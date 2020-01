Rula Jebreal all’Ariston per provare il suo monologo sulle donne. Anche Emma tra gli ospiti musicali

La giornalista è arrivata ieri, in serata, a Sanremo. Oggi le prove all’Ariston, dove porterà un monologo contro la violenza sulle donne.

È arrivata ieri, in serata, accolta da baci e abbracci da colui che l’ha fortemente voluta al Festival: Amadeus. E oggi è salita, per la prima volta, sul palco dell’Ariston per provare il suo intervento: il monologo contro la violenza sulle donne.

Rula Jebreal assapora finalmente l’aria sanremese, dopo le polemiche che l’hanno vista protagonista, al centro di un acceso match tra favorevoli e contrari alla sua presenza sul palco. Dopo Georgina, Diletta Leotta e Sabrina Salerno, anche la giornalista palestinese è in riviera, per accordarsi con gli autori e l’intero staff del Festival sul contenuto del suo atteso intervento. Ospite la prima serata, quella del martedì, la più importante sotto ogni punto di vista, la Jebreal dovrà essere all’altezza delle aspettative, parlare di donne, senza scadere nel politichese, dividendo il palco con la “collega” Diletta Leotta.

L’arrivo di Emma tra gli ospiti

A meno di una settimana dal via, il festival continua ad aggiungere pezzi, dopo averne persi alcuni lungo la strada. Tra i super ospiti arriverà anche Emma, già prevista sul palco il martedì sera insieme al cast del nuovo film di Gabriele Muccino, Gli anni più belli, in cui interpreta il ruolo di Anna. Ma per lei Amadeus ha voluto riservare anche un’esibizione musicale canterà un brano estratto dal suo ultimo album Fortuna e un medley dei suoi successi.

Francesca Sofia Novello

E nel giorno in cui la Yamaha annuncia che Valentino Rossi non farà parte del team ufficiale per il prossimo Moto GP, a Sanremo arriva Francesca Sofia Novello, la fidanzata dal campione di motociclismo. Uscite da un vortice di polemiche che l’ha vista protagonista per via della celebre frase di Amadeus «sa stare un passo indietro», entrata ormai nel vocabolario collettivo, la modella è in riviera per provare. Salirà sul palco nella sera del venerdì insieme a Antonella Clerici.

(nella foto Rula Jebreal e Amadeus)