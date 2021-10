Selvaggia Lucarelli stuzzica Alessandra Mussolini, che abbocca

Lucarelli: “Le dittature prima o poi finiscono”. Mussolini furiosa dopo il post di Selvaggia

La Stampa, pagina 31, di S.N.

Bufera su Ballando con le stelle dopo un post su Instagram di Selvaggia Lucarelli, che a un utente che le chiedeva «perché Mussolini a Ballando?» ha risposto: «Le dittature finiscono, prima o poi». Immediata la replica dell’ex parlamentare, che dopo aver partecipato come concorrente nella scorsa edizione, quest’anno è opinionista del programma di Rai1: «Non credo, dopo questo, che ci siano le condizioni per continuare a Ballando con le stelle…». Commento pubblicato con uno screenshot contenente la frecciatina della giudice. preannuncia un’uscita probabile dalla trasmissione, anche se non è da escludere, da qui a sabato, un intervento pacificatore della conduttrice Milly Carlucci, come già avvenuto in passato.

Le ruggini tra la Lucarelli e Alessandra Mussolini si trascinavano già dalla scorsa edizione, quando quest’ultima era una concorrente. Lucarelli aveva per esempio criticato gli atteggiamenti e il look della Mussolini in pista, la quale aveva replicato accusandola di essere contro il femminismo. Lucarelli a sua volta aveva ribattuto: «Lezioni di femminismo da te non ne prendo, se vuoi che rimaniamo sul ballo ti dico che non mi sei piaciuta molto».

