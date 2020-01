Ascolti tv analisi 14 gennaio: Ruffini al top col bagno di cultura. Favino (da Floris) batte Meloni e Di Maio

In access Striscia la Notizia a quota 6,8 milioni. La partita di Rai1 ha corso in testa con il secondo tempo, davanti a New Amsterdam. La serie di Canale 5 è stata però raggiunta e superata da Paolo Ruffini e company dalle 23.10. La pupa ed il secchione e viceversa ha sfiorato nel finale il 20%. Da Giordano Taylor Mega rende più del capo di Fratelli d’Italia.

Ascolti tv nottata: dopo La pupa e il secchione è stato il remix storico delle Iene a prevalere su Vespa

C’era la Coppa Italia sulla Rai, martedì 14 gennaio, con Rai2 che ha trasmesso alle 15.00 Napoli-Perugia (a 1 milione e 8%) e alle 18.00 Lazio-Cremonese (988mila spettatori e 5,6%).

In prima serata, invece, Inter-Cagliari, ha trovato spazio su Rai1 vincendo la serata senza però strafare. I nerazzurri hanno piegato i sardi per quattro a uno, ottenendo complessivamente 4,232 milioni di spettatori e il 16,3% di share. L’andamento della partita ha prodotto un trend inevitabilmente calante degli ascolti: il primo tempo ha avuto ben 4,7 milioni di spettatori ed il 17,54%, mentre il secondo tempo, con esito già deciso, ha conseguito 3,770 milioni ed il 15,01%. Se si guarda al grafico degli ascolti, inoltre, si nota come il primo tempo della partita perda comunque il confronto, tra le 21.10 e le 21.35, con Striscia la Notizia, che alle 21.25 ha fatto un picco da 6,8 milioni di spettatori. Il match del Meazza, in realtà, quindi, è stato leader con la parte più moscia della sfida, correndo comunque ampiamente sopra la media dei 3,5 milioni di spettatori e chiudendo sopra il 15% di share.

Ascolti tv dietro la partita

Dietro la Coppa Italia ha corso il telefilm di Canale5 al rientro, New Amsterdam, che nella media dei tre episodi ha portato a casa 2,4 milioni di spettatori ed il 12%. Il povero Ryan Eggold ha finito per limare le prestazioni della seconda puntata di La Pupa ed il secchione e viceversa, con Paolo Ruffini che è calato di due punti su Italia1, raggiungendo ieri quasi 2,2 milioni di spettatori e l’11%. In realtà va pure considerato che il pubblico maschile del calcio, una vota terminata la partita, ha preferito più Italia1 che Canale5, e così il programma che propone tante coppie mal assortite ha corso da leader dalle 23.10 in avanti, sfiorando il 20% nel finale, quindici minuti dopo la mezzanotte.

Ascolti tv sotto il podio

Dietro le prime tre opzioni citate ha corso il film di Rai2 (film Amore, cucina e curry, con Helen Mirren, Om Puri, Manish Dayal, Charlotte Le Bon, 1,576 milioni e 6,74%), in qualche frangente superato da Giovanni Floris, ieri complessivamente a 1,460 milioni di spettatori e 6,7%, in crescita di mezzo punto rispetto a sette giorni prima con DìMartedì. Il programma de La7 è partito forte schierando Piefrancesco Favino, perfetto Bettino Craxi al cinema con Hammamet, ma è rimasto in alto anche nelle fasi con Pierluigi Bersani, Mattia Santori, Piercamillo Davigo, Elsa Fornero, Carlo Calenda, crescendo molto dopo la fine della Coppa Italia.

Più staccate del solito sono arrivate le trasmissioni concorrenti: su Rete4 Fuori dal coro a 1,094 milioni e il 5,6% (Giorgia Meloni, Gianluigi Paragone, Maria Giovanna Elmi, Taylor Mega, Asia Gianese, Maria Giovanna Maglie, Claudia Fusani tra gli ospiti); su Rai3 #Cartabianca a 1,084 milioni e il 5,1% (Luigi Di Maio, Mauro Corona,Jasmine Cristallo, Massimo Giannini, Lucia Borgonzoni, Matteo Richetti, Laura Boldrini, Maurizio Belpietro in carnet). In realtà Bianca Berlinguer è andata meglio di Mario Giordano (con Meloni) quando ha ospitato Luigi Di Maio e Mauro Corona, mentre la trasmissione di Rete 4 ha avuto un buon sussulto nella fase dedicata agli influencer con Taylor Mega on air.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento topico di La pupa ed il secchione e viceversa)