Stasera in Tv: cosa vedere martedì 28 gennaio 2020

I programmi di prima serata in tv di martedì 28 gennaio 2020

Rai

Rai 1 – Milan – Torino, Rai Sport Milano. Calcio: Coppa Italia 2019/20 Milan – Torino – Quarti di Finale Telecronaca di Luca De Capitani Interviste a bordo campo di Gianluca Rocchi e Amedeo Goria

Rai 2 – Piacere, sono un po’ incinta, Dopo anni di ricerca del principe azzurro, determinata a diventare madre, Zoe prende un appuntamento per l’inseminazione artificiale. Nello stesso giorno, incontra Stan, che potrebbe rivelarsi l’uomo giusto…

Rai 3 – #cartabianca, Bianca Berlinguer racconta l’attualità e la cronaca approfondendo i temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro paese. In ogni puntata, un faccia a faccia con un personaggio della politica o dello spettacolo

Rai Movie – Passione sinistra, La storia dell’amore inaspettato e contrastato tra un’impegnata attivista di sinistra e un giovane industriale decisamente conservatore. Tratto da un romanzo di Chiara Gamberale.

Mediaset

Rete 4 – Fuori dal coro, gli appuntamenti le inchieste i fatti e l’interpretazione dei temi più caldi dell’attualità politica e di cronaca.

Canale 5 – New Amsterdam, sono passati tre mesi dall’incidente e il New Amsterdam è tornato quasi alla normalita’, malgrado il ricordo di quel giorno sia ancora molto vivo per tutti.

Italia 1 – La pupa e il secchione e viceversa, pupe, secchioni e viceversa convivono in una villa e competono a coppie per scambiarsi il proprio sapere e migliorarsi a vicenda, allo scopo di vincere il premio finale.

Iris – L’assedio di fuoco, Sospettato ingiustamente di essere d’accordo con una banda di malviventi, Larry Delong deve mettercela veramente tutta per convincere gli abitanti di Deepwater a non lanciarsi all’inseguimento dei banditi, lasciando, cos’, sguarnita la città.

Premium Cinema – Mad Max: Fury Road, Mad Max Fury Road racconta una storia apocalittica ambientata ai confini più remoti del nostro pianeta, in un paesaggio desertico e desolato dove l’umanità è distrutta. In questo mondo ci sono due ribelli in fuga, gli unici che possono ristabilire l’ordine: c’è Max, un uomo d’azione e di poche parole, che cerca pace dopo la perdita della moglie e del figlio e Furiosa, una donna d’azione che crede di poter sopravvivere, solo se completerà il suo viaggio a ritroso verso i luoghi della sua infanzia.

Altre emittenti

La7 – diMartedì, l’appuntamento settimanale con la politica e l’attualità. Conduce Giovanni Floris.

Tv8 – Spider-Man II, sono passati due anni dal temibile confronto contro il Goblin e la doppia vita da normale cittadino e paladino della giustizia sta creando sempre più problemi a Peter Parker. In costante ritardo all’università, demoralizzato da un lavoro come fattorino che gli crea solo guai, da un amore non corrisposto (o almeno così crede) dalla bella M.J., ai ferri corti con il suo amico di sempre Harry Osborn, il nostro eroe decide di dire addio alla sua identità segreta. Non indosserà mai più i panni dell’Uomo Ragno. Ma, il destino, si sa, è beffardo. E, mentre Peter cerca di ritrovare la sua vita di ragazzo normale, un terribile incidente trasforma il brillante scienziato Dr. Otto Octavius (Alfred Molina) nel malvagio Dr. Octopus (un mostro con quattro tentacoli di metallo). Prevaricato dal suo nuovo essere malvagio e fermamente deciso a portare avanti i suoi rischiosi esperimenti, Octopus si metterà, inevitabilmente, sulla strada di Peter. E, quando anche i suoi affetti più cari verranno coinvolti nella folle corsa del criminale, l’Uomo Ragno non potrà che rispondere alla richiesta di aiuto. Effetti speciali e divertimento uniti all’ironia che ha reso celebre il regista Sam Raimi.

Nove – Dejà vu, Doug Carlin (Denzel Washington) è un agente dell’ATF, agenzia federale alle dipendenze del Ministero della Giustizia statunitense. Dopo un devastante attentato su un traghetto a New Orleans, il detective Carlin viene chiamato ad indagare in un modo del tutto inconsueto. Infatti l’FBI gli mette a disposizione una macchina in grado di “ripiegare” il tempo su se stesso e garantire l’accesso ad un mondo parallelo identico al presente, ma spostato indietro nel tempo di quattro giorni. Carlin e la sua squadra cercano disperatamente di inviare messaggi al Doug Carlin di quattro giorni prima. La chiave di tutto è una donna, Claire Kuchever (Paula Patton): evitando che lei compia una serie di eventi, verrebbe disinnescata anche la bomba sul traghetto. Ma quando Doug si accorge che ogni tentativo di inviare messaggi nel passato è vano, decide di rischiare in prima persona il viaggio nel tempo.

Sky Cinema 1 – A Modern Family, Erasmus e Paul sono una coppia piuttosto insolita e stravagante che vive in una villa-ranch di Santa Fe. Erasmus è una celebrità televisiva, Paul un regista esitante che sogna New York ma indugia nel New Mexico. La loro già non ordinaria relazione viene stravolta dall’arrivo improvviso del nipotino di Erasmus, dopo l’arresto del padre. Per i due uomini, l’arrivo del bambino, introverso e taciturno, segna l’inizio di un anno incredibile, che stravolgerà tutte le certezze della loro vita e del loro amore.

Fox – MacGyver, Angus “Mac” MacGyver lavora in un’organizzazione governativa statunitense segreta dove egli usa il suo straordinario talento per risolvere i problemi e la sua vasta conoscenza della scienza per salvare vite umane.

(Nella foto i giocatori del Milan)