Stasera in Tv: cosa vedere mercoledì 22 gennaio 2020

I programmi di prima serata in tv di mercoledì 22 gennaio 2020

Rai

Rai 1 – Juventus – Roma, calcio: Coppa Italia 2019 – 2020 – Quarti di Finale: Juventus vs Roma

Rai 2 – L’amica geniale, Napoli, anni ’50. Elena e Raffaella, detta Lila, sono due bambine molto diverse tra loro che frequentano la stessa classe delle elementari. Giocando insieme nel Rione napoletano in cui sono cresciute, un agglomerato di palazzine e polvere sotto il giogo del guappo don Achille, imparano a conoscersi e diventano amiche.

Rai 3 – Chi l’ha visto?, un programma di Federica Sciarelli, Gianluca Nappo A cura di Serena Fazzina e Viviana Saita.

Rai Movie – Scelta d’amore, California, anni ’90. Hilary si innamora di Victor, malato di leucemia. Grazie a lei, il ragazzo trova il coraggio per lottare. Dal romanzo “Caro agli dei” di Marti Leimbach.

Mediaset

Rete 4 – #CR4 La repubblica delle donne, torna in prima serata Piero Chiambretti con il suo programma dedicato all’universo femminile, un omaggio chiaro e semplice alle donne con lo stile sempre scanzonato del celebre conduttore.

Canale 5 – Chi vuol essere milionario?, torna con Gerry Scotti, in occasione del ventesimo anniversario, il piu’ amato game show di successo al mondo, trasmesso in piu’ di 120 nazioni.

Italia 1 – Jason Bourne, Matt Damon torna a vestire i panni di Jason Bourne. Un ex agente della CIA hackera dei files e contatta Bourne, da anni latitante in Grecia.

Premium Cinema – Il luogo delle ombre, Odd Thomas lavora presso la tavola calda di Pico Mundo, cittadina della California meridionale situata nel deserto del Mojave. Sembrerebbe un ragazzo come tanti altri, ma Odd ha un dono speciale; può percepire la presenza dei defunti con qualcosa di sospeso e non solo. I defunti gli appaiono per aiutarlo a risolvere i crimini di cui sono stati vittime ed aiutarlo per prevenire future carneficine. Un giorno nella tavola calda appare un misterioso uomo, che Odd soprannomina “Fungus Man”…

Iris – Il cacciatore, Cimino affronta la guerra del Vietnam come tragedia collettiva e individuale. Celebri le scene di roulette russa. Vincitore di 5 Premi Oscar.

Altre emittenti

La7 – Atlantide: “Una chiesa, due papi”, speciale storie di Uomini e di Mondi. Conduce Andrea Purgatori.

Tv8 – Italia’s Got Talent, debutta la nuova attesissima decima edizione di Italia’s Got Talent. Sono previste sette puntate di Audizioni e una finale live in cui si esibiranno i 12 talenti selezionati accuratamente dalla giuria e dal pubblico, che avrà il potere del quinto giudice e potrà decidere delle sorti dei concorrenti. Tra le altre novità di quest’anno c’è anche la rinnovata giuria, che vede come portabandiera un incontenibile Frank Matano, alla quinta edizione consecutiva, ormai il veterano del gruppo! Confermate le due donne: la Queen Mara Maionchi e la pluricampionessa Federica Pellegrini. New entry al tavolo, il giudice più temuto di tutti i talent, Joe Bastianich. Alla conduzione è confermata la brillante Lodovica Comello, pronta ad accogliere e sostenere i tantissimi talenti che sognano un posto in Finale. Che avranno però solo cento secondi per convincere i giudici: con almeno tre sì si passa alla fase successiva, altrimenti si torna a casa. A meno che uno dei giudici non voglia premiare il concorrente con l’ambitissimo Golden Buzzer mandandolo direttamente in Finale. Da quest’anno, poi, alla fine di ogni puntata di Audizioni, i giudici decreteranno un finalista tra tutti i quelli che si sono esibiti.

Nove – Shall We Dance?, John Clark: una splendida moglie, un lavoro di successo, una vita perfetta. Ogni sera, di ritorno a casa, incontra lo sguardo e il volto di una donna misteriosa affacciata a una finestra di una scuola di ballo. Intrigato dalla sconosciuta una sera prende il coraggio a due mani, scende dal treno e si iscrive a una lezione. L’incontro con Paulina e, soprattutto, l’incontro con la danza sconvolgeranno la sua vita.

Sky Cinema 1 – Non ci resta che il crimine, Gianfranco, Moreno, Sebastiano e Giuseppe si conoscono da quando erano bambini: Moreno e Sebastiano, che da piccoli bullizzavano il piccolo Gianfranco, sono due sfaccendati, che lo stesso Gianfranco definisce “poracci”, perché lui è un uomo di successo oggi; Giuseppe, commercialista precario, subisce nel frattempo le angherie del suocero. Nel tentativo di sfuggire a Gianfranco, Moreno, Sebastiano e Giuseppe si infilano in un cunicolo spaziotemporale che li catapulta all’epoca in cui erano bambini…

Fox – Le regole del delitto perfetto, torna il legal drama firmato Shonda Rhimes che vede la straordinaria Viola Davis nei panni dell’avvocatessa Annalise Keating, al via con una nuova classe di studenti

(Nella foto Gerry Scotti)