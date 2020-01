Stasera in Tv: cosa vedere martedì 14 gennaio 2020

I programmi di prima serata in tv di martedì 14 gennaio 2020

Rai

Rai 1 – Inter – Cagliari, Rai Sport Milano. Calcio: Coppa Italia 2019/20 Inter – Cagliari – Ottavi di finale Telecronaca di Alberto Rimedio e Manuel Pasqual Interviste a bordo campo di Stefano Villa e Francesco Rocchi

Rai 2 – Amore, cucina e curry, la famiglia Kadim, emigrata dall’India e guidata dal capofamiglia Papa, si stabilisce nel caratteristico villaggio di Saint-Antonin-Noble-Val, nel sud della Francia. Un posto incantevole e raffinato, il luogo ideale dove aprire Maison Mumbai, un ristorante indiano a conduzione familiare. Ma le cose cambiano nel momento in cui Madame Mallory, l’algida titolare e cuoca del rinomato ristorante francese Saule Pleureur, non si intromette. Le sue implacabili proteste contro il nuovo ristorante indiano, che dista solo 30 metri dal suo, danno luogo ad un’accesa battaglia fra i due locali.

Rai 3 – #cartabianca, Bianca Berlinguer racconta l’attualità e la cronaca approfondendo i temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro paese. In ogni puntata, un faccia a faccia con un personaggio della politica o dello spettacolo

Rai Movie – Sei mai stata sulla luna?, Guia, una giornalista di moda sofisticata e snob, eredita una masseria in Puglia. Giunta al Sud per vendere la proprietà trova la fattoria occupata da tre uomini molto “particolari”, lontani dal suo stile di vita mondano.

Mediaset

Rete 4 – Fuori dal coro, gli appuntamenti le inchieste i fatti e l’interpretazione dei temi più caldi dell’attualità politica e di cronaca.

Canale 5 – New Amsterdam, sono passati tre mesi dall’incidente e il New Amsterdam è tornato quasi alla normalita’, malgrado il ricordo di quel giorno sia ancora molto vivo per tutti. Italia 1 – La pupa e il secchione e viceversa, pupe, secchioni e viceversa convivono in una villa e competono a coppie per scambiarsi il proprio sapere e migliorarsi a vicenda, allo scopo di vincere il premio finale.

Iris – Le colline bruciano, Trace Jordan ritiene che Joe Sutton sia responsabile dell’uccisione di suo fratello. Minacciato, lo uccide, e fugge con una ragazza meticcia.

Premium Cinema – In Time, in Time si svolge in un futuro non troppo lontano in cui il gene dell’invecchiamento è stato isolato e sconfitto. Per evitare la sovrappopolazione, il tempo è diventato la moneta con cui la gente paga per acquistare beni di prima necessità o di lusso. I ricchi possono vivere per sempre, tutti gli altri cercano di negoziare per la loro immortalità. Figlio premuroso di una madre mai invecchiata, Will salva la vita a un uomo ricco di tempo che intuisce la sua nobiltà e lo ricambia con un secolo di vita…

Altre emittenti

La7 – diMartedì, l’appuntamento settimanale con la politica e l’attualità. Conduce Giovanni Floris.

Tv8 – Il codice Da Vinci, Parigi, museo del Louvre. Sono le 22.46. La tranquilla e intrigante atmosfera notturna è squarciata dalla folle corsa di Jacques Saunière. Sotto gli sguardi immobili degli immortali capolavori appesi alle pareti, il curatore del museo cerca disperatamente di mettere in salvo la propria vita. Ma il suo assassino è inarrestabile. Mezzanotte. Al lussuoso hotel Ritz Robert Langdon, professore di simbologia religiosa di Harvard invitato a tenere una conferenza presso l’Università Americana di Parigi, viene contattato da un tenente della Polizia giudiziaria. Inizia così per Langdon un’avventura che ha dell’incredibile.

Nove – Allacciate le cinture, Elena è una ragazza come tante. Da anni sta con Giorgio, ha una migliore amica, Silvia, un carissimo amico, Fabio, e una vita più o meno tranquilla che sembra promettere per il meglio. A mandare all’aria le pagine ben ordinate della sua esistenza è la passione improvvisa e corrisposta per Antonio, il nuovo ragazzo di Silvia. Travolta da un desiderio cocente, si abbandona tra le braccia di lui, andando contro anche al parere negativo di Fabio. Inutile dire che la scelta scatena conseguenze spiacevoli. Tredici anni dopo ritroviamo Elena sposata con Antonio e madre di due bambini. E’ riuscita ad aprire un locale con Fabio. Le loro esistenze hanno trovato un nuovo equilibrio. Le turbolenze si sono spente tra le maglie del tempo. Una nuova scossa nella vita della donna e dei suoi cari arriva quando scopre di essere malata. Si apre allora una nuova fase difficle, in cui i sentimenti di tutti saranno messi a dura prova.

Sky Cinema 1 – Il viaggio di Yao, il viaggio di Yao è un film che ha come protagonista l’amicizia vera, quella tanto insolita quanto profonda tra un attore di grande fama e un ragazzino che lo idolatra e riuscirà a raggiungerlo pur di conoscerlo.

Fox – MacGyver, Angus “Mac” MacGyver lavora in un’organizzazione governativa statunitense segreta dove egli usa il suo straordinario talento per risolvere i problemi e la sua vasta conoscenza della scienza per salvare vite umane.

(Nella foto New Amsterdam)