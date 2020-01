Ascolti Tv 8 gennaio tutti i dati: Heidi 4,4 milioni (19,7%), Gf Vip 3,4 (20,2%), Safe 1,8, Sciarelli 1,7

Ascolti, dinamiche: Signorini in testa fino alle 22.15, poi passa al comando Heidi che vince anche in sovrapposizione. Gf di nuovo in vetta nella notte

Il contesto: Heidi in versione film, Signorini al GF Vip, film action e noir, Chi l’ha visto? e Purgatori

Proposte già croccanti nella serata di mercoledì 8 gennaio. Su Rai1 c’era la pellicola family Heidi per rispondere al battesimo del Grande Fratello Vip su Canale5. Su Rai2 c’era la replica della fiction L’amica geniale, mentre su Italia1 andava in onda il film action Safe. Sulla terza rete c’era Chi l’ha visto?e su Rete 4 c’era la prima tv del film L’Uomo di neve. Su La7, infine, c’era una lunga puntata di Atlantide in diretta dedicata alla crisi internazionale.

Ma ecco come Auditel ha messo in fila le principali reti generaliste considerati gli ascolti ottenuti.

La graduatoria per ascolti: Heidi mette in fila GF Vip, Safe, Sciarelli, la replica de L’Amica Geniale

Su Rai Uno il film Heidi, con Bruno Ganz e Anuk Steffen, ha riscosso 4,437 milioni di spettatori ed 19,7% di share dalle 21.43 alle 23.41. E poi per Porta a Porta, con Bruno Vespa alla conduzione 889mila spettatori e 9,79%.

Su Canale 5 la prima tv di Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini alla conduzione, Pupo e Wanda Nara tra gli opinionisti, e nella squadra dei famosi reclusi Barbara Alberti, Adriana Volpe, Pago, Michele Cucuzza, Pasquale Laricchia, Patrick Ray Pugliese, Salvo Veneziano, Sergio Volpini, Antonella Elia, Fabio Testi, Paolo Ciavarro, Antonio Zequila, Rita Rusic, Clizia Incorvaia, Fernanda Lessa, Aristide Malnati, Paola Di Benedetto, Andrea Montovoli, Carlotta Maggiorana, Ivan Gonzalez, Licia Nunez, Andrea Denver, Elisa de Panicis, e con la ex di Pago, Serena Enardu, in lista di attesa, ha avuto 3,4 milioni e il 20,2% tra le 21.44 e le 25.09. Quindi per GF Vip Night 1,356mln e 27,25% e per Gf Vip Live 815mila e 19,56%.

Statham batte Sciarelli

Su Italia 1 per il film action Safe, con Jason Statham, Anson Mount, Chris Sarandon, James Hong, 1,877 milioni di spettatori e 7,6%; quindi per Ieneyeh, 596mila e 3,82%.

Su Rai Tre per la nuova puntata del nuovo anno di Chi l’ha visto?, con Federica Sciarelli alla conduzione 1,749 milioni di spettatori e 8% dopo la presentazione a 1,268 milioni e 4,66%. Quindi per Linea Notte 527mila e 6,1%.

Su Rai2 la replica della fiction L’amica geniale, con Elisa Del Genio, Margherita Mazzucco, Ludovica Nasti, Gaia Girace, ha ottenuto 1,273 milioni di spettatori e il 5,5% di share. Quindi per Improvviserai con Ale e Franz protagonisti, 422mila e 3,62%.

Su Rete 4 per la prima tv del film L’uomo di neve, con Michael Fassbender, Rebecca Ferguson, Val Kilmer, 909mila spettatori e 4,1% di share. Quindi per Dream House 236mila spettatori e 3,2% di share.

Su La7 Atlantide con Andrea Purgatori in diretta e tanti contributi filmati e ospiti (Francesca Mannocchi, Lucio Caracciolo, Alain Friedman) per parlare della crisi tra Stati Uniti e Iran e di quella libica, 666mila spettatori e 3,6% dalle 21.22 alle 24.53. Quindi per TgLa7 Notte, 159mila e 2,59%.

Nel preserale questi i risultati degli ascolti. Insinna batte Bonolis

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto 3,6 milioni di spettatori e il 21,39%, L’Eredità ha riscosso 5,4 milioni di spettatori ed il 26,23%. Su Canale 5 Avanti il primo! ha convinto 2,943 milioni di spettatori (18%) e poi Avanti un altro! ha avuto 4,194 milioni di spettatori ed il 20,8%. Su Rai3 Tg3 a 2,246 milioni e 11,89%; TgR 2,762 milioni e 12,78%. Su Rete 4 per Tempesta d’amore 925mila e 4,03%.

Alle 20 questi gli ascolti: Tg1 avanti circa 2 punti

Per il Tg1 5,572 milioni di spettatori ed il 23,18%. Su Canale 5 per il Tg5 5,2 milioni e 21,3% di share. Su La7 TGLa7 1,257 milioni di spettatori e 5,17%

In access prime time questo il bilancio degli ascolti: Amadeus record assegnando 250 mila euro

Su Rai1 I Soliti Ignoti ha conquistato 6,3 milioni di spettatori con il 23,43%. Su Canale 5 Striscia la Notizia è arrivato a 5,243 milioni di spettatori con uno share del 19,5%. Su Rai Due per il Tg2 1,679 milioni e 6,44%; per il Tg2Post, con Manuela Moreno alla conduzione e tra gli ospiti Alberto Negri, Francesco Giubilei e Massimiliano Smeriglio, 1,071 milioni e 4%; su Rai3 per Generazione bellezza 1,153 milioni e 4,57%, per Un posto al sole 1,746 milioni e 6,54%. Su Rete4 Stasera Italia con Barbara Palombelli alla conduzione e tra gli ospiti Anselma Dall’Olio, Giampiero Mughini, Pietro Senaldi, Luca Ricolfi, Chiara Giannini, ha ottenuto 1,3 milioni e 5% e 1,215 milioni e 4,5%. Su La7 per Otto e mezzo, con Nathalie Tocci, Beppe Severgnini, Luca Telese e Alessandro Sallusti ospiti di Lilli Gruber, 1,648 milioni e 6,2%.

(in apertura Heidi, ieri su Rai1)