Serie tv: l’imbarazzo della scelta? Ecco le nostre scelte

Debutta oggi un nuovo appuntamento fisso dedicato ai prodotti seriali degli Over The Top, per guidarvi in una visione ragionata. Il nostro SpoilerMan guarderà in anteprima i titoli del momento e vi suggerirà su cosa concentrare il vostro prezioso tempo.

In anteprima per voi abbiamo visto Only Murders in the Building su Disney+ e So cosa hai fatto… su Prime Video

Ebbene sì, ormai non basta più sapere cosa c’è su Rai1 o Canale5, non serve neanche più la guida dei programmi, perché ci sono gli OTT, i canali non lineari, banalmente Netflix, Prime Video, Apple, Disney e via dicendo. Abbiamo l’imbarazzo della scelta, molto spesso passiamo ore a cercare il titolo più sfizioso e poi… andiamo a letto, perché si è fatta una certa! Mio compito all’interno di questo spazio è segnalarvi tre titoli cui puntare le vostre fiches emotive, cercando di raccontarvi un incipit che possa incuriosirvi e soprattutto con la promessa (questa è la mia sfida principale) di averle viste prima di voi, per farvi risparmiare tempo. Tre serie a colpo sicuro.

Only Murders in the Building su Disney+

Termina il 19 ottobre con un doppio appuntamento il giallo-comedy più bello degli ultimi anni. Steve Martin, Selena Gomez e Martin Short sono i protagonisti di questa storia che si apre con la scena finale, e con un grande flashback, racconta cosa succede in un edificio, quello dove loro abitano, teatro di omicidi inspiegabili. Compito dei tre riuscire a scoprire il colpevole e ovviamente il tutto avviene con la complicità di un podcast crime, che i tre realizzano nelle maniere (e nei luoghi) più disparati. Il successo è stato così travolgente che già si parla di sequel, ma prima mancano due episodi all’appello. Disney+ ha deciso di rilasciarli contemporaneamente e il motivo c’è. Io come da premessa e da promessa, li ho visti per voi e posso garantirvi che vi lasceranno a bocca aperta. Il giallo è un vero giallo e il divertimento lascerà spazio allo stupore. Only Murders in the Building è composto da 10 episodi. Durano poco più di mezz’ora e vi consiglio di farne un bel binge-watching, prima del gran finale.

So cosa hai fatto… su Prime Video

Il 15 ottobre tutti pronti per la catch-phrase che negli anni duemila divenne famosissima in tutto il mondo: So cosa hai fatto l’estate scorsa. In origine fu un film, adesso sono otto episodi che Prime Video, regala ai suoi abbonati. Un giallo adolescenziale che vede protagonista un gruppo di amici e due sorelle, una timida e impacciata, l’altra furba, “liquida” e regina delle feste. Ho visto i primi quattro episodi, ma non voglio fare spoiler (anche perché Jeff Bezos in persona mi lincerebbe), ma devo dirvi che dovete fidarvi del primo episodio e poi sarà come andare sulle montagne russe. Se avete amato Scream o l’omonimo film, vi divertirete e farete sicuramente il tifo per… scusate, mi squilla il telefono: «Pronto? Ah, Signor Bezos… no, no, non stavo aggiungendo nulla». So cosa hai fatto… è su Prime Video, 8 episodi, il 15 ottobre vengono rilasciati i primi quattro.

La terza serie… la scegliete voi. Avete curiosità su qualche titolo che state vedendo? Volete sapere qualcosa in più sulla seconda stagione della War Of Worlds Season 2? Insomma, scrivetemi spoilerman@tvzoom.it e sarò a vostra disposizione. Spoiler della prossima settimana: parleremo di Invasion e The Morning Show su Apple Tv+ e di qualcosa di Netflix, sempre che ci facciano vedere le preview. Perché qui da me la premessa è la promessa: non vi faccio perdere tempo, lo perdo io per voi.

SpoilerMan

