Stasera in Tv: cosa vedere domenica 5 gennaio 2020

Su Rai 1 “La bella e la bestia”, su Rai 2 “Miss Peregrine”, su Rai 3 “I miserabili”, su Rete 4 “Love Actually”, su Canale 5 “La banda dei Babbi Natale”, Su Italia 1 “Now You See Me”, su La7 “TUT – Il destino di un faraone”, su Tv8 “Un amore a distanza”, su Nove “Deal with it”, su Sky Cinema “Una famiglia al tappeto”, su Fox “The Big Bang Theory.”, su Premium Cinema “Animali fantastici: I crimini di Grindelwald su Iris “Il principe del deserto”, su Rai Cinema “Sissi destino di un’imperatrice”

I programmi di stasera in tv di 5 gennaio 2020

Rai

Rai 1 – La bella e la bestia, Belle, una ragazza intelligente e piena di vita, si trova imprigionata nel castello di un principe trasformato in una be stia misteriosa. Con l’aiuto del personale incantato del castello, Belle, a poco a poco, conoscerà meglio la Bestia e imparerà presto l’insegnamento più importante: la vera bellezza splende dentro di noi…

Rai 2 – Miss Peregrine – La casa dei ragazzi speciali, la casa dei ragazzi speciali 1^ Visione Rai – Jack Portman è un adolescente, molto legato al nonno Abes che, da sempre, gli ha raccontato fantastiche storie sulle avventure dei ragazzi speciali di Miss Peregrine, dotati di peculiari abilità soprannaturali…

Rai 3 – I miserabili, la morte del generale Lamarque accende la miccia che darà il via ad inevitabili e sanguinosi scontri di piazza. Il popolo repubblicano insorge per affermare i suoi diritti, ma Javert continua imperterrito a dare la caccia a Jean Valjean, il quale è costretto a fuggire continuamente……

Rai Movie – Sissi destino di un’imperatrice, a Madera per curarsi i polmoni, Sissi contribuisce a sedare le dimostrazioni anti austriache che turbano il Lombardo-Veneto. Terzo e ultimo episodio della trilogia biografica di Sissi.

Mediaset

Rete 4 – I Legnanesi, La comicità de “I Legnanesi” racconta una divertentissima storia di ringhiera della famiglia Colombo.

Canale 5 – La banda dei Babbi Natale, il regista di “Perfetti sconosciuti” dirige Aldo, Giovanni e Giacomo nei panni di tre Babbi Natale che, sorpresi a scalare un edificio, vengono portati in questura.

Italia 1 – Now You See Me, anche i maghi possono trasformarsi in ladri e ingannare l’FBI in un susseguirsi di colpi di scena.

Iris – Il principe del deserto, il regista de “Il nome della rosa” dirige Antonio Banderas in un film epico. Anni ’30: due emiri guardano all’oro nero in modi opposti.

Premium Cinema – Animali fantastici: I crimini di Grindelwald, New York, 1927. Dopo pochi mesi dalla cattura da parte del MACUSA del perfido e potente Grindelwald, come da minaccia, il Mago Oscuro riesce a sfuggire. Grindelwald ha piani estremi e si dirige a radunare i suoi seguaci, soprattutto color che son scontenti per i metodi repressivi e violenti del Ministero della Magia. Ma in particolare cerca Credence, l’Obscuriale miracolosamente scampato alla morte. Anche Newt Scamander, il timido magizoologo, è sulle tracce del ragazzo, per conto di Albus Silente.

Altre emittenti

La7 – TUT – Il destino di un Faraone, regia di David Von Ancken. Una serie con Ben Kingsley, Avan Jogia, Nonso Anozie, Sibylla Deen. Una miniserie evento che racconta la straordinaria storia di Tutankhamon (il re Tut). La popolazione d’Egitto ha bisogno di un eroe, ma solo un uomo può salvarli in un mondo in cui non ci si può fidare di nessuno

Tv8 – Un amore a distanza, quando la giovane Betsy McKendrick inizia una relazione a distanza con un soldato in missione, la madre, Jane (Catherine Bell), fa di tutto per cercare di proteggere la figlia da quello che è certa essere una relazione destinata al dolore. Ma, complice lo spirito del Natale, Jane capirà che, a volte, l’amore vince su tutto.

Nove – Deal with it, Gabriele Corsi approda in prima serata con cinque puntate inedite di “Deal with it – Stai al gioco” l’esilarante combinazione tra candid camera e game show, prodotto da Banijay Italia. Il meccanismo non cambia: Gabriele, insieme a complici vip, sceglierà una coppia di clienti all’interno di un locale pubblico (un ristorante, una trattoria, una caffettaria, un pub), disseminato di telecamere nascoste. Uno dei due verrà portato all’interno di una regia nascosta dove riceverà la proposta di partecipare a un gioco che gli permetterà di vincere fino a 2.000 Euro.

Fox – The Big Bang Theory, torna la pluripremiata comedy che racconta le vicende di un gruppo di geniali nerd alle prese con le complicazioni della vita quotidiana.

Sky Cinema 1 – Una famiglia al tappeto, l’ex criminale Ricky, la moglie Julia, la figlia Paige e il figlio Zak si guadagnano da vivere organizzando spettacoli di wrestling in piccoli locali. Quando Paige e Zak hanno la possibilità di sostenere un provino per la World Wrestling Entertainment, la famiglia afferra l’opportunità al balzo per tentare di trasformare i propri sogni in realtà. Tuttavia, fratello e sorella scopriranno presto che per diventare superstar occorrerà mettere in discussione sia il loro talento sia il loro rapporto..

(Nella foto Aldo, Giovanni e Giacomo)