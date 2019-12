Stasera in Tv: cosa vedere giovedì 26 dicembre 2019

Su Rai 1 “Cenerentola”, su Rai 2 “Ratatouille”, su Rai 3 “La soffiatrice di vetro”, su Rete 4 “Non è Natale senza panettone”, su Canale 5 “All Together Now”, Su Italia 1 “The Divergent Series: Allegiant”, su La7 “Gazzetta awards 2019”, su Tv8 “Un Natale coi fiocchi”, su Nove “Michelangelo – Vita di un genio”, su Sky Cinema “Creed II”, su Fox “American Horror Story”, su Premium Cinema “Poveri ma ricchissimi”, su Iris “Magic in the Moonlight”, su Rai Movie “Il tuo ultimo sguardo”.

I programmi di prima serata in tv di giovedì 26 dicembre 2019

Rai

Rai 1 – Cenerentola, Ella è una bambina felice, ma la sua serenità è turbata dalla morte prematura della madre; il padre sposerà in seconde no zze una donna dispotica e ambiziosa, Lady Tremaine, con due figlie frivole da accasare. Sola e vessata, dopo la perdita del padre, Ella è costretta a pulire la casa e ad abitarne l’ala polverosa. Un giorno incontra Kit, un ragazzo cortese che lavora al s ervizio del re. Emozionata da quell’incontro, decide di partecipare al ballo a palazzo e lì scoprirà che Kit è…

Rai 2 – Ratatouille, Remy è un topolino della campagna francese con un olfatto ed un gusto molto raffinati. L’idolo di Remy è il famoso chef parigino Auguste Gusteau la cui filosofia recita “chiunque può cucinare”…

Rai 3 – La soffiatrice di vetro, Marie e Johanna Steinmann, dopo la morte del padre, sono costrette ad andare a lavorare presso il mastro vetraio Heimer, uomo burbero e taccagno, ma mentre Marie si trova bene, Johanna ha con lui una brutta discussione e decide di andare a chiedere lavoro a Strobel…

Rai Movie – Il tuo ultimo sguardo, Miguel e Wren si incontrano in Africa durante una missione di aiuto umanitario. Le decisioni che devono prendere mettono alla prova il loro rapporto. Candidatura a Cannes 2016.

Mediaset

Rete 4 – Non è Natale senza panettone, La Teresa, la Mabilia ed il Giovanni se la dovranno vedere con lo sfratto dal cortile, raso al suolo per la costruzione de L’outlet del Pandoro.

Canale 5 – Al Together Now, un gruppo di aspiranti cantanti si esibisce di fronte ad un muro di 100 giurati capitanati da J-Ax.

Italia 1 – The Divergent Series: Allegiant, Sequel di Insurgent, ambientato in un futuro distopico. Tris e Quattro dovranno affrontare un nuovo ordine, sempre piu’ terrificante.

Iris – Magic in the moonlight, Commedia romantica di Woody Allen, che dirige la coppia Colin Firth ed Emma Stone nei ruoli di un razionale prestigiatore ed una misteriosa medium.

Premium Cinema – Poveri ma ricchissimi, La famiglia Tucci si rifiuta di pagare le tasse italiane e trasforma Torresecca in un paradiso fiscale attraverso un escamotage. Così facendo, realizza il sogno di molti italiani: non essere schiavi delle regole dello Stato. Torresecca diventa un vero principato a conduzione familiare, il pater familias Danilo diventa Presidente del Consiglio ed emana decreti in base alle proprie convinzioni e all’estro del momento. Non tardano a presentarsi gli attriti con la madrepatria, e anche all’interno della famiglia stessa…

Altre emittenti

La7 – Gazzetta Awards 2019, Il grande successo dei Gazzetta Sports Awards non si ferma. Il Gran Galà della Rosea che si tenuto mercoledì sera agli East End Studios di Milano ed ha visto premiati tantissimi sportivi – da Sinisa Mihajlovic (senza dubbio suo il momento più toccante) al c.t. azzurro Roberto Mancini fino a Federica Pellegrini e Matteo Berrettini – andrà in onda su in prima serata su La7 il 26 dicembre alle 21.15.

Tv 8 – Un Natale coi fiocchi, Dopo il successo della commedia on the road “Un Natale per due” (2011), Sky Cinema sforna il suo secondo film tv natalizio. Confermati Giambattista Avellino, alla regia, e Domenico Bencivenni, Marco Martani e Alessandro Saverni, per la sceneggiatura. Protagonisti della storia sono Lino Fiocchi, interpretato da Silvio Orlando, poliziotto dall’animo buono e ingenuo, ed Alex Morelli (Alessandro Gassmann), che sbarca il lunario facendo rapine. I due sono amici d’infanzia e si rincontrano per caso, dopo trent’anni, alcuni giorni prima di quello che sarà il Natale più sgangherato delle loro vite. Alex fa credere al poliziotto di essere diventato ladro per necessità, disoccupato a causa della crisi, con una famiglia da mantenere e un figlio malato. Lino ha un debito del passato con il suo vecchio amico e per questo vuole aiutarlo ad ogni costo. Per sostenere la farsa, Alex ingaggia una “falsa famiglia”, ma gestire le premure dell’amico, le richieste della finta moglie, la prostituta Barbara (Valentina Lodovini) e gli obblighi criminali del suo “lavoro”, è un’impresa che si rivela ben presto impossibile. L’impegno di Lino nel cercare di redimerlo ha il risultato di distruggergli la carriera da malfattore, ma, alla fine, gli regalerà anche una vera occasione di riscatto. Nel cast anche Carla Signoris nel ruolo di Claudia, moglie di Lino Fiocchi.

Nove – Michelangelo – Vita di un genio, documentario sulla vita di Michelangelo Buonarroti.

Sky Cinema 1 – Creed II, Adonis Creed è un atleta con il titolo di campione del mondo dei pesi massimi ed è innamorato di Bianca, a cui chiede di sposarlo. Ancora una volta però il passato torna a sfidarlo: Viktor, figlio di Ivan Drago, che trentaquattro anni prima ha ucciso suo padre sul ring. Sconfitto da Rocky Balboa, abbandonato dalla consorte e dimenticato dal suo paese, Ivan cresce il figlio a sua immagine e cerca il riscatto al suo fianco. Adonis accetta di combattere contro Viktor, ma non prima di comprenderne la ragione profonda.

Fox – American Horror Story, torna la serie antologica vincitrice di 2 Golden Globes e 16 Emmy Awards, questa volta con un incubo ambientato durante il campeggio di cinque ragazzi nell’estate del 1984.

(Nella foto Ratatouille)