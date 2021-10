Milly Carlucci riparte da Morgan con Ballando con le stelle

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: domani sera al via la sedicesima edizione del talent show di Rai1. In giuria arriva Alessandra Mussolini, l’anno scorso concorrente.

Milly Carlucci riparte da Morgan: mostrando in tv la sua intelligenza abbatto i pregiudizi

Corriere della sera, pagina 49, di Renato Franco.

Milly cita Dostoevskij («la bellezza salverà il mondo»), il direttore di Rai1 ricorda La danza di Matisse. Forse un po’ troppo per presentare e un programma pop come Ballando con le stelle che si è comunque costruito la sua credibilità come punto di riferimento dell’intrattenimento del sabato sera di Rai1 con un codice televisivo sempre elegante e mai volgare. L’edizione numero 16 (il via domani) ha un cast di nomi (quasi tutti) oggettivamente noti, tra cui Memo Remigi, Al Bano, Mietta, Morgan, Arisa, l’ex calciatore Fabio Galante, l‘hair stylist Federico Lauri (il tamarro Federico Fashion Style), il pilota di Moto GP Andrea lannone (squalificato 4 anni per doping), Sabrina Salerno, Valeria Fabrizi.

Confermata la giuria capitanata da Carolyn Smith con Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, Alessandra Mussolini, la scorsa edizione concorrente, è stata invece ingaggiata come »opinionista del popolo». «Ballando racconta una storia di persone, passione e bellezza», spiega Milly Carlucci che non vuole ridurre il programma a una competizione di ascolti (su Canale5 c’è Tu sì que vales che è una macchina di share): «Facciamo contenuti che devono emozionare: il successo del programma è quando lo spettatore diventa un amico di famiglia».

(Nella foto Milly Carlucci)