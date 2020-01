Stasera in Tv: cosa vedere sabato 1 febbraio 2020

I programmi di prima serata in tv di sabato 1 febbraio 2020

RAI

Rai 1 – Wonder, Auggie Pullman ha undici anni, vuole diventare un astronauta e andare nello Spazio perché è convinto che lassù nessuno po trà obiettare sul suo aspetto; infatti a causa di una rara sindrome ha un aspetto molto “diverso”. La sua famiglia è amorevole e lo coccola, ma per lui arriva il momento di frequentare la scuola media: niente sarà semplice…

Rai 2 – F.B.I., la senatrice candidata alla Presidenza, Valerie Caldwell, è bersaglio di un’auto-bomba. Maggie e Omar si mettono alla caccia dell’attentatore e cercano di capire i motivi per cui la donna è presa di mira…

Rai 3 – Lazzaro felice, quella di Lazzaro, un contadino che non ha ancora vent’anni ed è talmente buono da sembrare stupido, e Tancredi, giovane come lui, ma viziato dalla sua immaginazione, è la storia di un’amicizia. Un’amicizia che nasce vera, nel bel mezzo di trame segrete e bugie. Un’amicizia che, luminosa e giovane, è la prima, per Lazzaro. E attraverserà intatta il tempo che passa e le conseguenze dirompenti della fine di un Grande Inganno, portando Lazzaro nella città, enorme e vuota, alla ricerca di Tancredi. (

Rai Movie – The Forger, John Travolta e il premio Oscar C. Plummer in un film sospeso tra heist movie e dramma familiare. Per amore del figlio, Ray scende a patti con un truffatore.

MEDIASET

Rete 4 – Pari e dispari, il guardiamarina Johnny Firpo deve indagare su una banda di allibratori clandestini in Florida. Sarà affiancato da un esperto in materia.

Canale 5 – C’è posta per te, people show ideato e condotto da Maria De Filippi. Protagoniste le storie delle persone, le loro emozioni e i loro sentimenti.

Italia 1 – Minions, i Minions hanno un solo scopo nella vita: servire il padrone più cattivo al mondo; si recano a Orlando, in Florida, dove trovano la Cattiva ideale: Scarlet Sterminator

Premium Cinema – Prova a prendermi, la vera storia di Frank Abagnale, truffatore degli anni Sessanta la cui vita è cambiata dopo l’incontro con l’Fbi. In seguito al divorzio dei genitori e ai guai finanziari del padre, il sedicenne Frank va via di casa e si inventa un modo per sbarcare il lunario: falsificare assegni. Il suo caso attira l’attenzione dell’Fbi, in particolare dell’agente Carl Hanratty. Ma Frank è un talento, genio della truffa e abilissimo anche nei travestimenti: cambia identità alla velocità della luce ed è impossibile da acciuffare.

Iris – Paura, thriller tratto dal best-seller di S.Turow. H. Ford indaga sull’omicidio di una sua collega e amante, G. Scacchi, ma ben presto diventerà lui l’accusato….

ALTRE EMITTENTI

La7 – Virus letale, il colonnello Sam Daniels, ufficiale medico dell’esercito statunitense, viene inviato dal governo in Africa per indagare su un virus sconosciuto che sta decimando gli abitanti di un villaggio. I morti, già numerosi, sono accatastati come legna da ardere e i superstiti rischiano di fare la stessa fine. Sam tenta di mettere in guardia i suoi superiori ma non viene ascoltato…

Tv8 – Un Natale con amore, con il Natale alle porte, Paula (Kimberley Sustad), esperta in antichità di St. Louis, accetta, seppur con qualche dubbio, la proposta di matrimonio fattale dal fidanzato Daniel (Giles Panton, “Chesapeake Shores”), rampante avvocato. La zia Jane, però, capisce che Paula non è convinta della scelta, così decide di invitarla a trascorrere qualche giorno da lei.

Nove – Clandestino Spagna, il reporter David Beriain porta alla luce scioccanti rivelazioni sulle più grandi organizzazioni criminali attive in Spagna.

Sky Cinema 1 – Redemption, Joey Smith è un senzatetto che vaga per le strade di Londra. Prima, però, era un militare delle Forze speciali stanziato in Afghanistan, dove, per vendicare l’uccisione di cinque soldati, ha a sua volta ammazzato cinque afgani innocenti. Condannato dalla corte marziale per crimini di guerra, è riuscito a scappare durante il trasporto in Inghilterra e, adesso, si nasconde tra gli uomini senza volto che popolano la capitale inglese. Una notte, per sfuggire a un’aggressione, si intrufola in un lussuoso appartamento…

Fox – The Big Bang Theory, torna la pluripremiata comedy che racconta le vicende di un gruppo di geniali nerd alle prese con le complicazioni della vita quotidiana.

