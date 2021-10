Sky offre cash alla Serie A per avere almeno gli highlights

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: per la Tv in chiaro li ha la Rai. Per la pay nessuno. O meglio: Dazn se li fa in casa avendo tutte e dieci i match. La risposta arriverà dall’assemblea dei club, prevista per domani.

Sky scrive alla Lega Serie A e spinge per gli highlights

Il Sole 24 Ore, pagina 29, di Andrea Biondi.

Sky scrive alla Lega Serie A. E lo fa per una richiesta che di certo farà discutere: far sì che i club tornino sul proprio diniego, mettendo invece a bando i diritti “pay” per gli highlights. Che la Lega, come anticipato dal Sole 24 Ore dello scorso 29 luglio, ha deciso (a maggioranza) di non attribuire. Risultato: Sky non può che trasmettere le fasi salienti delle sole sue tre partite per le quali ha acquisito i diritti. Anche Dazn può trasmettere le sue, ma che sono tutte le dieci per giornata. La lettera della media company di casa Comcast, visionata dal Sole 24 Ore, è arrivata all’attenzione del presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino e all’ad Luigi De Siervo ieri, a due giorni dalla prossima assemblea dei club.

Come già avanzato con una richiesta del 16 luglio, scrive Sky, «non è infatti stato offerto al mercato alcun pacchetto che consentisse la diffusione delle Immagini Salienti in modalità pay, limitando invece tale offerta ai soli operatori in chiaro». Allo stato delle cose dunque «l’unico operatore pay in grado di mostrare le Immagini Salienti di tutte le gare di Serie A è lo stesso (Dazn, ndr.) che già detiene i diritti sulle dirette e sulle differite». Sky bolla questa come un’evidente limitazione del «numero di spettatori che sono in grado di vedere le immagini del massimo campionato nazionale», tenuto anche conto che «tale operatore ha rinunciato a operare sulle altre piattaforme diverse dall’Ott».

La richiesta

Da qui la richiesta: «Nel ribadire il nostro interesse a poter diffondere tali immagini, Vi invitiamo nuovamente a valutare la Vostra posizione prendendo in considerazione la possibilità di vendere anche agli operatori pay tali diritti che, peraltro, vengono già sfruttati da tutti i possibili operatori in chiaro». Sky mette così una carta pesante sul tavolo dell’assemblea dei club del 7 ottobre in cui certamente il tema Dazn, con gli inciampi di trasmissione delle prime giornate, sarà trattato.

