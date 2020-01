Stasera in Tv: cosa vedere venerdì 3 gennaio 2020

I programmi di prima serata in tv di venerdì 3 gennaio 2020

Rai

Rai 1 – La porta dei sogni, emotainment show condotto da Mara Venier che racconta le storie di persone che vogliono realizzare il sogno di una vita o che vogliono ricongiungersi ad affetti lontani, chiedere scusa o dire grazie, che cercano il perdono o vogliono fare una sorpresa.

Rai 2 – Una notte al museo 3, Larry, il guardiano del Museo di Storia Naturale di Manhattan, nota una strana muffa verde che sta ricoprendo gradualmente la tavola del faraone, quella che, di notte, dà vita alle statue dei personaggi…

Rai 3 – Tutto quello che vuoi, Alessandro ha 22 anni, ed è un trasteverino ignorante e turbolento; Giorgio di anni ne ha 85 ed è un poeta dimenticato. I due vivono a pochi passi l’uno dall’altro, ma non si sono mai incontrati, finché Alessandro accetta suo malgrado un lavoro come accompagnatore di quell’elegante signore in passeggiate pomeridiane…

Rai Movie – Tora! Tora! Tora!, spettacolare ricostruzione dell’attacco giapponese a Pearl Harbor, che nel 1941 determinò l’entrata degli Stati Uniti nella Seconda guerra mondiale. Dai memoriali di Prange e Farago.

Mediaset

Rete 4 – #CR4 La repubblica delle donne, torna in prima serata Piero Chiambretti con il suo programma dedicato all’universo femminile, un omaggio chiaro e semplice alle donne con lo stile sempre scanzonato del celebre conduttore.

Canale 5 – Una tata magica, una tata molto speciale aiuterà Seth, un giovane padre vedovo (Dawson Leery della serie “Dawson’s Creek”), a gestire due gemelli scatenati.

Italia 1 – Indiana Jones e il tempio maledetto, Secondo episodio della saga, vincitore di un Premio Oscar. Indiana Jones è alle prese con la setta dei sanguinari Thugs.

Premium Cinema – Smallfoot: Il mio amico delle nevi, la vita degli yeti in cima alla montagna trascorre tranquillamente. Tutti sanno che oltre non c’è vita oltre la coltre di nubi sostenuta da quattro mammuth. Il guardiapietre, sacerdote della civiltà delle pietre parla chiaro al riguardo e, a parte “gli strani”, un gruppetto di giovani sovversivi che avrebbe qualcosa da dire al riguardo, nessuno mai potrebbe mettere in discussione la verità di una pietra. La comparsa di uno “Smallfoot” però in crisi Migo, che comincia a porsi delle domande…

Iris – Demolition Man, in una violenta Los Angeles, un poliziotto ed un malvivente vengono ibernati e sottoposti ad un programma di rieducazione.

Altre emittenti

La7 – L’attimo fuggente, siamo nel Vermont, è il 1959. Sette ragazzi, Neil Perry (Robert Sean Leonard, il dottor Wilson della serie “House”), Todd Anderson (Ethan Hawke), Knox Overstreet (Josh Charles), Charlie Dalton (Gale Hansen), Richard Cameron (Dylan Kussman), Steven Meeks (Allelon Ruggiero) e Gerard Pitts (James Waterston) frequentano la prestigiosa quanto conservatrice Welton Academy. All’apertura dell’anno scolastico il preside sciorina il motto che per anni ha suggellato il successo dell’istituto: tradizione, onore, disciplina, eccellenza. Alla prima lezione di letteratura inglese i nostri fanno la conoscenza del professor John Keating. Anticonformista, appassionato, Keating lancia ai ragazzi un’ancora di salvezza, aprendo le porte a una nuova filosofia di vita: Carpe diem…

Tv8 – MascterChef Italia, lo chef Giorgio Locatelli si unisce a Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo. I migliori cuochi amatoriali presentano il loro piatto per poter entrare nella cucina di Masterchef.

Nove – Fratelli di Crozza, Maurizio Crozza è con “Fratelli di Crozza” sul NOVE e in streaming su Dplay. Monologhi, canzoni, personaggi (Berlusconi, Renzi, Di Maio, Salvini, Conte e tanti altri). Rivedi le puntate intere e tutte clip dei personaggi e non solo!

Sky Cinema 1 – Attenti a quelle due, a Beaumont-sur-Mer, l’ereditiera elegante e seducente Josephine Chesterfield si diletta a rimorchiare milionari per il gusto di spennarli grazie alla complicità del suo maggiordomo e di un’agente di polizia corrotta. Di contro l’australiana disinibita e caotica Penny Rust aggancia le sue prede in un bar del quartiere per spillargli somme di denaro fingendo disgrazie fisiche e parenti bisognosi. Ad un certo punto le strade delle due truffatrici si incontrano e qui si ne vedranno delle belle…

Fox – Quantico, Alex è arruolata per una missione sotto copertura che ha il fine di smascherare un procuratore militare, sospettato di trattare segretamente con un altro paese.

(Nella foto L’attimo fuggente)