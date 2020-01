Stasera in Tv: cosa vedere mercoledì 1 gennaio 2020

I programmi di prima serata in tv di mercoledì 1 gennaio 2020

Rai

Rai 1 – Roberto Bolle – Danza con me, per la terza volta di seguito, il nuovo anno di Rai1 si apre all’insegna della grazia e della bellezza con “Danza con me”, il grande show della danza di Roberto Bolle. Appuntamento ormai tradizionale, eppure sempre diverso, “Danza con me” è riuscito a radunare intorno a sé un pubblico ampio e nuovo, con incredibili successi di share e di critica, fino a vincere nel 2018 il prestigioso premio internazionale del Rose D’Or come miglior programma di entertainment a livello europeo, motivo d’orgoglio per tutta la televisione italiana. Anche quest’anno “Danza con me”, prodotto da Rai1 in collaborazione con Ballandi e Artedanza srl, torna quindi a puntare tutto sull’arte e sull’eccellenza italiana, con una miscela inedita di danza e ironia, classicità e innovazione in pieno “stile Roberto Bolle” .Un cast straordinario arricchisce questa nuova edizione con ospiti provenienti non solo dal mondo della danza mondiale, ma anche dal mondo del cinema, del teatro e della musica.Le fila del racconto sono tenute dall’inedita coppia formata da Giampaolo Morelli e Geppi Cucciari che con ironia raccontano e presentano, spiegano e partecipano. E poi molti e prestigiosi gli artisti che partecipano a questo progetto ambizioso e di successo, portando il loro contributo. Tornano a fare visita anche Virginia Raffaele, sempre sorprendente a fianco dell’Étoile, e il duo Luca e Paolo, in vesti nuove ed esilaranti. Per la prima volta, invece, portano il loro straordinario contributo al programma Alberto Angela e, con un omaggio indimenticabile all’umanità di Charlie Chaplin, Luca Zingaretti.La musica, sempre protagonista, è rappresentata anche da artisti come Nina Zilli e Marracash che, insieme con Cosmo, fa danzare non solo Bolle, ma i giovani ballerini dell’Accademia Teatro alla Scala, ancora una volta al centro della scena.

Rai 2 – 9-1-1, la detective Athena Grant lavora nella Polizia, Bobby Nash ed il suo team di pompieri eseguono i salvataggi più audaci. Abby Clark lavora al Call Center del 911, ma s’informa costantemente su cosa succede…

Rai 3 – Angry Birds, finalmente ecco perché i famosi pennuti di “Angry Birds” sono così arrabbiati! Su un’isola paradisiaca, popolata da volat ili quasi tutti felici anche se incapaci di volare, vivono Red, un uccello con problemi di controllo della rabbia, il velocissimo Chuck e l’esplosivo Bomb. I tre sono sempre stati emarginati, ma quando sull’isola arrivano dei terribili maialini verdi, toccherà a loro dimostrargli di cosa sono capaci…

Rai Movie – Bang Bang!, l’audace Rajveer Nanda, nel tentativo di rubare il prezioso diamante Koh-i-Noor, conosce e conquista la bella Harleen, che vorrebbe viaggiare per il mondo…

Mediaset

Rete 4 – I Legnanesi, la comicita’ de “I Legnanesi” racconta una divertentissima storia di ringhiera della famiglia Colombo.

Canale 5 – Qua la zampa!, film diretto dal regista di “Hachiko”, con Dennis Quaid. Un cane con il dono della reincarnazione impara a scoprire il senso della propria vita.

Italia 1 – Dirty Dancing, Premio Oscar per questo cult del genere “dance” anni ’80. La contrastata love story tra un maestro di danza, Patrick Swayze, e una teenager.

Premium Cinema – The Legend of Tarzan, il film racconta cosa è successo a Tarzan dopo le straordinarie avventure che lo hanno consacrato come il “re della giungla”. È la Londra del 1889 ed egli adesso conduce una vita borghese e benestante, con il nome di John Clayton III, accanto alla moglie Jane. È ormai lontano dagli eventi della giungla, motivo per cui è riluttante all’idea di tornare nuovamente in Congo come emissario commerciale del Parlamento inglese. Finisce per accettare, ma si renderà presto conto di essere al centro di una trappola.

Iris – Io, loro e Lara, film di Verdone dai risvolti amari. Dopo piu’ di un decennio come missionario, Don Carlo torna a Roma e trova la sua famiglia allo sbando.

Altre emittenti

La7 – War Horse la storia ruota attorno a Albert Narracott (Jeremy Irvine, al su debutto cinematografico dopo la partecipazione nella sitcom “Life Bites”) e Joey. Il primo è il giovane figlio di un agricoltore col vizio dell’alcool, Ted (Peter Mullan), il secondo è un cavallo acquistato dalla famiglia Narracott per pochi denari, perché molto difficile da domare. Una volta addestrato, i due diventano inseparabili compagni, almeno fino a quando i debiti e la guerra non si metteranno di mezzo. Venduto dal padre per far fronte alle spese, Joey entra a far parte della cavalleria al servizio di Nicholls (Tom Hiddleston), un capitano inglese che, dopo aver promesso ad Albert di riconsegnarlo a conflitto finito, perde la vita, abbandonando il cavallo a se stesso. Mentre Joey attraverserà l’Europa devastata dalla guerra, portando fortuna e abilità, Albert si arruola volontario, anche per ritrovare il suo grande amico mai dimenticato…

Tv8 – Balla coi lupi, Stati Uniti, 1863. Durante la Guerra di Secessione, il tenente John J. Dunbar favorisce, accidentalmente in realtà, un’importante vittoria delle truppe dell’Unione. In premio riceve il cavallo Sisko e l’autorizzazione a scegliere la sua prossima destinazione. Dumbar chiede di essere mandato nel selvaggio Dakota, al confine con il territorio Sioux. Qui il suo primo contatto “umano” è con un lupo, che Dumbar chiama “Due calzini”. Successivamente l’uomo entrerà in contatto con una tribù indiana. Lentamente, al sospetto si sostituisce il rispetto e per Dumbar ha inizio una nuova vita. Ma la guerra incombe…

Nove – Hansel e Gretel, la celebre fiaba dei fratelli Grimm diventa punto di partenza per il regista norvegese Tommy Wirkola, autore anche della sceneggiatura, per raccontare un’ideale prosieguo delle avventure di Hansel e Gretel. Un’infanzia difficile con cui fare i conti, tra l’abbandono nel bosco e l’uccisione della strega che voleva fare di loro il proprio pasto, porta i due ragazzi a diventare cacciatori di streghe. Nel loro mestiere sono abili come pochi e un giorno vengono chiamati a risolvere la situazione in un paesino dove da qualche tempo scompaiono i bambini: sembra si tratti di magia oscura, naturalmente. Ma, ben presto, i due giovani fratelli si accorgono di aver a che fare con un male ben più pericoloso di quel che si aspettavano…

Sky Cinema 1 – Non ci resta che il crimine, Gianfranco, Moreno, Sebastiano e Giuseppe si conoscono da quando erano bambini: Moreno e Sebastiano, che da piccoli bullizzavano il piccolo Gianfranco, sono due sfaccendati, che lo stesso Gianfranco definisce “poracci”, perché lui è un uomo di successo oggi; Giuseppe, commercialista precario, subisce nel frattempo le angherie del suocero. Nel tentativo di sfuggire a Gianfranco, Moreno, Sebastiano e Giuseppe si infilano in un cunicolo spaziotemporale che li catapulta all’epoca in cui erano bambini…

Fox – The Big bang Theory, le avventure di un gruppo di geniali nerd in una delle serie più popolari degli ultimi anni.

(Nella foto Roberto Bolle)