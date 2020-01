Ascolti tv analisi 22 gennaio: la Juve non perdona. Gerry e Remigio ammosciano Vespa e i leghisti

La Juve ha fatto il 25% nella prima parte della serata, dominando la scena senza rivali con il confronto dei quarti di finale con la Roma, sia pure con un calo non risibile di pubblico nel secondo tempo. Poi è salito in cattedra Chi vuol esser milionario?, al 25% nella fase clou. Porta a porta al comando solo da poco prima dell’una di notte.

Ascolti calcio: quasi 7,7 milioni di spettatori per il secondo gol della Juve siglato da Bentancour. Ancora in 2,9 milioni per la domanda chiave di Scotti a Remigio alle 24.36

La Juve stravince la partita dei meter, specie con il primo tempo. Ieri mercoledì 22 gennaio, il confronto di Coppa Italia con la Roma, vinto facilmente dai bianconeri per tre a uno, ha conquistato 6,576 milioni di spettatori e il 25% di share. La squadra allenata da Maurizio Sarri ha chiuso il primo tempo in vantaggio per tre a zero, e così è facile capire anche il bilancio dei parziali: primo tempo a 7,169 milioni ed il 26,38% e secondo tempo in calo a 5,998 milioni ed il 23,47%. La promozione alle semifinali ha reso a Cristiano Ronaldo e company molti più ascolti della qualificazione ai quarti: Juventus-Udinese, infatti, arrisa anche quella facilmente ai bianconeri per quattro a zero, aveva conquistato 4,731 milioni di spettatori e il 18,3% di share, con il primo tempo a 5,263 milioni ed il 19,91% ed il secondo tempo a 4,192 milioni ed il 16,52%. E vale la pena registrare che l’incontro dei quarti di finale della sera prima, Napoli-Lazio, vinto dagli azzurri per uno a zero, aveva conquistato 5,678 milioni di spettatori e il 21,54% di share, con il primo tempo a 5,690 milioni ed il 20,91% ed il secondo tempo a 5,666 milioni ed il 22,18%.

Meglio Gerry o Signorini?

Sette giorni prima la Juve aveva sofferto il ritorno progressivo del Grande Fratello Vip. Ieri, avendo come avversario Gerry Scotti, le cose sono andate meglio. Su Canale 5 la prima puntata della nuova edizione di Chi vuol essere milionario?, con il concorrente Enrico Remigio che è arrivato alle 24.38 circa fino alla domanda da un milione (la risposta è stata rinviata alla prossima punta) ha avuto 2,719 milioni e il 14,6%.

Il quiz del Biscione è passato nettamente al comando dopo il fischio finale dell’Allianz, battendo in seconda serata – nell’ordine – la concorrenza della seconda parte di Chi L’ha Visto? e Porta a Porta, e raggiungendo il 25% prima della sintesi finale del programma. Il calo fisiologico degli ascolti della partita della Juve, l’abbandono (consueto) del pubblico nell’intervallo, ma anche il sorpasso di Gerry Scotti su Bruno Vespa, hanno consegnato alla polemica politica innescata dal ‘promo leghista’ dello show vespiano successivo (inserito proprio tra il primo ed il secondo tempo della Coppa Italia) dati meno eclatanti e quindi un po’ meno scottanti. Durante il break sono andati oltre due milioni di spettatori da Rai1. E poi nel secondo tempo gli ascolti sono calati di circa 1,2 milioni di spettatori. In seconda serata così Porta a Porta con Giancarlo Giorgetti ha ottenuto 1,552 milioni di telespettatori e il 9,43% e poi con Matteo Salvini 851mila spettatori e il 10,27%. Ma torniamo alla prima serata. Dietro le ammiraglie ha fatto bene Rai3. Chi l’ha visto?, infatti, ha conquistato 1,994 milioni di spettatori e il 9%. Buona è stata pure la tenuta di Rai2, con la replica de L’amica geniale a 1,679 milioni di spettatori e il 7% di share.

IGT va forte anche alla seconda prova

Appena dietro la seconda rete è arrivata la produzione originale di Milano Santa Giulia. Su Tv8 la seconda puntata di Italia’s Got Talent ha avuto 1,383 milioni di spettatori ed il 5,9% di share; lo stesso show su SkyUno ha raccolto 263mila spettatori di flusso e l’1,1%, per un totale complessivo di oltre 1,6 milioni di spettatori ed il 7%. Molto staccate sono arrivate tutte le altre proposte: su Italia 1 Jason Bourne si è fermato a 1,3 milioni e il 5,7% Su Rete4 #CR4 La Repubblica delle donne, con Piero Chiambretti alla conduzione, Iva Zanicchi, Cristiano Malgioglio, Drusilla Foer, Francesca Barra, Lory Del Santo, Massimo Lopez, Vittorio Feltri, Vittorio Sgarbi, Katia Follesa, Rosalia Porcaro,Simona Ventura, Giovanni Terzi e Gianluigi Paragone on stage, ha avuto 795mila e 4,5% di share tra le 21.28 e le 25.04. Infine su La7 Atlantide parlando di Vaticano ha riscosso 616mila spettatori e il 3,2%.

(Nella foto un momento topico di Chi vuol esser milionario?)