Ascolti tv 10 ottobre 2021: la Francia batte la Spagna e stravince in Auditel. Poi Fazio

Ascolti tv: la partita di Rai1 davanti allo show di Canale5 e al talk show di Rai3

Con l’Italia nel pomeriggio per la finalina, la serata tv di Rai1 ha visto la finale di Nations League tra Francia e Spagna, vinta dai transalpini per 2 a 1 tra le polemiche, che ha registrato il 22,9% di share media e 5,416 milioni di tifosi collegati. Settimana scorsa la terza puntata della fiction I bastardi di Pizzofalcone aveva raccolto il 19,13% e 3,9 milioni. Seconda posizione per Scherzi a parte su Canale5 al 15,2% e 2,932 milioni di telespettatori. Sette giorni fa lo show con Enrico Papi aveva portato a casa il 14,43% e 2,914 milioni. Chiude il podio ancora una volta Che tempo che fa su Rai3 con l’11,5% e 2,790 milioni di contatti. Domenica scorsa il talk show di Fabio Fazio aveva fatto il 9,81% e 2,2 milioni.

Ascolti tv altre reti

La classifica degli ascolti tv delle reti generaliste prosegue con la serie tv N.C.I.S. Los Angeles su Rai2 al 5,1% e 1,232 milioni di spettatori, poi il film Viaggio nell’isola misteriosa su Italia1 al 5,1% e 1,148 milioni e il talk show Controcorrente – Prima serata su Rete4 al 4,2% e 836 mila. Si chiude con MasterChef Italia su Tv8 al 3,1% e 565 mila contatti, poi Atlantide – Vajont su La7 al 2,8% e 443 mila e il film Il vento del perdono su Nove all’1,8% e 373 mila. Su SkyUno il debutto stagionale di 4 Matrimoni allo 0,2% con 63 mila spettatori cumulati. Nelle domeniche precedenti Antonino Chef Academy 3 aveva una media dello 0,35%.

Ascolti tv daytime

Nel pomeriggio su Rai1 la finale di Nations League per il terzo e quarto posto, tra Italia e Belgio, vinta dagli azzurri, ha registrato il 34,6% di share media. Nel preserale L’eredità su Rai1 al 20,1%, mentre Caduta libera su Canale5 al 16,2%. Alla stessa ora la Forumla1 su Tv8 al 9%.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto la Francia campione in Nations League)