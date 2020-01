Stasera in Tv: I programmi di lunedì 20 gennaio 2020

Su Rai 1 “La guerra è finita”, su Rai 2 “9-1-1”, su Rai 3 “Presa Diretta”, su Rete 4 “Quarta Reepubblica”, su Canale 5 “Grande Fratello Vip”, Su Italia 1 “I Mercenari 2”, su La7 “Eden”, su Tv8 “Rocky II”, su Nove “Little Big Italy”, su Sky Cinema “I delitti del Barlume”, su Fox “Emergence”, su Premium Cinema “Un boss in salotto”, su Iris “Burn After Reading”, su Rai Movie “Il Casanova di Federico Fellini”

I programmi di stasera in tv di lunedì 20 gennaio 2020

Rai

Rai 1 – La guerra è finita, 1945. All’indomani della Liberazione tornano in Italia gli ebrei sopravvissuti ai campi di concentramento e, tra questi, ci sono molti bambini. Davide, un ex-ingegnere che fa parte del CLN, in cerca del figlio e della moglie, trova altri ragazzi rimasti soli. Arrivato al Centro Rifugiati scopre che non c’è più posto per loro, né per i ragazzi arrivati con Ben, un ex-ufficiale della Brigata Ebraica, e con Giulia, una pedagogista di buona famiglia che si dà da fare come volontaria.

Rai 2 – 9-1-1, la detective Athena Grant lavora nella Polizia, Bobby Nash ed il suo team di pompieri eseguono i salvataggi più audaci. Abby Clark lavora al Call Center del 911, ma s’informa costantemente su cosa succede…

Rai 3 – Presa Diretta – Vite a domicilio, l’e-commerce e le nuove tecnologie hanno cambiato radicalmente il nostro modo di consumare. E di vivere. Basta un clic e qualsiasi oggetto ci viene consegnato, in tempi rapidissimi, a domicilio. Ma che impatto ha tutto ciò sul mondo del lavoro? Sulla mobilità nelle nostre città? E sull’ambiente?

Rai Movie – Il Casanova di Federico Fellini, ascesa e decadenza del seduttore veneziano, in un affresco sfaccettato dell’universo donna. Ispirato a “Storia della mia vita” di Giacomo Casanova. Tre nastri d’Argento, un David e un Oscar nel 1977.

Mediaset

Rete 4 – Quarta Repubblica, il nuovo programma condotto da Nicola Porro affronta temi d’attualità, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti.

Canale 5 – Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini conduce il prime time di Grande Fratello Vip, giunto alla quarta edizione. Emozioni e divertimento coi concorrenti vip all’interno della famosa casa di Cinecitta’.

Italia 1 – I Mercenari 2, sequel de “I mercenari” con Sylvester Stallone e Jason Statham. I compagni di Tool, ucciso durante una missione, giurano di vendicarlo, ma qualcosa va storto.

Premium Cinema – Un boss in salotto, Cristina abita da tempo a Bolzano, dove è riuscita a costruirsi la vita dei suoi sogni assieme al marito Michele e ai loro due figli. Questa felice famiglia subisce un drastico sussulto quando la donna scopre che suo fratello Ciro, un piccolo ladro di bassa leva, è rimasto implicato in un processo contro la Camorra come boss. La polizia chiede quindi a Cristina, che in realtà si chiama Carmela, di poter far trascorrere a casa sua gli arresti domiciliari, dato che Ciro ha fatto il suo nome…

Iris – Burn after reading, diretto dai fratelli Coen. Le memorie di un ex agente della CIA, per una serie di coincidenze, finiscono nelle mani di due personal trainer.

Altre emittenti

La7 – Eden – Un pianeta da salvare, il nuovo programma di Licia Colò

Tv8 – Rocky II, dopo il successo di “Rocky”, Stallone decide di proporsi al pubblico non solo come attore e sceneggiatore, ma anche come regista. Archiviato “Taverna Paradiso”, nel 1979 Sly dirige il primo seguito dedicato al pugile italo-americano Rocky Balboa, che, tre anni prima, lo rese un divo di Hollywood. Girata a Philadelphia, ancora una volta con budget ridotto, la pellicola si avvale del medesimo cast del precedente capitolo (Talia Shire, Burt Young, Carl Weathers e Burgess Meredith) e proprio dalle ultime battute del primo “Rocky” prende il via. Convinta la critica, catturato il pubblico con un incasso di 200 millioni di dollari.

Nove – Little Big Italy, Francesco Panella torna in America, dove incontra tre italiani che lo porteranno a mangiare nel loro ristorante del cuore, il luogo che più li fa sentire a casa.

Sky Cinema 1 – I delitti del Barlume – Ritorno a Pineta, le indagini del commissario Fusco e la presenza dei vecchietti del BarLume, tengono sempre movimentate le giornate degli abitanti di Pineta. Ad aggiungersi alle sorprese, anche il ritorno di Massimo Viviana che dopo le disavventure in Sud America, torna a casa e si ritroverà ben presto a fare i conti con tutti i cambiamenti intercorsi durante la sua assenza. Non sarà facile riappropriarsi della sua vecchia vita e ci vorrà del tempo per prepararsi alle novità che lo attendono…

Fox – Emergence, mistery thriller targato Disney: il capo della Polizia di Long Island, Jo Evans, indaga su un incidente aereo la cui unica sopravvissuta è una bambina che non sa nemmeno chi è.

