Ascolti Tv 28 gennaio tutti i dati: Milan-Torino 5,2 milioni, New Amsterdam 2,1, Lopez 2, Ruffini 1,6. Floris leader dei talk

Ascolti tv, dinamiche: la partita va ai supplementari e stacca New Amsterdam e Jennifer Lopez; 6 milioni e 26,7% nel clou dei t.s.

Il contesto: la partita di Coppa Italia, una serie tv drammatica, La pupa ed il secchione, i tre talk politici, un film rosa su Rai2

Un martedì a schema già noto, con i quarti di Coppa Italia ed i tre talk, quello del 28 gennaio. Su Rai1 c’era la partita Milan-Torino (terminata dopo i tempi supplementari con la vittoria rossonera per quattro a due) e si confrontava con il telefilm drammatico e ospedaliero in prima tv su Canale 5, Amsterdam2. La griglia prevedeva poi su Rai2 un film rosa con Jennifer Lopez, Il fidanzato di mia figlia, mentre parlavano di politica e attualità Mario Giordano (Fuori dal coro su Rete4, con Vittorio Feltri, Matteo Salvini e Giorgia Meloni), Giovanni Floris (DiMartedì su La7, con Nicola Zingaretti, Giorgia Meloni, Elsa Fornero e Pasquale Tridico) e Bianca Berlinguer (#Cartabianca su Rai3, con Mauro Corona, Lucia Borgonzoni, Graziano Del Rio, Mara Maionchi). Molto atteso alla verifica della quarta puntata era su Italia 1 La pupa ed il secchione e viceversa. Ma ecco come Auditel ha messo in fila le principali reti generaliste considerati gli ascolti ottenuti.

La graduatoria per ascolti: Milan-Toro, New Amsterdam, il film di Rai2, La Pupa ed il secchione, Floris, Berlinguer, Giordano

Su Rai1 Milan-Torino di Coppa Italia, vinta dai rossoneri dopo i tempi supplementari, ha conquistato 5,265 milioni di spettatori e il 21% di share, con il primo tempo a 5,283 milioni ed il 19,5% ed il secondo tempo a 5,236 milioni ed il 20,44% e l’extratime a 5,282 milioni e 24,33% di share. In seconda serata Porta a Porta ha ottenuto 884mila telespettatori e 8,91% con Matteo Salvini e Paola De Micheli ospiti di Bruno Vespa in sequenza nella prima parte e poi la cronaca nera nella seconda parte.

Su Canale 5 il telefilm drammatico in prima tv Amsterdam2, con Ryan Eggold protagonista, ha riscosso 2,189 milioni di spettatori e il 10,9% di share dalle 21.46 alle 24.18. Quindi per Station19 617mila spettatori e 8,18% di share e 352mila spettatori e 7,92%.

Su Rai2 per il film Piacere sono un po’ incinta, con Jennifer Lopez e Alex O’ Loughlin, 2,054 milioni e 8,3%. Per Se sposti un posto a tavola 644mila e 5,05% di share.

Su Italia 1 il format La pupa ed il secchione e viceversa con Paolo Ruffini alla conduzione, Francesca Cipriani in supporto, e Roberto Giacobbo, Daniela del Secco e Alba Parietti tra gli ospiti, e poi le tante coppie ‘male’ assortite alla prova, dalle 21.35 alle 24.29 ha intrattenuto 1,636 milioni di spettatori con l’8,3% dopo la presentazione a 1,083 milioni e 3,96%. Quindi per IeneYeh è stato visto da 502mila spettatori (8,8%).

Vince Floris, ma tra gli ospiti Corona fa meglio di Zingaretti e Salvini

Su La7 per DiMartedì, con Giovanni Floris alla conduzione e tra gli ospiti Nicola Zingaretti, Giorgia Meloni, Vittorio Sgarbi, Elsa Fornero, Pasquale Tridico, Alessandro Sallusti, Marco Damilano, Pietro Senaldi, Ilaria Sotis, Myrta Merlino, Beppe Severgnini, Sergio Rizzo, Virginio Merola, Claudio Cersa, Maura Gancitano, Giorgia Serughetti, Carlo Cottarelli, e con Gene Gocchi e Nando Pagnoncelli in supporto stabile, 1,277 milioni di spettatori e 5,7% dalle 21.20 alle 23.56. Quindi per DiMartedì Più, 477mila e 5,19%. TgLa7Notte 237mila e 3,84%.

Su Rai Tre, per la nuova stagione di #Cartabianca, con Bianca Berlinguer alla conduzione, in apertura Mauro Corona e poi in menù anche Lucia Borgonzoni, Graziano Del Rio, Paolo Mieli, Massimo Giannini, Roberto Weber, Mara Maionchi, Manlio Di Stefano, Ferruccio De Bortoli, Paola Ferrari, 1,172 milioni di spettatori e il 5,4% dalle 21.33 alle 24.01 dopo l’apertura a 1,248 milioni e 4,57%. Quindi per Linea Notte 441mila e 5,1% di share.

Su Rete 4 per la trasmissione Fuori dal coro, con Mario Giordano alla conduzione, e tra gli ospiti Vittorio Feltri, Matteo Salvini (poi anche da Vespa), Paolo Del Debbio e Gianluigi Paragone, Giorgia Meloni, (già apparsa da Floris), Irene Pivetti, Maurizio Belpietro, Vittorio Sgarbi (già apparso da Floris), 1,012 milioni di spettatori e 5% di share dalle 21.31 fino alle 24.27, dopo la presentazione a 814mila e 3% e con la coda a 352mila e 4,41%. Quindi per Se sei così ti dico si 158mila e 3,18%.

Nel preserale questi i risultati degli ascolti. Insinna batte Bonolis



Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto 3,874 milioni di spettatori e il 21,87%, L’Eredità ha riscosso 5,599 milioni di spettatori ed il 26,37%. Su Canale 5 Avanti il primo! ha convinto 2,867 milioni di spettatori (16,9%) e poi Avanti un altro! ha avuto 4,050 milioni di spettatori ed il 19,61%. Su Rai3 Tg3 a 2,3 milioni e 11,96%; TgR 2,777 milioni e 12,66%. Su Rete 4 per Tempesta d’amore 929mila e 4%.

Alle 20 questi gli ascolti: Tg1 a 5,6 milioni, Tg5 a 4,5

Per il Tg1 5,688 milioni di spettatori ed il 23,51%. Su Canale 5 per il Tg5 4,539 milioni e 18,54% di share. Su La7 TGLa7 1,466 milioni di spettatori e 6%

In access prime time questo il bilancio degli ascolti: la partita batte Striscia, Lilli a 2 milioni con Elly, ma va forte la Moreno con il virus cinese come focus e il ‘risucchio’ della Coppa Italia



Su Canale 5 per Striscia la Notizia 5,009 milioni e 18,48% di share. Su Rai Due per il Tg2 1,793 milioni e 6,84%; per il Tg2Post, con Manuela Moreno alla conduzione e tra gli ospiti Giovanni Rezza, Laura Berti, Giovanna Botteri, 1,554 milioni e 5,72% parlando dell’infezione virale proveniente dalla Cina; su Rai3 per Nuovi eroi 1,390 milioni e 5,51%, per Un posto al sole 1,812 milioni e 6,73%. Su Rete 4 per Stasera Italia, con Barbara Palombelli alla conduzione e Pierferdinando Casini, Gianluigi Paragone, Stefano Zecchi, Fausto Bertinotti, Maurizio Martina e Stefano Zurlo tra gli ospiti, 1,434 milioni spettatori e 5,53% di share e 1,293 milioni e 4,76%. Su La7 per Otto e mezzo, con Lilli Gruber alla conduzione e Elly Schlein, Gianrico Carofiglio, Maurizio Belpietro e Andrea Scanzi tra gli ospiti, 2,032 milioni e 7,57%.

(in apertura Milan-Torino, ieri su Rai1)