv8 “Italia’s Got Talent”, su Nove “Presa mortale”, su Sky Cinema “I delitti del barlume”, su Fox “Le regole del delitto perfetto”, su Premium Cinema “Rampage”, su Iris “Profumo”, su Rai Movie “Million Dollar Arm”.

I programmi di prima serata in tv di mercoledì 5 febbraio 2020

Rai

Rai 1 – Festival di Sanremo, dal Teatro Ariston di Sanremo, la seconda serata del 70° Festival della Canzone Italiana. In gara, 12 canzoni della sezione Campioni e 4 della sezione Nuove Proposte.

Rai 2 – Alien Covenant, In viaggio verso il pianeta Origae-6, l’astronave Covenant viene deviata da un’esplosione stellare verso un pianeta vicino. Il capitano Oram decide di esplorarlo, ma risveglia inconsapevolmente delle creature aliene.

Rai 3 – Chi l’ha visto?, un programma di Federica Sciarelli, Gianluca Nappo A cura di Serena Fazzina e Viviana Saita.

Rai Movie – Million Dollar Arm, Il procuratore sportivo JB cerca due nuovi lanciatori per la Major League del baseball statunitense. Iniziano i guai. Da una storia vera. Scritto da Tom McCarthy.

Mediaset

Rete 4 – Salvate il soldato Ryan, 5 premi Oscar. Dopo lo sbarco in Normandia, il plotone del capitano Miller viene incaricato di trovare l’unico superstite il soldato Ryan.

Canale 5 – Matrimonio al sud, La tranquilla vita di un ricco industriale lombardo viene stravolta dalla notizia delle imminenti nozze di suo figlio con una ragazza del Sud.

Italia 1 – Auguri per la tua morte, Omaggio horror al cult “Ricomincio da capo”: Tree e’ bloccata in un loop temporale che la costringe a rivivere continuamente lo stesso giorno, quello della sua morte.

Premium Cinema – Rampage – Furia animale, David Okoye è un palestrato, ex combattente dell’esercito americano, che va più d’accordo con gli animali che gli esseri umani. Il suo migliore amico è infatti George, un gorilla albino dotato di senso dell’umorismo. I resti di un esperimento genetico infettano George e diversi altri animali trasformandoli in una sorta di predatori invincibili, in continua crescita…Davis sarà chiamato a salvare il suo amico e il mondo intero, con l’aiuto di un genetista ex galeotto inviato dal governo.

Iris – Profumo – Storia di un assassino, nella Francia del XVIII secolo, Jean-Baptiste Grenouille (Ben Whishaw) ha sviluppato con gli anni un olfatto particolarmente evoluto. Questa sua abilita’ nel riconoscere gli odori lo porta a lavorare nella bottega del profumiere Baldini (Dustin Hoffman) dove affina ulteriormente questa sua capacita’ e apprende i segreti delle spezie e delle essenze. Col tempo, pero’, l’amore per gli odori si trasforma in ossessione; il suo chiodo fisso e’ quello di distillare e conservare il profumo delle donne per raggiungere l’essenza divina…

Altre emittenti

La7 – Atlantide: “J.F.K. un caso ancora aperto”, speciale storie di Uomini e di Mondi. Conduce Andrea Purgatori.

Tv8 – Italia’s Got Talent, debutta la nuova attesissima decima edizione di Italia’s Got Talent. Sono previste sette puntate di Audizioni e una finale live in cui si esibiranno i 12 talenti selezionati accuratamente dalla giuria e dal pubblico, che avrà il potere del quinto giudice e potrà decidere delle sorti dei concorrenti. Tra le altre novità di quest’anno c’è anche la rinnovata giuria, che vede come portabandiera un incontenibile Frank Matano, alla quinta edizione consecutiva, ormai il veterano del gruppo! Confermate le due donne: la Queen Mara Maionchi e la pluricampionessa Federica Pellegrini. New entry al tavolo, il giudice più temuto di tutti i talent, Joe Bastianich. Alla conduzione è confermata la brillante Lodovica Comello, pronta ad accogliere e sostenere i tantissimi talenti che sognano un posto in Finale. Che avranno però solo cento secondi per convincere i giudici: con almeno tre sì si passa alla fase successiva, altrimenti si torna a casa. A meno che uno dei giudici non voglia premiare il concorrente con l’ambitissimo Golden Buzzer mandandolo direttamente in Finale. Da quest’anno, poi, alla fine di ogni puntata di Audizioni, i giudici decreteranno un finalista tra tutti i quelli che si sono esibiti.

Nove – Presa mortale, Congedato contro la sua volontà dalla spedizione in Iraq, il marine John Triton (interpretato dal famoso wrestler John Cena, qui al suo debutto sul grande schermo) fa ritorno a casa con i crismi dell’eroe. Una nuova avventura, tuttavia, lo attende: sua moglie è stata rapita da una gang omicida guidata dallo spietato Rome.

Sky Cinema 1 – I delitti del Barlume – Donne con le palle, Tornano le nuove puntate de ‘I delitti del BarLume’. In questo episodio: Pineta ospita i playoff di beach volley femminile e Beppe, complice il nuovo pianoforte del BarLume, sembra far colpo proprio su una delle giocatrici, facendo ingelosire la Tizi. Intanto la Fusco e Tassone devono occuparsi di un nuovo caso di omicidio, con il solito contributo di Pasquale, Beppe, Emo e tutti i vecchini del BarLume. Intanto, all’insaputa di tutti, in paese fa il suo ritorno niente di meno che Massimo Viviani.

Fox – Le regole del delitto perfetto, torna il legal drama firmato Shonda Rhimes che vede la straordinaria Viola Davis nei panni dell’avvocatessa Annalise Keating, al via con una nuova classe di studenti

(Nella foto Italia’s Got Talent)