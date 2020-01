Stasera in Tv: cosa vedere venerdì 24 gennaio 2020

I programmi di prima serata in tv di venerdì 24 gennaio 2020

RAI

Rai 1 – Il cantante Mascherato, programma televisivo che prevede la partecipazione di 8 celebrità che si esibiscono in performance canore, in forma anoni ma, nascosti dietro una maschera pittoresca e spettacolare. Condizione fondamentale è l’assoluta segretezza: la reale identità dei concorrenti verrà svelata in diretta soltanto al momento della loro eliminazione. A giudicare le esibizioni una giuria form ata da 4 elementi , il televoto del pubblico e quello sui social.

Rai 2 – N.C.I.S., la serie segue le indagini di un gruppo di agenti speciali della marina del NCIS, un acronimo che sta per Naval Criminal Investigative Service. L’agenzia federale esiste davvero, è stata fondata addirittura nel 1882, e la sua mission è quella di investigare sui crimini associati alla Marina militare americana o al corpo dei Marines. Nei suoi compiti però rientra anche l’attività di controspionaggio e di antiterrorismo.

Rai 3 – Benvenuto, Presidente!, Peppino, diminutivo di Giuseppe Garibaldi, è un bibliotecario onesto e genuino di un piccolo paese di montagna che un giorno, per puro caso, diventa Presidente della Repubblica. L’impatto con Roma e la politica non è per niente agevole.

Rai Movie – Il labirinto del silenzio, Francoforte 1958: Johann Radmann, giovane procuratore della Repubblica Federale Tedesca, indaga su una cospirazione di massa messa in atto per coprire i passati oscuri e la connivenza con il regime nazista di importanti personaggi pubblici.

MEDIASET

Rete 4 – Quarto Grado, approfondimento giornalistico su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca più recente e di quella forse troppo in fretta dimenticata.

Canale 5 – Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini conduce il prime time di Grande Fratello Vip, giunto alla quarta edizione. Emozioni e divertimento coi concorrenti vip all’interno della famosa casa di Cinecittà.

Italia 1 – Lucy, scritto e diretto da Luc Besson, con Scarlett Johansson e Morgan Freeman: Lucy deve portare una valigetta dal contenuto misterioso ad un coreano.

Premium Cinema – Il gladiatore, sconfitti i barbari in Germania, nel 180 d.C., il vittorioso ex generale romano Massimo viene designato da Marco Aurelio, ormai vecchio, quale suo successore. Un eroico atleta e apprezzato comandante delle legioni, che tanto ha dato all’Impero con le sue conquiste. Il figlio dell’imperatore, Commodo, uccide il genitore e ordina di eliminare Massimo per non avere rivali nella successione al soglio imperiale. Massimo diventa così il bersaglio di una spietata caccia all’uomo che coinvolge la sua famiglia.

Iris – Ancora vivo, Texas, 1931. Nella citta’ di Jericho, dettano legge due gang rivali. Un giorno, arriva un misterioso straniero, che si fa chiamare Smith.

ALTRE EMITTENTI

La7 – Propaganda Live, il programma di Diego Bianchi in arte Zoro. Terza edizione.

Tv8 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti, torna la sfida fra 4 ristoratori di una stessa città o area geografica. Ogni concorrente invita a cena gli altri che, accompagnati da Alessandro Borghese, votano location, menù, servizio e conto.

Nove – Fratelli di Crozza, Maurizio Crozza è con “Fratelli di Crozza” sul NOVE e in streaming su Dplay. Monologhi, canzoni, personaggi (Berlusconi, Renzi, Di Maio, Salvini, Conte e tanti altri). Rivedi le puntate intere e tutte clip dei personaggi e non solo!

Sky Cinema 1 – The New pope, Pio XIII è in coma e Voiello trama per far eleggere un nuovo Papa, ma la situazione sembra sfuggirgli di mano.

Fox – Quantico, l’incontro tra Shelby e una persona proveniente dal suo passato ha delle conseguenze drammatiche: il team deve cercare di impedire che le cose volgano al peggio.

