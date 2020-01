Ascolti Tv 1 gennaio tutti i dati: Danza con me 4,4 milioni, Qua la zampa! 2, Dirty Dancing 1,7, I Legnanesi 1,1

Ascolti, dinamiche: sempre nettamente in testa Bolle, Dirty Dancing raggiunge e supera Qua la zampa!

Il contesto: quattro film, Roberto Bolle, I Legnanesi, il telefilm 911

Proposte inedite anche nella serata di mercoledì 1 gennaio. Su Rai1 c’era lo show evento Danza con me e Canale 5 rispondeva con la prima tv del film Qua la zampa!. Su Rai2 c’era il telefilm 911, mentre su Italia1 andava in onda il cult Dirty Dancing. Sulla terza rete c’era la prima tv di Angry Birds-Il film e su Rete 4 c’era un appuntamento con I Legnanesi- La scala è mobile. Su La7, infine, dalle 21.15 c’era War Horse

Ma ecco come Auditel ha messo in fila le principali reti generaliste considerati gli ascolti ottenuti.

La graduatoria per ascolti: Danza con me stacca Qua la zampa!, Dirty Dancing, I Legnanesi e 911

Su Rai Uno lo show Danza con me, con Roberto Bolle protagonista, e nel cast Geppi Cucciari e Giampaolo Morelli, Stefano Bollani, Andrea Bocelli, Virginia Raffaele, Luca e Paolo, Nina Zilli, Marracash, Cosmo, Luca Zingaretti, Nicoletta Manni, Roberto Benigni e Matteo Garrone, Svetlana Zakharova, Virna Toppi, Alberto Angela, ha riscosso 4,392 milioni di spettatori ed 21,8% di share (presentazione a 4,7 milioni e 19,9% e coda a 2,253 milioni e 18,3%). E poi per Aspettando il cantante mascherato 1,031 milioni di spettatori e 10,81%.

Su Canale 5 la pellicola in prima tv Qua la zampa! con Dennis Quaid, Britt Robertson, ha avuto 1,983 milioni e il 9,6%. Quindi per Capodanno a New York 747mila e 9,15%.

Su Italia 1 per il film evergreen Dirty Dancing, con Patrick Swayze, Cynthia Rhodes, Jennifer Grey, Jerry Orbach, 1,724 milioni di spettatori e 7,8%; quindi per Footloose, 603mila e 6%.

Su Rete 4 per la commedia de I Legnanesi, La scala è mobile rappresentata in italian-dialetto, un mix di italiano e lombardo che costituisce una delle cifre più caratteristiche della compagnia, 1,141milioni di spettatori e 5% di share. Quindi per I Pompieri 387mila spettatori e 3,2% di share.

Su Rai2 il telefilm 911, ha ottenuto 893mila spettatori e 3,9% di share nella media dei vari episodi. Quindi per Un anno di sport 254mila e 3,8%.

Su Rai Tre, per la pellicola d’animazione Angry Birds-Il film, 756mila spettatori e 3,3%. Quindi per Le parole dell’anno 381mila spettatori e 2,62%.

Su La7 War Horse, film di Steven Spielberg, con Emily Watson, David Thewlis, Peter Mullan, Niels Arestrup, ha avuto 586mila spettatori e il 2,9%. Quindi per TgLa7 Notte, 142mila e 1,21%.

Nel preserale questi i risultati degli ascolti. Stravince Insinna

Su Rai 1 per L’Eredità 3,485 milioni e 19,1% e poi 5,121 milioni ed il 25,22%; su Canale 5 per Conto alla rovescia 2 milioni e 11,2% e 2,7 milioni e 13,55%. Su Rai3 per il Tg3 2,251 milioni e 11,7% e per il TgR 2,930 milioni e 14,05%.

Alle 20 questi gli ascolti: Tg1 oltre 8 punti avanti

Per il Tg1 5,370 milioni di spettatori ed il 24,38%. Su Canale 5 per il Tg5 3,546 milioni e 15,95% di share. Su La7 TGLa7, 804mila spettatori e 3,63%

In access prime time questo il bilancio degli ascolti: per Amadeus oltre 8 punti di vantaggio

Su Rai1 per I soliti ignoti 5,454 milioni e 23,92% di share. Su Canale 5 per Striscia la Notizia 3,685 milioni e 15,51% di share. Per il Tg2 1,666 milioni e 7,14%. Su Rai3 per Un posto al sole 1,5 milioni e 6,5%. Su Rete4 Tempesta d’amore 815mila e 3,79%. Su La7 Uozzap a 710mila e 3%.

Emanuele Bruno

(In apertura Danza con me, ieri su Rai1)