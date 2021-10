Chi difende Dazn? Tim

Gubitosi: Dazn in recupero. Assemblea di Lega il 7

Il Sole 24 Ore, pagina 29, di Andrea Biondi.

«Come tutte le rivoluzioni tecnologiche ci sono momenti di assestamento e stiamo vedendo che Dazn sta rapidamente recuperando». Così Luigi Gubitosi, ad di una Tim partner di Dazn che a sua volta si è aggiudicata i diritti della Serie A per il 2021-24. Per Gubitosi «lo streaming è il nuovo standard» e «in tutti i cambiamenti tecnologici c’è un momento di assestamento». Che però ora come ora appare di più come un movimento tellurico pienamente in corso.

C’è tutto il tema della qualità e dei blocchi di visione, ma anche quello degli ascolti che vedrà oggi gli investitori pubblicitari (Upa) indicare le proprie richieste per una metrica omogenea.

