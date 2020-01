Stasera in Tv: cosa vedere domenica 26 gennaio 2020

I programmi di stasera in tv di 26 gennaio 2020

Rai

Rai 1 – Al posto tuo, pur di assecondare i loro capi, Luca e Rocco, due colleghi dallo stile di vita praticamente opposto, decidono di “scambiarsi” provando a vivere la vita dell’altro e concorrere, così, per il posto di responsabile della ditta per cui lavoreranno.

Rai 2 – Che tempo che fa, Fabio Fazio alla conduzione di un ‘classico’ della tv, tra conversazioni faccia a faccia con grandi ospiti nazionali e internazionali e momenti di intrattenimento e spettacolo. Nel cast anche Luciana Littizzetto, che rilegge l’attualità con la sua ironia, e Filippa Lagerback. Al tavolo la comicità surreale di Nino Frassica, le domande impossibili di Gigi Marzullo, la simpatia di Orietta Berti.

Rai 3 – Amore criminale, Yanexi era una ragazza cubana di 21 anni che aveva sposato un uomo italiano. Dopo il trasferimento in Italia, in un piccolo paese della provincia di Ravenna, Yanexi si ritrova a vivere in una situazione di grande isolamento. Oltre il marito non conosce nessuno e la nostalgia della sua famiglia di origine diventa molto forte. Dopo essere diventata madre, Yanexi vive una fase di depressione post partum. In quel periodo suo marito affida il figlio alle cure della sua famiglia, in particolare a una zia. Quando Yanexi guarisce dalla depressione, vuole riprendersi il bambino ma non ci riesce. Suo marito ha di fatto ostacolato il loro riavvicinamento. Dopo la separazione, l’uomo cerca in tutti i modi di “sbarazzarsi” di Yanexi, cercando di farla tornare per sempre a Cuba, ma senza il figlio. Una sera – dopo una violenta litigata con il marito – Yanexi scompare. Il corpo senza vita viene ritrovato dopo due settimane in fondo a un pozzo. Il marito è stato condannato in via definitiva per omicidio volontario.

Rai Movie – Litigi d’amore, Terry Wolfmeyer vive una vita tranquilla in un paese di provincia, quando all’improvviso, abbandonata dal marito, si ritrova sola a gestire le personalità vivaci delle quattro figlie.

Mediaset

Rete 4 – Memorie dei campi, Paolo Del Debbio presenta per la giornata della Memoria un documentario sull’Olocausto. Progetto dimenticato e inedito del maestro del thriller Alfred Hitchcock del 1945.

Canale 5 – Live – Non è la D’Urso, il programma ideato e condotto da Barbara D’Urso che ospiterà personaggi d’eccezione pronti a raccontarsi e a sottoporsi ai commenti del pubblico in studio e a casa.

Italia 1 – Fantastici 4, dall’universo Marvel. Quattro giovani, dopo essere stati trasportati in un universo alternativo, si ritrovano trasformati in maniera sorprendente.

Iris – Effetti collaterali, Mara è una donna depressa; il dottor Banks, J. Law, le prescrive un nuovo farmaco che però ha pesanti effetti collaterali…

Premium Cinema – John Q, John Q. Archibald fa l’operaio in fabbrica e vive per la moglie, Denise e il piccolo Michael. Durante una partita di baseball il figlio ha un collasso: deve sottoporsi con urgenza a un trapianto di cuore, economicamente inaccessibile per le finanze del padre. Quando l’uomo si vede negare dall’assicurazione la copertura delle spese mediche decide di fare qualsiasi cosa per salvare il figlio. Si barrica all’interno del pronto soccorso, tenendo in ostaggio medici, infermieri e pazienti.

Altre emittenti

La7 – Non è l’Arena, il programma di approfondimento condotto da Massimo Giletti. Terza edizione.

Tv8 – Bruno Barbieri – 4 Hotel, dopo il successo della prima edizione torna “Bruno Barbieri – 4 Hotel”, la gara tv tra gli albergatori d’Italia. A guidare il viaggio tra gli hotel della penisola Bruno Barbieri, esigente e severo esperto di hôtellerie. Nel programma, prodotto da Drymedia, si sfidano gli albergatori di alcuni dei posti più affascinanti di tutta Italia.

Nove – Deal with it, Gabriele Corsi approda in prima serata con cinque puntate inedite di “Deal with it – Stai al gioco” l’esilarante combinazione tra candid camera e game show, prodotto da Banijay Italia. Il meccanismo non cambia: Gabriele, insieme a complici vip, sceglierà una coppia di clienti all’interno di un locale pubblico (un ristorante, una trattoria, una caffettaria, un pub), disseminato di telecamere nascoste. Uno dei due verrà portato all’interno di una regia nascosta dove riceverà la proposta di partecipare a un gioco che gli permetterà di vincere fino a 2.000 Euro.

Fox – The Big Bang Theory, torna la pluripremiata comedy che racconta le vicende di un gruppo di geniali nerd alle prese con le complicazioni della vita quotidiana.

Sky Cinema 1 – Driven, Jim Hoffman è padre, pilota e amorevole marito di Ellen. Occasionalmente spaccia droga, passandola liscia, ma stavolta viene incastrato dall’agente dell’FBI Benedict J. Tisa che lo usa per acciuffare il suo inafferrabile fornitore. In cambio Jim ottiene la libertà e ricomincia da zero in un ricco quartiere di San Diego con uno stipendio governativo da informatore confidenziale. Entra in scena l’ingegnere motorista e designer John DeLorean, genio dell’industria americana dei motori e con Jim è da subito amicizia…

(Nella foto Bruno Barbieri)